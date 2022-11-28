الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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رسميا.. سلطنة عمان تحسم جدل الوالدة حميدة وتكشف مصيرها

أكدت العثور عليها مفارقة للحياة

كتب باسل النجار
الوالدة حميدة watanserb.com
الوالدة حميدة
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وطن- حسمت سلطنة عمان الجدل الدائر منذ فترة بشأن المواطنة العمانية المفقودة حميدة بنت حمود العامرية، والتي عرفت على مواقع التواصل باسم “الوالدة حميدة“، عقب اختفائها الغامض.

السلطات العمانية تعلن وفاة الوالدة حميدة رسميا

وخرج بيان رسمي من السلطات العمانية بشأنها مساء، اليوم، عقب انتشار أنباء صباحا تفيد بالعثور عليها متوفاة.

وفقدت الوالدة حميدة، قبل 50 يوما في عمان وتم تدشين حملة كبيرة للبحث عنها من قبل الحكومة ومتطوعين.

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شرطة عمان السلطانية حسمت الجدل الدائر، وأصدرت بيان اليوم أكدت فيه وفاة المواطنة حميدة.

وبحسب ما رصدت (وطن) فقد ذكر بيان الشرطة أنه “تم العثور على المواطنة المفقودة /حميدة بنت حمود العامرية وهي مفارقة للحياة عن طريق أحد المواطنين.”

الوالدة حميدة تتصدر التريند في سلطنة عُمان عقب تغريدات مثيرة لصحفي أمني كويتي

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وتابع البيان الذي رصدته (وطن) على حساب الشرطة السلطانية الرسمي على تويتر، أن يجري الآن استكمال إجراءات تسليم جثمانها لذويها.

هذا ورفع شرطة عمان ـ بحسب ذات البيان ـ تعازيها لذوي الفقيدة وتثمن كافة الجهود الوطنية التي قامت بها الفرق التطوعية والمواطنين في عمليات البحث عنها.

نعي الوالدة حميدة

واشتعلت مواقع التواصل في سلطنة عمان ببيانات النعي للفقيدة والمواساة لذويها.

فيما طالب آخرون بضرورة التحقيق في ملابسات الوفاة والمدة الطويلة للغياب “وما صاحبها من أحداث ومن تداخل فيها من شخصيات.”

وصباح اليوم، الاثنين، أفادت وسائل إعلام عمانية، بوفاة الوالدة حميدة، المسنّة التي كان قد تمّ الإبلاغ عن اختفائها قبل أسابيع.

وقالت العديد من المنصات الإعلامية العمانية، سواء التابعة لوسائل إعلام أو ناشطين، إنه تمّ العثور على جثمانها في أحد جبال ولاية ازكي، وذلك بعد اختفاء دام نحو 50 يوماً.

في سياق متصل، قال مصدر لإذاعة الوصال، إنه تم العثور على جثمان الوالدة حميدة في قمة أحد الجبال المحيطة بولاية سمائل.

وأضاف، أن الجثمان يخضع حالياً للتحليل المختبري والجنائي التابع لشرطة عمان السلطانية، لمعرفة هويته.

قصة اختفاء الوالدة حميدة

ويشار إلى أن أنباء اختفاء الوالدة حميدة، بدأت قبل قرابة الشهرين، علماً بأن السيدة تقيم في ولاية أزكى، وتمّ فقدها أثناء توجهها لمدرسة لتعلم القرآن الكريم لفئة كبار السن، وذلك في قرية تجاورها.

وفي تلك الفترة، تحدّثت أنباء عن أنّه تمت مشاهدة الوالدة حميدة وهي تمشي وقد اقتربت بالفعل من بيتها، ولكن بالبحث بكافة الكاميرات المتواجدة في بعض البيوت، لم يُعثر على أيٍّ من الآثار لها.

وفيما لم تتضح معلومات كافية عن سبب اختفاء الوالدة حميدة، إلا أنّ بعض التكهنات أثيرت مؤخراً حول ذلك، وهناك من تكهّن بدورٍ لأحد أفراد العائلة بأنّ له يداً في اختطافها.

وقال المحامي الكويتي أبو طلال الحمراني: “سيدة بهذا العمر من المستحيل أن تتوه أو تختفي طوال هذه المده دون العثور عليها إلا إذا كان الإختفاء قسرياً ومن شخص قريب منها تثق به ، أتمنى إعادة البحث في إطار الأسرة والمحيطين بها قبل تشتيت الجهود وضياع الوقت”.

شبيهة الوالدة حميدة بإزكي تثير الجدل والسلطات العمانية توضح (فيديو)

تصريح المحامي البارز الذي كان قد أطلق حملةً للبحث عن الوالدة حميدة، يُثير شكوكاً حول دور مزعوم لأحد أفراد أسرتها في الوقوف وراء اختفائها.

شبيهة الوالدة حميدة بإزكي تثير الجدل والسلطات العمانية توضح (فيديو)
كما أنّ توجّه السيدة المسنة إلى الجبل استناداً إلى أنه أعلن عن العثور على جثمانها هناك، أثار شكوكا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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