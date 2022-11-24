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ظهور مؤثر وتوقع صادم لوالدة وزوجة مدرب السعودية بعد الفوز على الأرجنتين

الأسرة عبرت عن فخرها بالفوز التاريخي على راقصي التانجو

كتب خالد السعدي
والدة وزوجة مدرب السعودية watanserb.com
والدة وزوجة مدرب السعودية
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وطن- تداول نشطاء مقطع فيديو وصف بالمؤثر لوالدة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي التي ذهبت إلى دولة قطر لتؤازر ابنها في البطولة.

وقالت السيدة، وهي ترتدي تيشرت منتخب السعودية، إن العائلة جاءت من فرنسا لتؤازر ابنها في البطولة.

وأضافت: “الأمر رائع.. نحن جئنا من فرنسا لمساندة ابننا ولا يمكنني وصف فرحتي وسعادتي اليوم”.

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وعبرت عن فخرها بابنها بعد تحقيق المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف، وقالت: “أفتخر به كثيرا”.

وتحدثت عن قطر والسعودية قائلة: “بلدان رائعان جدا وترحبان بالجميع”.

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فيما علقت زوجة المدرب الفرنسي على الانتصار التاريخي السعودي، قائلة: “إنه إنجاز لمنتخب السعودية وأمر رائع خاصة أن الأرجنتين كان مرشحا للفوز لكن ما شاء الله على المنتخب السعودي”.

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وأضافت: “جميعنا فخورنا بما قدم والعرب بالتأكيد يشعرون بهذه الحالة وكل من يحب السعودية يشعر بالفخر”.

وتوقعت أن يحقق المنتخب السعودي الفوز ببطولة كأس العالم.

فوز سعودي غير متوقع

وخالف المنتخب السعودي التوقعات، وحقّق انتصاراً تاريخياً على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في أولى مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

وبات الأخضر السعودي قريباً من الترشّح للدور الثاني، بعد فوزه على الأرجنتين، واحتياجه لثلاث نقاط من مباراتيه أمام بولندا والمكسيك.

وبعد الانتصار التاريخي للسعودية على راقصي التانجو، قال رينارد: “كرة القدم دائما تحمل المفاجآت بين طياتها، الأمر الذي منح الأخضر الفرصة للانتصار في مواجهة الأرجنتين”.

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وأضاف: “لقد استطعنا الانتصار بفضل الأداء الذي قدمناه ليس لأسباب أخرى تخص جودة المنافس”.

وتابع: “هذه هي الرياضة وكرة القدم، دائما تمنحك الفرصة لتقليص الفارق مع المنافس، رغم التأخر في بعض المباراة، يمكنك أن تستمر عدد كبير من المباريات بدون انتصارات وفجأة تأتيك فرصة للانتصار، والعودة لأفضل حالاتك، منتخب السعودية تصنيفه رقم 51 واستطاع أن ينتصر على صاحب التصنيف الثالث على العالم”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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