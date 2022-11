تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022 قطر

وطن- يلتقي منتخب المغرب أمام كرواتيا وصيف النسخة الماضية للمونديال، الأربعاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة المغرب ضد كرواتيا المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين، على ملعب “استاد البيت“، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مباراة المغرب ضد كرواتيا

فيما ستكون دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الحادية عشرة ظهراً، كما وبتوقيت دولة مصر وفلسطين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

برنامج مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم بقطر 🇶🇦

National Team schedule for FIFA World Cup Qatar 2022#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/XP29Ct0pGy — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 21, 2022

بينما ستكون المواجهة بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية بعد الظهر.

تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا

وسيلعب المدرب المغربي الشاب وليد الركراكي، المباراة القوية أمام كرواتيا، في أولى مواجهات أسود الأطلس المغربي في مونديال كأس العالم 2022 المجموعات، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

السيد باتريس موتسيبي يدعم لاعبي المنتخب الوطني 🇲🇦 📹 More from Patrice Motsepe's visit to the National Team in Qatar#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/COXjL3Gvm8 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 21, 2022

دفاع أسود الأطلس المغربي: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، نايف أكراد (أشرف داري).

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، يحيى جبران. عز الدين أوناحي (بلال الخنوس).

مركز الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال (يوسف النصيري).

السيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يدعم لاعبي المنتخب الوطني 🙌🏻 Patrice Motsepe, President of CAF, visited our National Team before their training session, in company of Mr Fouzi Lekjaa, to motivate and encourage them for their next games #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/g4Zx9BWxTK — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 21, 2022

معلق مباراة المغرب وكرواتيا

وسيعلق على أحداث مباراة المغرب ضد كرواتيا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على قناة “beIN sport Max 1” الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده.

كما وجاء تردد قناة “beIN sport Max 1” المشفرة، الناقلة لأحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12245، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وستنقل كذلك على قناة “الكأس” الرياضية القطرية، الناقل لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

مجموعة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

كما ويتواجد منتخب المغرب “أسود الأطلس” وكرواتيا، في المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب كندا وبلجيكا.

وكان منتخب المغربي قد حقق الفوز النظيف على جورجيا، قبيل نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، بثلاثية نظيفة دون رد، في إطار التحضيرات للبطولة العالمية.