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تقارير

قتيل و١٩ إصابة .. تفجير مزدوج بمحطتين للحافلات بالقدس (شاهد)

شرطة الاحتلال تبحث عن المشتبه بهم

كتب خالد السعدي
انفجار القدس watanserb.com
من مكان الانفجار الذي وقع في محطة حافلات بمدينة القدس المحتلة وأسفر عن مقتل إسرائيلي
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وطن – قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب 19 آخرين بجروح متفاوتة صباح اليوم الأربعاء في عملية تفجير مزدوجة في محطتين للباصات في القدس المحتلة.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى للانفجار الأول، حيث شوهد أشخاص ملقون على الأرض، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات.

اللحظات الأولى لانفجار محطة الحافلات

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، اللحظات الأولى من نقل عدد من المصابين بعد انفجار استهدف محطة الحافلات بالقدس، وفق ما أورد موقع “I24NEWS” الإسرائيلي.

حصيلة أولى للمصابين

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن 12 إصابة سقطت جراء الانفجار بينها أربع إصابات خطيرة وقعت جراء انفجارين، وقع أحدهما بمحطة حافلات.

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وأفادت قناة كان العبرية، بأن الانفجار وقع من خلال عبوة ناسفة تم وضعها داخل حقيبة انفجرت داخل محطة للحافلات غربي القدس.

وذكرت نجمة داود الحمراء – منظمة طبية إسرائيلية – أن فرقها نقلت 7 مصابين إلى المستشفيات، منهم 2 في حالة خطيرة، وحالة متوسطة، فضلا عن أربع إصابات طفيفة.

انفجار ثان في القدس المحتلة

وبعد دقائق من الانفجار الأول، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن انفجارا ثانيا وقع قرب موقف لانتظار الحافلات جنوبي القدس.

أسفر الانفجار الثاني عن سقوط حالتي إصابة، وفق وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، التي أشارت إلى أنه وقع في مفرق راموت بالقدس.

لقطات من الانفجار الثاني

وبثت وسائل إعلام لقطات تُظهر لحظة وقوع الانفجار الثاني، حيث شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد للأعلى.

انتشار مكثف لقوات الاحتلال

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها بشكل مكثف بحثا عن الشخص الذي وضع العبوة الناسفة ما أدى إلى حدوث الانـفجار.

وقالت وسائل إعلام، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدينة القدس المحتلة جراء الانفـجار الذي هز محطة للحافلات.

المصدرI24NEWS + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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