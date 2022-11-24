خلال 10 سنوات..سيتضاعف عدد مرضى سرطان الجلد بسبب الاحتباس الحراري

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وطن-يصيب سرطان الجلد 80.000 شخص في فرنسا كل عام. ووفقًا لتوقعات المتخصصين، سيتضاعف عدد المرضى في غضون 10 سنوات بسبب تأثيرات الاحتباس الحراري.

وبحسب تقرير لمجلة “ماري كلار” الفرنسية، فإن أطباء الجلد الألمان أكّدوا على الصلة بين الاحتباس الحراري والعدد المتزايد لمرضى سرطان الجلد في مؤتمرٍ للأمراض الجلدية الطبية عُقد في فرانكفورت،في نهاية أكتوبر 2022.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه مع تفاقم أزمة المناخ، ستتعرّض بشرتنا أكثر فأكثر للأشعة فوق البنفسجية التي نعرف تمامًا أنها السبب الرئيسي لهذه الأمراض.

الورم الميلاني: عدد الحالات والوفيات في تزايد مستمر

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وفقًا لتوقعات طبيب الأمراض الجلدية في مستشفى جامعة أوسنابروك، سوين مالت جون: “من المتوقع أن تكون هناك زيادة سنوية بنسبة 10٪ في حالات سرطان الجلد، أي ضعف عدد الحالات الحالية خلال الـ10 سنوات المقبلة”.

من جهته، قال طبيب الأمراض الجلدية في دورتموند، ماكس تيشلر، في المؤتمر: “في الماضي، لم يكن من الشائع رؤية شخص مصاب بورم جلدي بسبب الأشعة فوق البنفسجية، وخاصة سرطان الجلد غير الميلانيني. ولكن اليوم، نرى هذه الحالات عدة مرات في اليوم، ولم يعد مرض نادرٌ على الإطلاق”.

وشدد: “سوف تزداد الأمور سوءًا”.

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في الحقيقة، إن البيانات الموجودة اليوم في هذا الشأن حول العالم، تثير اهتمام الأطباء بشكل كبير. ففي أغسطس الماضي، أبلغ أطباء الجلد البريطانيون بالفعل عن قلقهم بشأن العدد المتزايد لمرضى سرطان الجلد، علمًا وأنه أخطر أشكال سرطان الجلد.

ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، منذ سبعينيات القرن الماضي، زاد عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد بالفعل بنسبة + 219٪ لدى الرجال و + 76٪ لدى النساء. أما في فرنسا، في السنوات العشرين الماضية وحدها، زادت عدد حالات سرطان الجلد خمسة أضعاف ليصل إلى 15500 حالة جديدة سنويًا وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

كيف تحمي نفسك من الأشعة فوق البنفسجية؟

للحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، يوصي الخبراء بالبقاء في الظل خلال الساعات الأكثر خطورة (بين الساعة 12 ظهرًا و 4 مساءً). كما يجب أن تتذكر أيضًا أن تغطى رأسك بمظلة مع وضع واقيًا من الشمس (مع عامل حماية من الشمس 30 كحد أدنى) عند الخروج في الشمس. وفي المدينة، يوصى باستخدام كريم نهاري مع عامل حماية من الشمس، خاصة في المدن الأكثر تلوثًا.

أخيرًا، قدرت دراسة نُشرت في عام 2016 أن العاملين، في الهواء الطلق الذين يتعرضون للأشعة فوق البنفسجية العالية معرّضين أكثر من غيرهم للإصابة بسرطان الجلد. لذلك يجب أن يكون الناس حول العالم يقظين بشكل خاص.