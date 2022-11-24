الخميس, نوفمبر 24, 2022
الرئيسيةالهدهدتخادم جديد مع الاحتلال.. الإمارات تدرج إنكار الهولوكوست في مناهجها التعليمية
الهدهد

تخادم جديد مع الاحتلال.. الإمارات تدرج إنكار الهولوكوست في مناهجها التعليمية

العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي دافئة جدا

كتب خالد السعدي
الإمارات تدرج إنكار الهولوكوست watanserb.com
الإمارات تدرج إنكار الهولوكوست
- Advertisement -

وطن- في مؤشر واضح على حجم التقارب بين أبو ظبي وتل أبيب، كشفت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” العبرية إن الإمارات اتخذت خطوات رئيسية للتصدي لثقافة إنكار الهولوكوست، وذلك منذ توقيع اتفاق التطبيع.

الصحيفة الإسرائيلية قالت إن الإمارات قد أدرجت الهولوكوست كلياً في المناهج، وذلك بعد أن كانت “إسرائيل” غائبة تماماً عن المواد التعليمية.

- Advertisement -

وعمل معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي “IMPACT-se”، ومقره في لندن و”تل أبيب”، مع وزارة التعليم الإماراتية من أجل وضع منهج جديد سوف يكون متاحاً للطلاب في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

سفارة الإمارات في تل أبيب تحيي ذكرى “الهولوكوست” بشعار: نحن نتذكر ولن تحدث مرة أخرى

يشار إلى أنه خلال العام الماضي، تم افتتاح أول معرض لإحياء ذكرى الهولوكوست في المنطقة في دبي.

جاء ذلك بعد أشهر فقط من الاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي تم بموجبها إشهار التطبيع بين أبوظبي و”تل أبيب”.

حضن إسرائيلي إماراتي

- Advertisement -

وشهدت الفترة الماضية، تقاربا إسرائيليا إماراتيا بوتيرة وُصفت بأنها غير مسبوقة، آخرها كانت إدانة أبو ظبي للتفجير المزدوج الذي وقع في مدينة القدس المحتلة أمس الأربعاء.

وقالت سفارة الإمارات في تل أبيب، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إنها تُدين الهجمات التي وقعت في القدس المحتلة.

وأضافت السفارة أنّها تتقدم بـ”أحر تعازيها”، للقتلى والجرحى وعائلاتهم، وتتمنى “الشفاء العاجل للمصابين”.

وضمن معالم التقارب أيضا، تم الكشف في الأشهر الأخيرة، عن بيع إسرائيل لأنظمة دفاع جوي متطورة من طراز باراك وسبيدر إلى الإمارات.

التطبيع ينعش صادرات الاحتلال العسكرية

وأفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نقلا عن مديرية التعاون الدفاعي الدولي في وزارة الأمن في حكومة الاحتلال، أن العام الماضي سجل رقما قياسيا لحجم الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، حيث ارتفعت بنسبة 30 بالمئة.

وقالت إنه كان هناك سببان رئيسيان لارتفاع حجم المبيعات، هما اتفاقيات إبراهيم، التي مهدت الطريق لعلاقات دبلوماسية جديدة مع دول في العالم العربي منذ أكثر من عامين بقليل، والحرب في أوكرانيا.

إشادة إسرائيلية بـِ”التسامح” في مناهج الإمارات .. حتّى لو تضمنت مدح الصين مضهدة المسلمين

وأضافت أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب عززت الصادرات بشكل كبير إلى دول المنطقة.

وبحسب الصحيفة، لوحظ أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً للصادرات العسكرية، كانت حصة دول خليجية عربية تقريبًا 7 بالمئة من هذه المبيعات.

المصدرتويتر، صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

من تل أبيب.. وزير بحريني يتحدث بلسان السعودية وسؤال جعله يبتسم

الهدهد

بايدن يستفز الفلسطينيين والعرب:لو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها (فيديو)

الهدهد

هبوط أرضي مفاجئ يثير الرعب في إسرائيل (شاهد)

حياتنا

ما هي المدن التي يعيش فيها أصحاب الملايين! .. منها مدينتان خليجيتان

حياتنا

الملك خوان كارلوس يعيش في قصر ملكي فخم في أبو ظبي قيمته خيالية

الهدهد

صدمة لـ”ابن زايد”..شيخة إماراتية تهاجم اليهود وتنتقد استغلالهم لـ”الهولوكوست” لكسب التعاطف

الهدهد

سرايا القدس تطلق عملية “وحدة الساحات” ردا على العدوان الإسرائيلي وتعلن قصف تل أبيب

تقارير

سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن غلاف غزة بـ100 صاروخ في ردها الاولي وتتوعد الاحتلال

الهدهد

فيديو لحريق برجين في تل أبيب وتفحم جثث ساكنيها يشعل مواقع التواصل

الهدهد

“رسالة إلى بايدن”.. علم فلسطين في قلب تل أبيب يثير ضجة (فيديو)

الهدهد

أبوظبي تستثمر 10 مليارات دولار بمشاريع مع مصر والأردن.. على ماذا ينوي محمد بن زايد؟

تقارير

تفاصيل انفجار أبوظبي المروع .. قتيلان و120 مصاباً (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة منتخب قطر ضد السنغال في منافسات كأس العالم 2022

دراسة: التظاهر بالابتسامة يحسن الحالة المزاجية!

“ماما عريانة في حضن عمو”.. تعذيب طفلة مصرية حتى الموت!

“فيديو الحملة الصليبية” في مونديال قطر يغزو تويتر.. ما قصته؟

وهم بصري يكشف مهارات الملاحظة لديك..هل يمكنك إيجاد الطائر في أقل من 7 ثوان؟

مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

“تفجيرات في قطر خلال المونديال”.. تسجيل صوتي خطير لإيدي كوهين

أنغام في خطر.. جراحة كبيرة أدت إلى شلل في منطقة حساسة بجسدها!

بوجه مرعب.. فيفي عبده توجه رسالة للاعبي المنتخب السعودي! (شاهد)

جندي إسرائيلي يسخر من نفسه بعد سقوطه أثناء إلقاء قنبلة على فلسطينيين (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC