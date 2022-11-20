ميسي يُقلق عشاقه قبيل مواجهة السعودية في كأس العالم 2022

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وطن- ذكرت تقارير صحفية، الأحد، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، يعاني من إصابة، وهناك شكوك حول إمكانية مشاركته مع الأرجنتين أمام السعودية، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، يعاني من حمل بدني زائد في منطقة ربلة الساق، وعليه فإن الجهاز الفني للمنتخب ينظم دقائق تواجده في التدريبات الجماعية بشكل جيد من أجل الحفاظ على سلامته.

غياب ميسي عن تدريبات منتخب الأرجنتين

وأشارت الصحيفة، ” غياب ميسي عن التدريبات الجماعية، قبيل مواجهة السعودية في منافسات كأس العالم 2022، هو الوصول إلى أفضل حالة بدنية”.

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كما وأضافت، ” ميسي شارك في 4 دقائق فقط في تدريبات منتخب الأرجنتين، السبت. خلال 15 دقيقة سمح لها المدرب الأرجنتيني الشاب لونيل سكالوني، مدرب الفريق بحضور الإعلام”.

وفي ذات السياق، ذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن عدم استكمال ليونيل ميسي للتدريبات الجماعية مع منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، ليست للإصابة ولكن كانت لأمور فنية.

مجموعة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

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كما وسيلتقي الأرجنتين في مستهل مشواره في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء. أمام السعودية، على ملعب ” استاد لوسيل”.

🚨| لماذا يتدرب ميسي بشكل انفرادي ؟ وتعتبر التمارين الانفرادية من أحدى التكنيكات للحفاظ على اللاعب من التعرض للاجهاد أو التعب الذهني الذي قد يتطلبه أثناء التمارين الجماعية 🔋 ميسي سوف يتواجد في المباراة الأولى ✅#كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vhYn8NBs2q — إصـابـة | Injury (@iesabah) November 19, 2022

كما وسيواجه راقصو التانغو في الجولة الثانية. أمام المكسيك، فيما سيختتم منافسات هذا الدور بملاقاة بولندا في ال30 من الشهر الجاري.

اقتربنا أكثر من صافرة البداية 🔥

تفاصيل مران الأخضـــــر 🎥⬇️ pic.twitter.com/bogIHZsgXa — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 20, 2022

يذكر بأن فعاليات بطولة كأس العالم 2022 قطر، التي انطلقت مراسمها الأحد، كما وستستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.