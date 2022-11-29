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مونديال قطر 2022

تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

تقارير تؤكد تعافي الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة مع احتمالية عودته إلى صفوف منتخب فرنسا

كتب فارس أبو شيحة
عودة كريم بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا watanserb.com
عودة كريم بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا
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وطن- زفت تقارير صحفية فرنسية، النبأ السار لمحبي النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني، بشأن عودته إلى صفوف منتخب فرنسا، للمشاركة في مونديال كأس العالم قطر 2022.

وقالت إذاعة (مونت كارلو) الدولية الفرنسية، ” كريم بنزيما اضطر للخروج من قائمة تشكيلة منتخب فرنسا بسبب الإصابة التي تعرض لها، ولكن على ما يبدو بأن اللاعب قد تعافى منها بشكل أسرع مما كان متوقع”.

عودة كريم بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا

وأردفت الإذاعة الفرنسية، ” كريم بنزيما قد يعودة للمشاركة بشكل طنبيعي في تدريبات ريال مدريد، منتصف الأسبوع المقبل”.

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كما وأضافت، ” فرص عودة بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا، ما تزال قائمة، لأنه مدرج ضمن القائمة التي اختارها المدرب ديشامب، ويمكن استكمال البطولة مع منتخب فرنسا”.

وختمت، “عودة الفرنسي بنزيما مرهونة بقرار من المدرب ديشامب”.

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لكن المدرب الفرنسي ديشامب، رد على عودة بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا، ” بنزيما لا يدور في ذهني، وهو الآن مصاب ويحتاج إلى فترة زمنية للتعافي”.

بنزيما سيحصل على ميدالية

وفي سياق متصل، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بأنه في حال تتويج حامل اللقب فرنسا، بلقب كأس العالم قطر 2022، سيحصل على 26 ميدالية، بمن فيهم اللاعب بنزيما الغائب عن التشكيلة بسبب الإصابة، دون استدعاء بديل عنه من قبل المدرب.

وكان منتخب فرنسا (الديوك)، أول المنتخبات التي حسمت تأهلها إلى منافسات الدور ال16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد تحقيقها الفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف وحيد، وهو الثاني لها بعد الفوز على أستراليا في مستهل مشوارها برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

مباراة فرنسا وتونس في كأس العالم قطر 2022

وسيلتقي منتخب فرنسا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة. أمام تونس (نسور قرطاج)، الأربعاء، على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

ويعتلي الديوك الفرنسي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات كأس العالم قطر 2022. برصيد 6 نقاط، كما ويحل نسور قرطاج التونسي في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة واحدة حتى الآن.

المصدروطن + مونت كارلو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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