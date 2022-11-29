تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

- Advertisement -

وطن- زفت تقارير صحفية فرنسية، النبأ السار لمحبي النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني، بشأن عودته إلى صفوف منتخب فرنسا، للمشاركة في مونديال كأس العالم قطر 2022.

وقالت إذاعة (مونت كارلو) الدولية الفرنسية، ” كريم بنزيما اضطر للخروج من قائمة تشكيلة منتخب فرنسا بسبب الإصابة التي تعرض لها، ولكن على ما يبدو بأن اللاعب قد تعافى منها بشكل أسرع مما كان متوقع”.

عودة كريم بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا

وأردفت الإذاعة الفرنسية، ” كريم بنزيما قد يعودة للمشاركة بشكل طنبيعي في تدريبات ريال مدريد، منتصف الأسبوع المقبل”.

🚨 وسائل إعلام فرنسية وإسبانية: كريم بنزيما بدأ يتعافى من إصابته وقد يلحق بالمنتخب الفرنسي خلال الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2022 pic.twitter.com/1DUy8OJODB — محمد الكعبي (@Qatari) November 28, 2022

- Advertisement -

كما وأضافت، ” فرص عودة بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا، ما تزال قائمة، لأنه مدرج ضمن القائمة التي اختارها المدرب ديشامب، ويمكن استكمال البطولة مع منتخب فرنسا”.

وختمت، “عودة الفرنسي بنزيما مرهونة بقرار من المدرب ديشامب”.

- Advertisement -

لكن المدرب الفرنسي ديشامب، رد على عودة بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا، ” بنزيما لا يدور في ذهني، وهو الآن مصاب ويحتاج إلى فترة زمنية للتعافي”.

🚨 🇪🇸 أوندا ثيرو | قد نشاهد كريم بنزيما يتدرب مع الفريق يوم الخميس المقبل وقد يعود إلى معسكر المنتخب الفرنسي في حال التأكد من تعافيه من الإصابة بنسبة 100 % لاستكمال الأدوار الإقصائية معهم. – بنزيما لم يتم استبعاده من القائمة لذلك أمر عودته هو سيكون بمثابة الشيء الطبيعي. pic.twitter.com/FYf1amekCm — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) November 28, 2022

بنزيما سيحصل على ميدالية

وفي سياق متصل، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بأنه في حال تتويج حامل اللقب فرنسا، بلقب كأس العالم قطر 2022، سيحصل على 26 ميدالية، بمن فيهم اللاعب بنزيما الغائب عن التشكيلة بسبب الإصابة، دون استدعاء بديل عنه من قبل المدرب.

وكان منتخب فرنسا (الديوك)، أول المنتخبات التي حسمت تأهلها إلى منافسات الدور ال16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد تحقيقها الفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف وحيد، وهو الثاني لها بعد الفوز على أستراليا في مستهل مشوارها برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

Training hard for our third group game against Tunisia tomorrow! 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/8gxz2tFzz2 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 29, 2022

مباراة فرنسا وتونس في كأس العالم قطر 2022

وسيلتقي منتخب فرنسا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة. أمام تونس (نسور قرطاج)، الأربعاء، على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝙀𝘿 🔥

Heading for the last 1️⃣6️⃣ of the World Cup 🇫🇷 #FiersdetreBleus #FRADEN pic.twitter.com/hbLOLQyTaR — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 26, 2022

ويعتلي الديوك الفرنسي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات كأس العالم قطر 2022. برصيد 6 نقاط، كما ويحل نسور قرطاج التونسي في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة واحدة حتى الآن.