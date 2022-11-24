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مونديال قطر 2022

الاتحاد الإنجليزي يعاقب رونالدو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

الاتحاد الإنجليزي يفرض عقوبة على رونالدو بعد ساعاتٍ من فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد

كتب فارس أبو شيحة
الاتحاد الإنجليزي يفرض عقوبة على رونالدو watanserb.com
عقوبة كريستيانو رونالدو
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وطن- فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، العقوبة الصادمة بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، عقب أيام من فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد.

عقوبة كريستيانو رونالدو

وأعلن الاتحاد الإنجليزي، في بيان رسمي نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الأربعاء، عقب ارتكابه التصرف الغير اللائق. تجاه مشجع نادي إيفرتون في شهر إبريل / نيسان العام الماضي.

وقال الاتحاد في بيانه، جاء فيه: ” تم إيقاف كريستيانو رونالدو مباراتين، إلى جانب فرض غرامة مالية عليه. بقيمة 50 ألف جنيه إستراليني”، على ضوء تلك الحادثة.

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كما وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بأن الدون رونالدو رفض الدفاع عن نفسه، بعد أن اتضح بأن المشجع المراهق لم يتسبب في أي خطر عليه.

وجاءت عقوبة صاروخ ماديرا رونالدو، بعد ساعات من فسخ اللاعب عقده مع نادي مانشستر يونايتد، بعد تصريحاته النارية التي هاجم فيها اللاعب إدارة النادي واللاعبين السابقين. كما والمدرب الهولندي الحالي إريك تين هاج.

تعقيب مدرب البرتغال سانتوس على أزمة رونالدو

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وفي سياق متصل، رد مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس، على الضجة التي تسبب بها كريستيانو رونالدو تجاه ناديه السابق مانشستر يونايتد، قائلاً: ” لم نناقش في موضوع رونالدو، وهذا الأمر لا يخص المنتخب”.

كما وأضاف المدرب البرتغالي سانتوس، ” لم يتحدث أي لاعب عنه، ولا حتى رونالدو نفسه لم يتحدث بهذا الأمر”

البرتغال ضد غانا في منافسات كأس العالم 2022

ويستعد كريستيانو رونالدو وزملائه في منتخب البرتغال (الملاحون)، الخميس، للمواجهة القوية أمام غانا، في منافسات كأس العالم 2022 قطر، على ميدان (استاد 974) في دولة قطر المستضيفة لأحداث مونديال 2022.

يشار بأن تقارير صحفية رجحت تعاقد تشيلسي والنصر السعودي. مع الدون رونالدو، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو). أي بعد مشاركته مع بلاده في بطولة كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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