الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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مونديال قطر 2022

من هو الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي دخل تاريخ كأس العالم 2022؟!

الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم يدخل تاريخ مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
الحم القطري عبد الرحمن الجاسم خلال تحكيم مباراة ويلز وأمريكا watanserb.com
الحم القطري عبد الرحمن الجاسم خلال تحكيم مباراة ويلز وأمريكا
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وطن- دخل الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم 35 عاماً، تاريخ مونديال كأس العالم 2022، بعد تحكيم أول مباراة له في منافسات البطولة العالمية.

وأدار القطري الجاسم تحكيم لقاء الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره، على ملعب “استاد الريان”، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في المباراة.

من هو الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ؟!

عبد الرحمن الجاسم، حكم كرة قدم قطري، حاصل على الإشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عام 2013.

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كما وشارك الحكم القطري الجاسم ضمن الحكام في بطولة كأس العالم. تحت سن ال20 عاماً عام 2017، كما وعين كحكم فيديو مساعد في نسخة مونديال كأس العالم 2018 روسيا.

القطري عبد الرحمن الجاسم
القطري عبد الرحمن الجاسم

وأدار العديد من المباريات القوية في كافة البطولات الدولية المختلفة منذ حصوله على الإشارة الدولية عام 2013، كان من أبرزها إدارة لقاء بيرسبوليس الإيراني وأولسان الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2018، ولقاء ليفربول وفلامنغو في نهائي كأس العالم للأندية 2020.

وكذلك أدار نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عام 2018. بين القوة الجوية العراقي وألتين أسير التركماني، وأخرها تحكيم مباراة الزمالك وغريمه الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري عام 2022.

الحكم القطري الدولي عبد الرحمن الجاسم
الحكم القطري الدولي عبد الرحمن الجاسم

عبد الرحمن الجاسم والقرارات الشجاعة

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ويتمتع الحكم القطري الجاسم، بإصدار العديد من البطاقات الشجاعة خلال تحكيمه للمباريات في البطولات المختلفة. التي أدار تحكيمها خلال مشواره.

الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم يدخل تاريخ كأس العالم 2022
الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم يدخل تاريخ كأس العالم 2022

واحتسب القطري الجاسم ركلة جزاء لمنتخب ويلز في أول مشاركة له كحكم ساحة في مونديال كأس العالم 2022، أمام الولايات المتحدة الأمريكية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

كما وأصدر 6 بطاقات صفراء في مباراة ويلز والولايات المتحدة الأمريكية، كان 4 منها لصالح الأخير في المباراة القوية والمثيرة في مونديال كأس العالم 2022 المجموعات.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم بنسختها ال22 التي تستضيفها دولة قطر، تستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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