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مونديال قطر 2022

ميسي يُقلق عشاقه قبيل مواجهة السعودية في كأس العالم 2022

البرغوث ميسي شارك 4 دقائق فقط في التدريبات الجماعية مع الأرجنتين قبيل مواجهة السعودية

كتب فارس أبو شيحة
طبيعة إصابة ليونيل ميسي watanserb.com
طبيعة إصابة ليونيل ميسي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية، الأحد، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، يعاني من إصابة، وهناك شكوك حول إمكانية مشاركته مع الأرجنتين أمام السعودية، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، يعاني من حمل بدني زائد في منطقة ربلة الساق، وعليه فإن الجهاز الفني للمنتخب ينظم دقائق تواجده في التدريبات الجماعية بشكل جيد من أجل الحفاظ على سلامته.

غياب ميسي عن تدريبات منتخب الأرجنتين

وأشارت الصحيفة، ” غياب ميسي عن التدريبات الجماعية، قبيل مواجهة السعودية في منافسات كأس العالم 2022، هو الوصول إلى أفضل حالة بدنية”.

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كما وأضافت، ” ميسي شارك في 4 دقائق فقط في تدريبات منتخب الأرجنتين، السبت. خلال 15 دقيقة سمح لها المدرب الأرجنتيني الشاب لونيل سكالوني، مدرب الفريق بحضور الإعلام”.

وفي ذات السياق، ذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن عدم استكمال ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية مع منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، ليست للإصابة ولكن كانت لأمور فنية.

مجموعة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

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كما وسيلتقي الأرجنتين في مستهل مشواره في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء. أمام السعودية، على ملعب ” استاد لوسيل”.

كما وسيواجه راقصو التانغو في الجولة الثانية. أمام المكسيك، فيما سيختتم منافسات هذا الدور بملاقاة بولندا في ال30 من الشهر الجاري.

يذكر بأن فعاليات بطولة كأس العالم 2022 قطر، التي انطلقت مراسمها الأحد، كما وستستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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