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تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022 قطر

الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

بواسطة
فارس أبو شيحة
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تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022

وطن- يلتقي منتخب المغرب أمام كرواتيا وصيف النسخة الماضية للمونديال، الأربعاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة المغرب ضد كرواتيا المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين، على ملعب “استاد البيت“، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مباراة المغرب ضد كرواتيا

فيما ستكون دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الحادية عشرة ظهراً، كما وبتوقيت دولة مصر وفلسطين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

بينما ستكون المواجهة بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية بعد الظهر.

تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا

وسيلعب المدرب المغربي الشاب وليد الركراكي، المباراة القوية أمام كرواتيا، في أولى مواجهات أسود الأطلس المغربي في مونديال كأس العالم 2022 المجموعات، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع أسود الأطلس المغربي: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، نايف أكراد (أشرف داري).

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، يحيى جبران. عز الدين أوناحي (بلال الخنوس).

مركز الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال (يوسف النصيري).

معلق مباراة المغرب وكرواتيا

وسيعلق على أحداث مباراة المغرب ضد كرواتيا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على قناة “beIN sport Max 1” الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده.

كما وجاء تردد قناة “beIN sport Max 1” المشفرة، الناقلة لأحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12245، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وستنقل كذلك على قناة “الكأس” الرياضية القطرية، الناقل لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

مجموعة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

كما ويتواجد منتخب المغرب “أسود الأطلس” وكرواتيا، في المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب كندا وبلجيكا.

وكان منتخب المغربي قد حقق الفوز النظيف على جورجيا، قبيل نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، بثلاثية نظيفة دون رد، في إطار التحضيرات للبطولة العالمية.

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