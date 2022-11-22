قتيل و١٩ إصابة .. تفجير مزدوج بمحطتين للحافلات بالقدس (شاهد)

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وطن – قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب 19 آخرين بجروح متفاوتة صباح اليوم الأربعاء في عملية تفجير مزدوجة في محطتين للباصات في القدس المحتلة.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى للانفجار الأول، حيث شوهد أشخاص ملقون على الأرض، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات.

شاهد.. اللحظات الأولى لموقع الانفجار في القدس pic.twitter.com/jCO8jr2CzL — بدون رقابة (@bedounraqabah) November 23, 2022

اللحظات الأولى لانفجار محطة الحافلات

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، اللحظات الأولى من نقل عدد من المصابين بعد انفجار استهدف محطة الحافلات بالقدس، وفق ما أورد موقع “I24NEWS” الإسرائيلي.

⭕️ شاهد | اللحظات الأولى من نقل عدد من المصابين بعد انفجار استهدف محطة الحافلات بالقدس. pic.twitter.com/A3yqS7Gsvq — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 23, 2022

حصيلة أولى للمصابين

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن 12 إصابة سقطت جراء الانفجار بينها أربع إصابات خطيرة وقعت جراء انفجارين، وقع أحدهما بمحطة حافلات.

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وأفادت قناة كان العبرية، بأن الانفجار وقع من خلال عبوة ناسفة تم وضعها داخل حقيبة انفجرت داخل محطة للحافلات غربي القدس.

وذكرت نجمة داود الحمراء – منظمة طبية إسرائيلية – أن فرقها نقلت 7 مصابين إلى المستشفيات، منهم 2 في حالة خطيرة، وحالة متوسطة، فضلا عن أربع إصابات طفيفة.

انفجار ثان في القدس المحتلة

وبعد دقائق من الانفجار الأول، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن انفجارا ثانيا وقع قرب موقف لانتظار الحافلات جنوبي القدس.

أسفر الانفجار الثاني عن سقوط حالتي إصابة، وفق وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، التي أشارت إلى أنه وقع في مفرق راموت بالقدس.

لقطات من الانفجار الثاني

وبثت وسائل إعلام لقطات تُظهر لحظة وقوع الانفجار الثاني، حيث شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد للأعلى.

صور من مكان الانفجار الثاني في القدس pic.twitter.com/hNiwifvNUb — بدون رقابة (@bedounraqabah) November 23, 2022

انتشار مكثف لقوات الاحتلال

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها بشكل مكثف بحثا عن الشخص الذي وضع العبوة الناسفة ما أدى إلى حدوث الانـفجار.

وقالت وسائل إعلام، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدينة القدس المحتلة جراء الانفـجار الذي هز محطة للحافلات.