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مونديال قطر 2022

مفاجآت في تشكيلة منتخب المغرب أمام بلجيكا بالمونديال

غيابات مؤثرة في تشكيلة أسود الأطلس المغربي المتوقعة أمام بلجيكا في كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب المغرب اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب المغرب اليوم
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وطن- تشهد تشكيلة منتخب المغرب، غياباتٍ مهمة لأبرز النجوم بسبب الإصابات، قبيل الاستعداد لملاقاة بلجيكا، الأحد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، الأسبوعَ الثاني.

ووفق تقارير صحفية مغربية، فإنّه من المؤكد غياب نصير المزراوي، مدافع أسود الأطلس المغربي عن مواجهة بلجيكا المرتقبة، بالإضافة إلى شكوك حول مشاركة أشرف حكيمي في المباراة.

غيابات منتخب المغرب أمام بلجيكا

وأردفت تلك التقارير، أنّ المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، يشعر بألم في منطقة الفخذ، حيث إن مشاركته ما تزال حتى الآن في محلّ شك.

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وكان نصير مزراوي قد خرج مصاباً، في المواجهة القادمة أمام كرواتيا، في الدقيقة ال60 من مجريات الشوط الثاني، ليدخل يحيى عطية الله كبديل عنه.

تشكيلة منتخب المغرب أمام بلجيكا

وسيدخل المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة الصعبة أمام نظيره بلجيكا، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

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حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع أسود الأطلس: نايف أكراد، أشرف داري، يحيى عطية الله (أشرف حيكمي محتمل)، غانم سايس (بدر بانون).

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، يحيى جبران.

كما وفي مركز الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري (عبد الصمد الزلزولي).

معلق مباراة المغرب أمام بلجيكا

وسيعلّق على أحداث مباراة المغرب وبلجيكا، في دور منافسات كأس العالم 2022 قطر، على قنوات (بين سبورت)، المعلق المغربي “جواد بده”.

كما وسينقل أحداثها كذلك على قنوات (الكأس)، التي تملك حقوق البث لمباريات كأس العالم 2022 المجموعات.

وكان منتخب المغرب (أسود الأطلس)، قد فرض التعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة الماضية أمام كرواتيا الأسبوع المنصرم.

ترتيب منتخب المغرب في كأس العالم 2022

ويحتلّ منتخب أسود الأطلس المغربي في المركز الثالث من ترتيب المجموعة السادسة من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، بنقطة واحدة.

كما وجاء الفريق المنافس بلجيكا (الشياطين الحمر) في صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة منتخب المغرب + صفحة منتخب بلجيكا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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