الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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شاهد ماذا فعل شرطي قطري مع مشجع إكوادوري خلال المباراة الإفتتاحية لكأس العالم؟!

العنابي خسر على أرضه بهدفين في أولى مباريات المونديال

كتب خالد السعدي
مباراة قطر والإكوادور watanserb.com
شرطي قطري يضبط الكشخة لمشجع إكوادوري خلال المباراة الإفتتاحية
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وطن – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد رجال الشرطة القطرية وهو يضبط “الكشخة” لمشجع إكوادوري بالتزامن مع المباراة التي جمعت بين منتخبي البلدين في افتتاح بطولة كأس العالم.

وأظهر الفيديو، الضابط القطري وهو يضبط الكشخة للمشجع، الذي حرص على مصافحته بعد انتهائه من ضبطها.

استضافة المونديال والحفل المذهل

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وفي المباراة الافتتاحية، خسر العنابي بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور، في مستهل بطولة كأس العالم المقام حاليا في الدوحة.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ المنطقة العربية، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وفي حفل استمر نحو نصف ساعة، أذهلت قطر أنظار العالم بحفل افتتاح أسطوري للمونديال الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية.

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واستضاف ستاد البيت حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور، ويقع فى شمال البلاد بمدينة الخور، ويسع 60 ألف متفرج، وتصميمه مستوحى من بيوت الشعر التقليدية.

وبدأ الحفل بعروض ثقافية تؤرخ لجوانب مهمة من تاريخ دولة قطر والبلاد العربية في الاحتفاء بالضيوف وإكرامهم، في دلالة رمزية لترحيب قطر بجميع المشجعين القادمين من أنحاء العالم، إضافة إلى عرض فيديوهات عن الثقافة البحرية والبرية التي تميز بها سكان الجزيرة العربية، وتواصلهم مع العالم من خلال البحر.

كما تم عرض فقرات فنية تبرز قيم الاحترام والتعارف والتعلم من الاختلاف بين الشعوب، في دعوة لتلاقي الثقافات ونشر المحبة والخير بين الناس خلال البطولة، علاوة على الفقرات المرحبة بضيوف قطر والمشجعين والمنتخبات المتأهلة، وفقرات أخرى عن لحظات مهمة من تاريخ كرة القدم وشغف الشعوب بها، وفق وكالة الأنباء القطرية.

احتفاء كبير بالحفل

وحظيت فعاليات حفل الافتتاح بإشادة كبيرة من وسائل الإعلام الغربية، فقالت “ذا صن” البريطانية إن الحفل كان مميزا ولن يُنسى مع الألعاب النارية والأجواء المميزة بالرقصات العربية والحضور الجماهيري الكبير، ويعتبر من بين أفضل الحفلات الافتتاحية للمونديال تاريخيًا.

أما صحيفة NBC نيويورك الأمريكية، فقد أشارت إلى أن النجم العالمي مورغان فريمان خطف الأضواء في حفل افتتاح كأس العالم 2022 المميز بقطر، وذلك بعد أن شارك الفائز بجائزة أوسكار بالحدث المُتابع من كافة جماهير كرة القدم.

وقالت صحيفة “تيليغراف” إن قطر نجحت في تنظيم حفل افتتاح مميز، وذلك بدون التراجع عن إنفاق أي مبالغ على الحفل للظهور بأفضل صورة، وكذلك تواجد مورجان فريمان الممثل الشهير في مقدمة مُحيي الحفل.

المصدروكالة الأنباء القطرية + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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