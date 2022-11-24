تخادم جديد مع الاحتلال.. الإمارات تدرج إنكار الهولوكوست في مناهجها التعليمية

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وطن- في مؤشر واضح على حجم التقارب بين أبو ظبي وتل أبيب، كشفت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” العبرية إن الإمارات اتخذت خطوات رئيسية للتصدي لثقافة إنكار الهولوكوست، وذلك منذ توقيع اتفاق التطبيع.

الصحيفة الإسرائيلية قالت إن الإمارات قد أدرجت الهولوكوست كلياً في المناهج، وذلك بعد أن كانت “إسرائيل” غائبة تماماً عن المواد التعليمية.

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن الإمارات أدرجت "الهولوكوست" في المناهج التعليمية بمدارسها، مشيرة إلى أن الخطوة الإماراتية تأتي بعد أن كانت "إسرائيل" غائبة تمامًا عن المواد التعليمية هناك. pic.twitter.com/jOEV2ZP6mZ — مقاطعة (@Boycott4Pal) November 23, 2022

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وعمل معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي “IMPACT-se”، ومقره في لندن و”تل أبيب”، مع وزارة التعليم الإماراتية من أجل وضع منهج جديد سوف يكون متاحاً للطلاب في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

يشار إلى أنه خلال العام الماضي، تم افتتاح أول معرض لإحياء ذكرى الهولوكوست في المنطقة في دبي.

جاء ذلك بعد أشهر فقط من الاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي تم بموجبها إشهار التطبيع بين أبوظبي و”تل أبيب”.

حضن إسرائيلي إماراتي

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وشهدت الفترة الماضية، تقاربا إسرائيليا إماراتيا بوتيرة وُصفت بأنها غير مسبوقة، آخرها كانت إدانة أبو ظبي للتفجير المزدوج الذي وقع في مدينة القدس المحتلة أمس الأربعاء.

وقالت سفارة الإمارات في تل أبيب، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إنها تُدين الهجمات التي وقعت في القدس المحتلة.

وأضافت السفارة أنّها تتقدم بـ”أحر تعازيها”، للقتلى والجرحى وعائلاتهم، وتتمنى “الشفاء العاجل للمصابين”.

وضمن معالم التقارب أيضا، تم الكشف في الأشهر الأخيرة، عن بيع إسرائيل لأنظمة دفاع جوي متطورة من طراز باراك وسبيدر إلى الإمارات.

التطبيع ينعش صادرات الاحتلال العسكرية

وأفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نقلا عن مديرية التعاون الدفاعي الدولي في وزارة الأمن في حكومة الاحتلال، أن العام الماضي سجل رقما قياسيا لحجم الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، حيث ارتفعت بنسبة 30 بالمئة.

وقالت إنه كان هناك سببان رئيسيان لارتفاع حجم المبيعات، هما اتفاقيات إبراهيم، التي مهدت الطريق لعلاقات دبلوماسية جديدة مع دول في العالم العربي منذ أكثر من عامين بقليل، والحرب في أوكرانيا.

وأضافت أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب عززت الصادرات بشكل كبير إلى دول المنطقة.

وبحسب الصحيفة، لوحظ أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً للصادرات العسكرية، كانت حصة دول خليجية عربية تقريبًا 7 بالمئة من هذه المبيعات.