المغرب يفرض التعادل على وصيف بطل العالم كرواتيا (شاهد)

وطن- فرض منتخب المغرب التعادل السلبي بدون أي من الأهداف أمام وصيف بطل العالم النسخة الماضية كرواتيا، الأربعاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ونجح أسود الأطلس المغربي، الخروج من أولى مواجهاته في مونديال كأس العالم 2022 قطر، بنقطة غالية، بعد فرضه التعادل السلبي على منافسه القوي كرواتيا.

وشهدت المباراة المثيرة والقوة بين المغرب وكرواتيا، إصابة مدافع الأسد الأطلسي نصير المزراوي، التي خرج على إثرها خارج أرضية ملعب (استاد البيت)، ليدخل يحيى عطية الله كبديل عنه.

كما ووصلت عدد تسديدات المنتخب المغربي طيلة مجريات المباراة أمام الوصيف كرواتيا، 8 تسديدات، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 5 تسديدات فقط.

نهاية المقابلة بالتعادل السلبي بين المنتخب الوطني و المنتخب الكرواتي 🇭🇷

FULL TIME | It's a draw but still ready for the next match#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dioBguXV17

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 23, 2022