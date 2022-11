تغريدة غير متوقعة من مستشار محمد بن زايد عن تدريس إنكار الهولوكست بالمناهج

- Advertisement -

وطن – أدلى الأكاديمي الإماراتي البارز عبدالخالق عبدالله المقرّب جداً من رئيس البلاد محمد بن زايد وأحد مستشاريه، بتصريح صادم وغير متوقع على تدريس إنكار الهولوكوست في المناهج التعليمية.

وقال عبدالله في تغريدة عبر “تويتر”: “لا أحد ينكر الهولوكوست، فهي جريمة تاريخية موثقة بالدليل القاطع لكن لا أرى أي مبرر لتدريسها في مناهجنا المدرسية، فمن يود ان يتعرف على تلك الجريمة المروعة سيجد فائض معلومات في الانترنت. كفاية تملق البعض لدولة استيطانية عنصرية راعية للإرهاب ترتكب يوميا جرائم ضد الانسانية في فلسطين”.

وأضاف ردا على سؤال إن كان تم اتخاذ هذا الموقف رسميا: “لا يوجد اعلان رسمي. لكن هناك شخصيات مهمة في المجتمع نحترمها ونقدرها تدفع في اتجاه تدريس الهولوكوست في مناهجنا. كما اتضح ان مؤسسات اسرائيلية تدفع في هذا الاتجاه ايضا في شكل ضغط خبيث. ومن حقنا الاعتراض على ذلك وابداء رأي مختلف والقرار لدى أصحاب القرار”.

وجرى نقاش لافت بين عبد الله وروبرت ساتلوف هو المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، بعد تغريدة الأكاديمي الإماراتي البارز.

ساتلوف قال: “لحسن الحظ ، تقدر القيادة الحكيمة للإمارات أهمية فهم أطفالها كيف يمكن أن تؤدي الكراهية العرقية / الدينية التي لا أساس لها من الصحة إلى الإبادة الجماعية ، وهو درس عالمي في الإنسانية الأساسية يختلف تمامًا عن النزاعات السياسية العنيفة للأسف مثل فلسطين وإسرائيل”.

Thankfully, the wise leadership of the #UAE appreciates the importance of its children understanding how baseless ethnic/religious hatred can lead to genocide, a global lesson in basic humanity very different from regrettably violent political disputes such as #Israel – #Palestine

“عبد الله” وصف كلام الخبير الأمريكي بأنه أمر خاطئ، وأشار إلى أن ساتلوف يعتقد أن جرائم الحرب الإسرائيلية اليومية ضد الفلسطينيين هي مجرد خلافات سياسية، وهو أمر خاطئ.

So, @robsatloff in D.C. some 14000km away from Abu Dhabi thinks he is now the authority on the wise thinking of the UAE leaders. What a claim. He also thinks that Israel’s daily war crimes against Palestinians is mere political disputes. No Sir. You wrong on both account.

— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 24, 2022