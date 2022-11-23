الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022المغرب يفرض التعادل على وصيف بطل العالم كرواتيا (شاهد)
مونديال قطر 2022

المغرب يفرض التعادل على وصيف بطل العالم كرواتيا (شاهد)

أسود الأطلس المغربي يفرض التعادل السلبي أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا

كتب فارس أبو شيحة
المغرب تفرض التعادل على وصيف كأس العالم كرواتيا watanserb.com
المغرب تفرض التعادل على وصيف كأس العالم كرواتيا
- Advertisement -

وطن- فرض منتخب المغرب التعادل السلبي بدون أي من الأهداف أمام وصيف بطل العالم النسخة الماضية كرواتيا، الأربعاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ونجح أسود الأطلس المغربي، الخروج من أولى مواجهاته في مونديال كأس العالم 2022 قطر، بنقطة غالية، بعد فرضه التعادل السلبي على منافسه القوي كرواتيا.

مباراة المغرب ضد كرواتيا

وشهدت المباراة المثيرة والقوة بين المغرب وكرواتيا، إصابة مدافع الأسد الأطلسي نصير المزراوي، التي خرج على إثرها خارج أرضية ملعب (استاد البيت)، ليدخل يحيى عطية الله كبديل عنه.

- Advertisement -

كما ووصلت عدد تسديدات المنتخب المغربي طيلة مجريات المباراة أمام الوصيف كرواتيا، 8 تسديدات، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 5 تسديدات فقط.

- Advertisement -

بينما تفوقت كرواتيا في الاستحواذ على الكرة أمام المغرب بنسبة 65%، كما ووصل نسبة استحواذ أسود الأطلس المغربي إلى 35% في المباراة.

تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا

ودخل المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة القوية أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، بتشكيلة أساسية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع أسود الأطلس: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناهي.

مركز الهجوم: سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري.

ويستعد منتخب المغرب (أسود الأطلس)، للمواجهة القوية القادمة. أمام بلجكيا (الشياطين الحمر)، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن +قنوات الكأس القطرية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرازيل ضد صربيا في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم يلا شوت بجودة عالية

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال أمام غانا القوية في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

ياسر الشهراني يطمئن الجمهور بعد إصابته القوية أمام الأرجنتين (فيديو)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم مباشر في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

بكاء مشجع سعودي بعد فوز بلاده التاريخي على الأرجنتين (شاهد)

مونديال قطر 2022

أبطال العالم فرنسا يفتتحون المونديال بحفلة رباعية أمام أستراليا (شاهد)

مونديال قطر 2022

دموع لاعب منتخب المكسيك أثناء عزف نشيد بلاده في كأس العالم 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر بجودة عالية اليوم يلا شوت

مونديال قطر 2022

لا غالب ولا مغلوب بين تونس والدنمارك في مونديال قطر 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مباراة للتاريخ .. السعودية تهزم الأرجنتين في كأس العالم 2022 (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة منتخب البرازيل ضد صربيا في مونديال قطر 2022

فضيحة كاني ويست.. لن تتخيل ما فعله بفيديوهات كيم كارديشيان الجنسية مع موظفي أديداس!

تسجيل صوتي للمحادثة الهاتفية بين الرئيس البولندي ومنتحل صفة ماكرون (شاهد)

مسلحون فلسطينيون في جنين يختطفون جثة إسرائيلي توفي في حادث والاحتلال يستنفر!

كيف تتعرف على أولى علامات إعتام عدسة العين؟

رجال أعمال سعوديين خسروا مبلغا ضخما في رهانهم على هزيمة الأخضر أمام الأرجنتين!

خلال عام..إيلون ماسك يفقد 100 مليار دولار من ثروته وإليكم التفاصيل

مشجع سعودي يقتحم بث قناة كورية ويفتش في جيب “المراسل” (شاهد)

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم يلا شوت بجودة عالية

الكشف عن مبلغ ضخم ستودعه السعودية في البنك المركزي التركي!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC