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مونديال قطر 2022

دموع لاعب منتخب المكسيك أثناء عزف نشيد بلاده في كأس العالم 2022 (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
لاعب منتخب المكسيك ألكسيس فيغا watanserb.com
ألكسيس فيغا لاعب منتخب المكسيك
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وطن- بكى لاعب منتخب المكسيك ألكسيس فيغا 24 عاماً، أثناء عزف النشيد الوطني لبلاده، خلال مواجهة منافسه بولندا، الثلاثاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وغمرت الدموع على وجه نجم المنتخب المكسيكي ألكسيس فيغا، التي التقطتها عدسات الكاميرا، خلال عزف نشيد بلاده، قبيل مواجهة بولندا، الثلاثاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

دموع لاعب منتخب المكسيك ألكسيس فيغا

كما وتداول مقطع فيديو تأثر نجم منتخب المكسيك (تري كولور)، على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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ويلعب المكسيكي ألكسيس، في مركز الجناح مع نادي غواد الاخارا، في الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يحتل فريق المركز التاسع برصيد 22 نقطة قبل التوقف الدولي، نظراً لمراسم بطولة كأس العالم 2022 قطر.

نتيجة مباراة المكسيك بولندا

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وخيم التعادل السلبي بين منتخب المكسيك وبولندا، بدون أي من الأهداف، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

كما وتصدى حارس المنتخب المكسيكي أوتشوا، لركلة جزاء تحصل عليها الفريق المنافس ببراعة، أهدر في تنفيذها نجم نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

وشهدت المباراة رغم التعادل بين كلا المنتخبين، تفوق منتخب بولندا على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة، كما واستحواذ على الكرة. بنسبة 61% طيلة مجريات دقائق المباراة.

وكان ذلك على عكس فريق الخصم المكسيك الذي وصل عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط، مع الاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

ترتيب المجموعة في كأس العالم 2022 قطر

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 3 نقاط، كما ويليه في المركز الثاني منتخب بولندا بنقطة واحدة.

وجاء منتخب المكسيك في المركز الثالث بنقطة واحدة، كما وآتى في أدنى ترتيب المجموعة منتخب الأرجنتين. بدون أي من النقاط، عقب الخسارة أمام السعودية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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