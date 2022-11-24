الاتحاد الإنجليزي يعاقب رونالدو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

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وطن- فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، العقوبة الصادمة بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، عقب أيام من فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد.

عقوبة كريستيانو رونالدو

وأعلن الاتحاد الإنجليزي، في بيان رسمي نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الأربعاء، عقب ارتكابه التصرف الغير اللائق. تجاه مشجع نادي إيفرتون في شهر إبريل / نيسان العام الماضي.

وقال الاتحاد في بيانه، جاء فيه: ” تم إيقاف كريستيانو رونالدو مباراتين، إلى جانب فرض غرامة مالية عليه. بقيمة 50 ألف جنيه إستراليني”، على ضوء تلك الحادثة.

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كما وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بأن الدون رونالدو رفض الدفاع عن نفسه، بعد أن اتضح بأن المشجع المراهق لم يتسبب في أي خطر عليه.

كريستيانو رونالدو يغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل وبشكل فوري. يقدم النادي الشكر لرونالدو على إسهاماته الكبيرة التي قدمها على مدار الفترتين اللتين قضاهما في أولد ترافورد.#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 22, 2022

وجاءت عقوبة صاروخ ماديرا رونالدو، بعد ساعات من فسخ اللاعب عقده مع نادي مانشستر يونايتد، بعد تصريحاته النارية التي هاجم فيها اللاعب إدارة النادي واللاعبين السابقين. كما والمدرب الهولندي الحالي إريك تين هاج.

تعقيب مدرب البرتغال سانتوس على أزمة رونالدو

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وفي سياق متصل، رد مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس، على الضجة التي تسبب بها كريستيانو رونالدو تجاه ناديه السابق مانشستر يونايتد، قائلاً: ” لم نناقش في موضوع رونالدو، وهذا الأمر لا يخص المنتخب”.

Prestes a iniciarmos a nossa campanha na maior competição do Mundo. Uma aventura que desejamos longa e repleta de sucessos, de forma a elevarmos bem alto o nome e a bandeira do nosso país. Queremos encher todos os portugueses de orgulho e alegria. Não há impossíveis! Força 🇵🇹🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/GhfbIM5UDo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 23, 2022

كما وأضاف المدرب البرتغالي سانتوس، ” لم يتحدث أي لاعب عنه، ولا حتى رونالدو نفسه لم يتحدث بهذا الأمر”

البرتغال ضد غانا في منافسات كأس العالم 2022

ويستعد كريستيانو رونالدو وزملائه في منتخب البرتغال (الملاحون)، الخميس، للمواجهة القوية أمام غانا، في منافسات كأس العالم 2022 قطر، على ميدان (استاد 974) في دولة قطر المستضيفة لأحداث مونديال 2022.

⚽️ تقارير صحفية ترجح انضمام النجم البرتغالي 🇵🇹 كريستيانو رونالدو @Cristiano إلى نادي النصر السعودي @AlNassrFC بعد #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/hvulErEkkx — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 24, 2022

يشار بأن تقارير صحفية رجحت تعاقد تشيلسي والنصر السعودي. مع الدون رونالدو، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو). أي بعد مشاركته مع بلاده في بطولة كأس العالم 2022 قطر.