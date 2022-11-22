أول تعليق لـ ميسي على انتكاسة الأرجنتين أمام السعودية ويتوعد

- Advertisement -

وطن- في أول تعليق له عقب الخسارة ضد المنتخب السعودي، قال ليونيل ميسي إن خسارة الأرجنتين المفاجئة أمام السعودية كانت “ضربة قاصمة” لكنه تعهد بأن بطل أمريكا الجنوبية سيعود من الهزيمة.

ميسي يُعلق على خسارة الأرجنتين ضد السعودية

وقال ميسي، نقلاً عن “اي اس بي أن“، بعد خسارة الأرجنتين غير المتوقعة بنتيجة 2-1 في إطار المجموعة الثالثة ضد المنتخب السعودي “إنها ضربة قوية للغاية، هزيمة مؤلمة، لكن يجب أن نستمر وضع ثقتنا بأنفسنا”.

وأضاف “هذه المجموعة لن تستسلم، سنحاول التغلب على المكسيك.”

- Advertisement -

ومنح ميسي الأرجنتين التقدم في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء يوم، الثلاثاء، على ملعب لوسيل. لكن هدفي الشوط الثاني من صالح الشهري وسالم الدوسري ساعدا السعوديين على تحقيق واحدة من أعظم الصدمات في تاريخ المونديال.

هذا وكان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا تمامًا، لكن وبحكم التطور التكنولوجي الذي حرصت قطر على توفيره في هذه النسخة من المونديال، واجهت الأرجنتين ثلاث أخطاء تسلل في الشوط الأول حرمتهم من تحقيق ثلاثة أهداف محتملة.

أما في الشوط الثاني، فشل لاعبو المدرب ليونيل سكالوني في اختراق النسق الكروي العالي الذي أبداه الدفاع السعودي.

مدرب الأرجنتين يتحدث عن المنتخب السعودي

- Advertisement -

واعترف المدرب ليونيل سكالوني بدوره أن الهزيمة “كان من الصعب استيعابها” لكنه في المقابل وعد جمهوره بأن الأرجنتين سيظل مؤهلاً عن المجموعة الثالثة.

وقال سكالوني: “سجلوا هدفين في تسديدتين فقط على المرمى.. علينا النهوض، إنه يوم حزين اليوم، لكننا بحاجة إلى رفع رؤوسنا والاستمرار.”

وتابع “نحن متألمون، لكننا بحاجة إلى تغيير الأمور والفوز بالمباريات القادمة”.

وأضاف، “ما زلنا نؤمن بنفس الشيء الذي جئنا لأجله إلى قطر، لكن في النهاية هذه هي كأس العالم، حيث يمكنك أن تكون متفوقًا بشكل كبير، لكن رغم ذلك يكون الدرب غير سالكا”.

كما أكد أنه “ليس من الجيد أن تخسر، لقد وصلنا إلى كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، في مسيرة جيدة، وقد كنا نعلم أنها ستنتهي في النهاية”.

ليونيل ميسي مُعجب بأداء المنتخب السعودي

هذا وتابع ميسي في سياق حديثه “نعلم أن السعودية فريق به لاعبون جيدون يحركون الكرة جيدًا ويلعبون بنسق عال”.

وأكد “لقد اجتهدنا كثيراً من أجل الظفر بالفوز، لكن يبدو أننا تسرعنا قليلاً في بعض اللحظات.”

وتابع أنه “بعد تسجيل السعوديين للهدف الثاني أي بنتيجة 2-1 أصبحنا غير منظمين، وفقدنا مستوى أدائنا وبدأنا بتمرير الكرة في وسط الميدان بشكل يائس.”

لكن ميسي، في المقابل، أصر على أنهم لم يستخفوا بخصومهم وأخبر المشجعين الذين سافروا إلى قطر بالآلاف أنهم سيغيرون من نسق لعبهم في مواجاهتهم القادمة ضد كل من المكسيك وبولندا.

وأضاف ميسي: “رسالتي للجماهير هي أن يثقوا بنا، فنحن لن نخذلهم”.

ووصلت الأرجنتين إلى قطر بصفتها حاملة لقب كأس كوبا أمريكا، وبعد 36 مباراة بدون هزيمة – وكانت ستعادل إيطاليا بصفتها المنتخب الوطني بأطول فترة، لو لا هزيمتها التاريخية اليوم، الثلاثاء، في قطر في مواجهة المنتخب السعودي.