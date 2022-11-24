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خلال 10 سنوات..سيتضاعف عدد مرضى سرطان الجلد بسبب الاحتباس الحراري

"الأشعة فوق البنفسجية السبب الرئيسي لسرطان الجلد"..

كتب معالي بن عمر
سيتضاعف عدد مرضى سرطان الجلد بسبب الاحتباس الحراري watanserb.com
سيتضاعف عدد مرضى سرطان الجلد بسبب الاحتباس الحراري
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وطن-يصيب سرطان الجلد 80.000 شخص في فرنسا كل عام. ووفقًا لتوقعات المتخصصين، سيتضاعف عدد المرضى في غضون 10 سنوات بسبب تأثيرات الاحتباس الحراري.

وبحسب تقرير لمجلة “ماري كلار” الفرنسية، فإن أطباء الجلد الألمان أكّدوا على الصلة بين الاحتباس الحراري والعدد المتزايد لمرضى سرطان الجلد في مؤتمرٍ للأمراض الجلدية الطبية عُقد في فرانكفورت،في نهاية أكتوبر 2022.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه مع تفاقم أزمة المناخ، ستتعرّض بشرتنا أكثر فأكثر للأشعة فوق البنفسجية التي نعرف تمامًا أنها السبب الرئيسي لهذه الأمراض.

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وفقًا لتوقعات طبيب الأمراض الجلدية في مستشفى جامعة أوسنابروك، سوين مالت جون: “من المتوقع أن تكون هناك زيادة سنوية بنسبة 10٪ في حالات سرطان الجلد، أي ضعف عدد الحالات الحالية خلال الـ10 سنوات المقبلة”.

من المتوقع أن تكون هناك زيادة سنوية بنسبة 10٪ في حالات سرطان الجلد
من المتوقع أن تكون هناك زيادة سنوية بنسبة 10٪ في حالات سرطان الجلد

من جهته، قال طبيب الأمراض الجلدية في دورتموند، ماكس تيشلر، في المؤتمر: “في الماضي، لم يكن من الشائع رؤية شخص مصاب بورم جلدي بسبب الأشعة فوق البنفسجية، وخاصة سرطان الجلد غير الميلانيني. ولكن اليوم، نرى هذه الحالات عدة مرات في اليوم، ولم يعد مرض نادرٌ على الإطلاق”.

وشدد: “سوف تزداد الأمور سوءًا”.

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في الحقيقة، إن البيانات الموجودة اليوم في هذا الشأن حول العالم، تثير اهتمام الأطباء بشكل كبير. ففي أغسطس الماضي، أبلغ أطباء الجلد البريطانيون بالفعل عن قلقهم بشأن العدد المتزايد لمرضى سرطان الجلد، علمًا وأنه أخطر أشكال سرطان الجلد.

للحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، يوصي الخبراء بالبقاء في الظل خلال الساعات الأكثر خطورة (بين الساعة 12 ظهرًا و 4 مساءً).
للحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، يوصي الخبراء بالبقاء في الظل خلال الساعات الأكثر خطورة (بين الساعة 12 ظهرًا و 4 مساءً).

ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، منذ سبعينيات القرن الماضي، زاد عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد بالفعل بنسبة + 219٪ لدى الرجال و + 76٪ لدى النساء. أما في فرنسا، في السنوات العشرين الماضية وحدها، زادت عدد حالات سرطان الجلد خمسة أضعاف ليصل إلى 15500 حالة جديدة سنويًا وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

كيف تحمي نفسك من الأشعة فوق البنفسجية؟

للحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، يوصي الخبراء بالبقاء في الظل خلال الساعات الأكثر خطورة (بين الساعة 12 ظهرًا و 4 مساءً). كما يجب أن تتذكر أيضًا أن تغطى رأسك بمظلة مع وضع واقيًا من الشمس (مع عامل حماية من الشمس 30 كحد أدنى) عند الخروج في الشمس. وفي المدينة، يوصى باستخدام كريم نهاري مع عامل حماية من الشمس، خاصة في المدن الأكثر تلوثًا.

يوصى باستخدام كريم نهاري مع عامل حماية من الشمس، خاصة في المدن الأكثر تلوثًا.
يوصى باستخدام كريم نهاري مع عامل حماية من الشمس، خاصة في المدن الأكثر تلوثًا.

أخيرًا، قدرت دراسة نُشرت في عام 2016 أن العاملين، في الهواء الطلق الذين يتعرضون للأشعة فوق البنفسجية العالية معرّضين أكثر من غيرهم للإصابة بسرطان الجلد. لذلك يجب أن يكون الناس حول العالم يقظين بشكل خاص.

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المصدرماري كلار-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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