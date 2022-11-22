دموع لاعب منتخب المكسيك أثناء عزف نشيد بلاده في كأس العالم 2022 (فيديو)

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وطن- بكى لاعب منتخب المكسيك ألكسيس فيغا 24 عاماً، أثناء عزف النشيد الوطني لبلاده، خلال مواجهة منافسه بولندا، الثلاثاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وغمرت الدموع على وجه نجم المنتخب المكسيكي ألكسيس فيغا، التي التقطتها عدسات الكاميرا، خلال عزف نشيد بلاده، قبيل مواجهة بولندا، الثلاثاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

دموع لاعب منتخب المكسيك ألكسيس فيغا

كما وتداول مقطع فيديو تأثر نجم منتخب المكسيك (تري كولور)، على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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ويلعب المكسيكي ألكسيس، في مركز الجناح مع نادي غواد الاخارا، في الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يحتل فريق المركز التاسع برصيد 22 نقطة قبل التوقف الدولي، نظراً لمراسم بطولة كأس العالم 2022 قطر.

بكاء ألكسيس فيجا لاعب منتخب المكسيك أثناء عزف النشيد الوطني لبلاده 🇲🇽 pic.twitter.com/3PllOtGgWM — Yallakora (@Yallakoranow) November 22, 2022

نتيجة مباراة المكسيك بولندا

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وخيم التعادل السلبي بين منتخب المكسيك وبولندا، بدون أي من الأهداف، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

كما وتصدى حارس المنتخب المكسيكي أوتشوا، لركلة جزاء تحصل عليها الفريق المنافس ببراعة، أهدر في تنفيذها نجم نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

وشهدت المباراة رغم التعادل بين كلا المنتخبين، تفوق منتخب بولندا على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة، كما واستحواذ على الكرة. بنسبة 61% طيلة مجريات دقائق المباراة.

وكان ذلك على عكس فريق الخصم المكسيك الذي وصل عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط، مع الاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

ترتيب المجموعة في كأس العالم 2022 قطر

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 3 نقاط، كما ويليه في المركز الثاني منتخب بولندا بنقطة واحدة.

وجاء منتخب المكسيك في المركز الثالث بنقطة واحدة، كما وآتى في أدنى ترتيب المجموعة منتخب الأرجنتين. بدون أي من النقاط، عقب الخسارة أمام السعودية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.