3 شهداء في الضفة بينهم شقيقان (صور)

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وطن– استُشهد ثلاثة فلسطينيين في رام الله والخليل -بينهم شقيقان- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

الشقيقان جواد وظافر الريماوي من بلدة بيت ريما اللذين استشــــهدا برصاص قوات الاحتلال في كفر عين شمال غرب رام الله صباح اليوم.#فلسطين pic.twitter.com/zzxs9hJshj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 29, 2022

وأفادت الوزارة، في بيان، باستشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) من بلدة كفر عين، شمالي رام الله، جرّاء تعرّضه لرصاصة في الحوض، وإصابة شقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً) بجروح خطيرة نتيجةَ رصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما.

لحظة إصابة الشقيقين ظافر وجواد الريماوي خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر عين، حيث أعلنت وزارة الصحة استشهادهما. pic.twitter.com/mQmhRxvMl2 — الشاهد (@shahedcc2) November 29, 2022

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وبعدها بدقائق فقط، أصدرت الوزارة بياناً ثانياً يفيد باستشهاد الشاب ظافر متأثراً بإصابته.

عاجل| وزارة الصحة: استــــــشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً (رصاصة في الحوض)، وشقيقه ظافر 21 عاماً بجروح خطيرة (رصاصة في الصدر)، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين. pic.twitter.com/Oc7dTzlzLj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 29, 2022

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والشهيد الثالث هو مفيد محمد زعطوط (اخليل)، وارتقى بعد منتصف الليل، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال.

فيديو| قوات الاحتلال تتواجد أمام مدخل مخيم العروب بعد انسحابها من بلدة بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/2tdstYgN0B — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 28, 2022

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

وكانت مواجهات قد اندلعت خلال الساعات الماضية، بين فلسطينيين وقوات الاحتلال؛ إثرَ محاصرة آليتين عسكريتين في بلدة أمر شمال الخليل، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

تغطية صحفية: "صورتان من المواجهات العنيفة في بلدة بيت أمر بالخليل". pic.twitter.com/SZCSAi7kj5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 28, 2022

وأسفرت هذه المواجهات كذلك، عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط بجروح متفاوتة.

الفيديو الثاني

جنون الاحتلال بعد محاصرة مقاومين لاثنتين من آلياته في بيت أمر شمال الخليل

تعزيزات عسكرية هرعت لإنقاذ الجنود المحاصرين

١١ إصابة في صفوف شبابنا، ٨ بالرصاص الحي، اثنان بحال الخطر

الأوغاد اقتحموا عيادة حيث يعالج الجرحى واحتجزوا طبيباً pic.twitter.com/PPOrp9A6Ii — Katia Nasser كاتيا ناصر (@katyushia2) November 28, 2022

دماء الشبان في إحدى العيادات

ووثّق مقطع فيديو، آثار دماء الشبان الذين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال، من داخل إحدى العيادات الطبية في بلدة بيت أمر بالخليل.

فيديو| آثار دماء الشبان الذين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال، من داخل إحدى العيادات الطبية في بلدة بيت أمر بالخليل.

وإرتقاء الشهيد مفيد محمد اخليل من بلدة بيت أمر شمال الخليل برصاص قوات الاحتلال pic.twitter.com/eYea8ys3kp — JawdatSawlmeh جودت سوالمة (@jawdatsawlmi) November 28, 2022

وأحصت طواقم جمعية الهلال الأحمر، إصابة 22 شخصاً، بينهم تسع إصابات بالرصاص الحي، وست إصابات اختناقاً بالغاز المسيل للدموع، وخمس إصابات بالرصاص المطاطي.

وبحسب “الهلال الأحمر”، فإن الطواقم تعاملت مع إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي من أحداث مواجهات بيت أمر قرب الخليل.

وأظهرت مقاطع فيديو، قوات الاحتلال وهي تسحب آلية أعطبها الشبان خلال مواجهات عنيفة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

فيديو| الاحتلال يسحب آلية أعطبها الشبان خلال مواجهات عنيفة في بلدة بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/OtrhPlEAJ5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 28, 2022

كما وثّق فيديو قواتِ الاحتلال تتواجد أمام مدخل مخيم العروب، بعد انسحابها من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

فيديو| قوات الاحتلال تتواجد أمام مدخل مخيم العروب بعد انسحابها من بلدة بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/2tdstYgN0B — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 28, 2022

وعادةً ما تندلع مواجهات في بلدة بيت أمّر التي تقع على شارع عام، ويُقيم جيش الاحتلال برجًا عسكريًا عند مدخلها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد كشفت عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ مطلع 2022، حتى شهر أغسطس الماضي، حيث ارتقى 132 شهيداً، 82 من الضفة الغربية المحتلة، و50 من قطاع غزة.