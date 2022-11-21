من هو الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي دخل تاريخ كأس العالم 2022؟!

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وطن- دخل الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم 35 عاماً، تاريخ مونديال كأس العالم 2022، بعد تحكيم أول مباراة له في منافسات البطولة العالمية.

وأدار القطري الجاسم تحكيم لقاء الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره، على ملعب “استاد الريان”، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في المباراة.

من هو الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ؟!

عبد الرحمن الجاسم، حكم كرة قدم قطري، حاصل على الإشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عام 2013.

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كما وشارك الحكم القطري الجاسم ضمن الحكام في بطولة كأس العالم. تحت سن ال20 عاماً عام 2017، كما وعين كحكم فيديو مساعد في نسخة مونديال كأس العالم 2018 روسيا.

وأدار العديد من المباريات القوية في كافة البطولات الدولية المختلفة منذ حصوله على الإشارة الدولية عام 2013، كان من أبرزها إدارة لقاء بيرسبوليس الإيراني وأولسان الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2018، ولقاء ليفربول وفلامنغو في نهائي كأس العالم للأندية 2020.

وكذلك أدار نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عام 2018. بين القوة الجوية العراقي وألتين أسير التركماني، وأخرها تحكيم مباراة الزمالك وغريمه الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري عام 2022.

عبد الرحمن الجاسم والقرارات الشجاعة

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ويتمتع الحكم القطري الجاسم، بإصدار العديد من البطاقات الشجاعة خلال تحكيمه للمباريات في البطولات المختلفة. التي أدار تحكيمها خلال مشواره.

واحتسب القطري الجاسم ركلة جزاء لمنتخب ويلز في أول مشاركة له كحكم ساحة في مونديال كأس العالم 2022، أمام الولايات المتحدة الأمريكية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

كما وأصدر 6 بطاقات صفراء في مباراة ويلز والولايات المتحدة الأمريكية، كان 4 منها لصالح الأخير في المباراة القوية والمثيرة في مونديال كأس العالم 2022 المجموعات.

طاقم التحكيم القطري بقيادة عبدالرحمن الجاسم واخوانه المساعدين هم نجوم مباراة امريكا وويلز لياقة بدنية رائعه وقرارات سليمة وشخصية قوية ابدعتم ولا غلطه pic.twitter.com/j0TaovCHZu — راشد بن ناصر آل خليفه (@RN_Alkhalifa) November 21, 2022

يشار إلى أن بطولة كأس العالم بنسختها ال22 التي تستضيفها دولة قطر، تستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.