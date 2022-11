مفاجآت في تشكيلة منتخب المغرب أمام بلجيكا بالمونديال

- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة منتخب المغرب، غياباتٍ مهمة لأبرز النجوم بسبب الإصابات، قبيل الاستعداد لملاقاة بلجيكا، الأحد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، الأسبوعَ الثاني.

ووفق تقارير صحفية مغربية، فإنّه من المؤكد غياب نصير المزراوي، مدافع أسود الأطلس المغربي عن مواجهة بلجيكا المرتقبة، بالإضافة إلى شكوك حول مشاركة أشرف حكيمي في المباراة.

وأردفت تلك التقارير، أنّ المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، يشعر بألم في منطقة الفخذ، حيث إن مشاركته ما تزال حتى الآن في محلّ شك.

وكان نصير مزراوي قد خرج مصاباً، في المواجهة القادمة أمام كرواتيا، في الدقيقة ال60 من مجريات الشوط الثاني، ليدخل يحيى عطية الله كبديل عنه.

وسيدخل المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة الصعبة أمام نظيره بلجيكا، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع أسود الأطلس: نايف أكراد، أشرف داري، يحيى عطية الله (أشرف حيكمي محتمل)، غانم سايس (بدر بانون).

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، يحيى جبران.

This one was on another level. #winningthursday #DEVILTIME 🇧🇪🇧🇪🇧🇪 pic.twitter.com/R4KwmwgBNQ

— Thomas Meunier (@ThomMills) November 25, 2022