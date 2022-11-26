احذر! الملابس المقاومة للماء يمكن أن تكون ضارة بالصحة

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وطن-هل تعلم أن الملابس المقاومة للماء يمكن أن تكون ضارة بالصحة؟ إنها ملابس مصنوعة من مواد كيميائية يجب الحذر منها.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن الملابس المقاومة للماء، من المُحتمل أن تكون ضارة وتؤدي إلى مخاطر صحية، على الرغم من أنها تقينا من تدهور الطقس وهطول الأمطار.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هناك مخاطر صحية خفية تنجرّ عن ارتداء هذا النوع من الملابس. لذلك، يجب أن نكون حذرين من الملابس المقاومة للماء.

مخاطر الملابس المقاومة للماء

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في الحقيقة، تُصنع الملابس المقاومة للماء عادةً من الألياف الاصطناعية، والتي تُستخدم للسماح للماء بالانزلاق من الملابس دون اختراق الملابس الداخلية وصولاً إلى جسم الإنسان. لكن، منذ عدة سنوات، كشف الخبراء عن أن العديد من هذه المركبات يمكن أن تَتَسبّب في آثار صحية سلبية، بدءًا من تهيج الجلد إلى ما هو أكثر خطورة، خاصة عند الأطفال.

ونظرًا لتقلبات هذه المنتجات، فإن المواد الكيميائية التي تتكون منها هذه الأنسجة تُطلقُ عند هطول المطر، ما يجعلها تنتقل إلى الهواء، وبالتالي إلى رئتينا. وفي الواقع، يعتبر دخول هذه المادة المحتمل إلى جهازنا التنفسي، ثم قبل كل شيء، في مجرى الدم، أمرًا خطيرًا، ما قد ينجرّ عنه تداخل هرموني.

احذر من PFASs ( (per- and polyfluoroalkyl substances)

يعدّ المكوّن PFASs، من المواد الخطرة التي يجب أن ننتبه إليها. فالملابس المقاومة للماء مصنوعة مما يسمى بيرفلوروالكيل، والمعروفة أيضًا باسمها المختصر في اللغة الإنجليزية PFAS. هذه عناصر شديدة المقاومة وتوجد في بعض الملابس المقاومة للماء، ولكن أيضًا نجدها في الأحذية والإكسسوارات وكذلك في السجاد وحتى في الورق والكرتون.

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وفي الواقع، تم تقييد إنتاجه من قبل الاتحاد الأوروبي مع لائحة محددة. ومع ذلك، يظل استخدامه ثابتًا في حياتنا اليومية، لأن استخدام هذه المواد الكيميائية في الصناعة لا يزال مسموحًا به بحرية في الصين، لاسيما وأن العديد من المنتجات المشتراة في أوروبا تأتي من الصين تحديدًا.

لذلك، على الرغم من أننا لا نستطيع التحكّم في هذا النوع من المنتجات، فلا يضر أبدًا من التحقق من تركيبة الملابس المقاومة للماء التي نشتريها.

ما هي المخاطر التي تسببها الملابس المقاومة للماء؟

المواد المصنوعة منها هذه الملابس، تجعلها مقاومة لتقلبات الطقس، كما أنها تستمر معنا إلى أجل غير مسمى تقريبًا.

لكنها تسبب، التداخل الهرموني أو اختلال توازن الهرمونات، وآثارها محتملة على جسم الإنسان، لاسيما عند الأطفال، جيث يمكن أن تسبب مشاكل في النمو. ناهيك بأنها يمكن أن تصبح سببًا لبعض أنواع السرطان عند البالغين.