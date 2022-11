تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

- Advertisement -

وطن- زفت تقارير صحفية فرنسية، النبأ السار لمحبي النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني، بشأن عودته إلى صفوف منتخب فرنسا، للمشاركة في مونديال كأس العالم قطر 2022.

وقالت إذاعة (مونت كارلو) الدولية الفرنسية، ” كريم بنزيما اضطر للخروج من قائمة تشكيلة منتخب فرنسا بسبب الإصابة التي تعرض لها، ولكن على ما يبدو بأن اللاعب قد تعافى منها بشكل أسرع مما كان متوقع”.

وأردفت الإذاعة الفرنسية، ” كريم بنزيما قد يعودة للمشاركة بشكل طنبيعي في تدريبات ريال مدريد، منتصف الأسبوع المقبل”.

كما وأضافت، ” فرص عودة بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا، ما تزال قائمة، لأنه مدرج ضمن القائمة التي اختارها المدرب ديشامب، ويمكن استكمال البطولة مع منتخب فرنسا”.

وختمت، “عودة الفرنسي بنزيما مرهونة بقرار من المدرب ديشامب”.

لكن المدرب الفرنسي ديشامب، رد على عودة بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا، ” بنزيما لا يدور في ذهني، وهو الآن مصاب ويحتاج إلى فترة زمنية للتعافي”.

وفي سياق متصل، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بأنه في حال تتويج حامل اللقب فرنسا، بلقب كأس العالم قطر 2022، سيحصل على 26 ميدالية، بمن فيهم اللاعب بنزيما الغائب عن التشكيلة بسبب الإصابة، دون استدعاء بديل عنه من قبل المدرب.

وكان منتخب فرنسا (الديوك)، أول المنتخبات التي حسمت تأهلها إلى منافسات الدور ال16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد تحقيقها الفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف وحيد، وهو الثاني لها بعد الفوز على أستراليا في مستهل مشوارها برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

Training hard for our third group game against Tunisia tomorrow! 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/8gxz2tFzz2

وسيلتقي منتخب فرنسا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة. أمام تونس (نسور قرطاج)، الأربعاء، على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝙀𝘿 🔥

Heading for the last 1️⃣6️⃣ of the World Cup 🇫🇷 #FiersdetreBleus #FRADEN pic.twitter.com/hbLOLQyTaR

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 26, 2022