الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
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تقارير

3 شهداء في الضفة بينهم شقيقان (صور)

المواجهات أسفرت عن 22 إصابة

كتب خالد السعدي
3 شهداء في الضفة watanserb.com
الشهداء الثلاثة.. من اليمين جواد الريماوي ومفيد اخليل وظافر الريماوي
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وطن– استُشهد ثلاثة فلسطينيين في رام الله والخليل -بينهم شقيقان- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة، في بيان، باستشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) من بلدة كفر عين، شمالي رام الله، جرّاء تعرّضه لرصاصة في الحوض، وإصابة شقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً) بجروح خطيرة نتيجةَ رصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما.

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وبعدها بدقائق فقط، أصدرت الوزارة بياناً ثانياً يفيد باستشهاد الشاب ظافر متأثراً بإصابته.

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والشهيد الثالث هو مفيد محمد زعطوط (اخليل)، وارتقى بعد منتصف الليل، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال.

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

وكانت مواجهات قد اندلعت خلال الساعات الماضية، بين فلسطينيين وقوات الاحتلال؛ إثرَ محاصرة آليتين عسكريتين في بلدة أمر شمال الخليل، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

وأسفرت هذه المواجهات كذلك، عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط بجروح متفاوتة.

دماء الشبان في إحدى العيادات

ووثّق مقطع فيديو، آثار دماء الشبان الذين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال، من داخل إحدى العيادات الطبية في بلدة بيت أمر بالخليل.

وأحصت طواقم جمعية الهلال الأحمر، إصابة 22 شخصاً، بينهم تسع إصابات بالرصاص الحي، وست إصابات اختناقاً بالغاز المسيل للدموع، وخمس إصابات بالرصاص المطاطي.

وبحسب “الهلال الأحمر”، فإن الطواقم تعاملت مع إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي من أحداث مواجهات بيت أمر قرب الخليل.

وأظهرت مقاطع فيديو، قوات الاحتلال وهي تسحب آلية أعطبها الشبان خلال مواجهات عنيفة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما وثّق فيديو قواتِ الاحتلال تتواجد أمام مدخل مخيم العروب، بعد انسحابها من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وعادةً ما تندلع مواجهات في بلدة بيت أمّر التي تقع على شارع عام، ويُقيم جيش الاحتلال برجًا عسكريًا عند مدخلها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد كشفت عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ مطلع 2022، حتى شهر أغسطس الماضي، حيث ارتقى 132 شهيداً، 82 من الضفة الغربية المحتلة، و50 من قطاع غزة.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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