المغرب يفرض التعادل على وصيف بطل العالم كرواتيا (شاهد)

وطن- فرض منتخب المغرب التعادل السلبي بدون أي من الأهداف أمام وصيف بطل العالم النسخة الماضية كرواتيا، الأربعاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.
ونجح أسود الأطلس المغربي، الخروج من أولى مواجهاته في مونديال كأس العالم 2022 قطر، بنقطة غالية، بعد فرضه التعادل السلبي على منافسه القوي كرواتيا.
مباراة المغرب ضد كرواتيا
وشهدت المباراة المثيرة والقوة بين المغرب وكرواتيا، إصابة مدافع الأسد الأطلسي نصير المزراوي، التي خرج على إثرها خارج أرضية ملعب (استاد البيت)، ليدخل يحيى عطية الله كبديل عنه.
حارس #كرواتيا يتصدة لقذيفة من أشرف حكيمي@FRMFOFFICIEL @EnMaroc @BelRedDevils @RoyalBelgianFA #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/LWn7QfElEb
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
كما ووصلت عدد تسديدات المنتخب المغربي طيلة مجريات المباراة أمام الوصيف كرواتيا، 8 تسديدات، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 5 تسديدات فقط.
نهاية المقابلة بالتعادل السلبي بين المنتخب الوطني و المنتخب الكرواتي 🇭🇷
FULL TIME | It's a draw but still ready for the next match#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dioBguXV17
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 23, 2022
بينما تفوقت كرواتيا في الاستحواذ على الكرة أمام المغرب بنسبة 65%، كما ووصل نسبة استحواذ أسود الأطلس المغربي إلى 35% في المباراة.
تحيه لاعبي #المغرب للجمهور عقب نهاية المباراة بالتعادل أمام #كرواتيا@HNS_CFF @FRMFOFFICIEL @EnMaroc#قطر2022 #قنوات_الكأس #كأس_العالم pic.twitter.com/OK74yp2pp2
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا
ودخل المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة القوية أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، بتشكيلة أساسية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
دفاع أسود الأطلس: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.
فرحة الجمهور المغربي بصافرة النهاية وحصد نقطة التعادل أمام كرواتيا بأولى المباريات بمونديال #قطر2022 @EnMaroc @FRMFOFFICIEL @HNS_CFF#قنوات_الكأس #كأس_العالم pic.twitter.com/lP9y5FqExi
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناهي.
مركز الهجوم: سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري.
دقائق قبل نهاية المباراة.. التوتر بارز عى وجوه الجماهير الكرواتية وسط احتفالات المغاربة @EnMaroc@HNS_CFF#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/oaAbmq4wBo
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
ويستعد منتخب المغرب (أسود الأطلس)، للمواجهة القوية القادمة. أمام بلجكيا (الشياطين الحمر)، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.