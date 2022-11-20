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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين والسعودية في مونديال كأس العالم 2022

الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب الأرجنتين اليوم أمام السعودية watanserb.com
تشكيلة منتخب الأرجنتين اليوم أمام السعودية
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وطن- يستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة السعودية، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد لوسيل”.

وستنطلق مباراة الأرجنتين ضد السعودية، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، وقطر.

توقيت مباراة الأرجنتين والسعودية

كما وسيكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، فيما سيكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً.

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بينما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فسيكون عند الساعة الثانية مساءً، لنقل أحداث المباراة القوية والصعبة على الأخضر السعودي.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد السعودية

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام نظيره السعودية، كما يلي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي.

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دفاع راقصو التانغو: ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي (نيكولاس تاليافيكو).

خط الوسط: أليخاندرو غوميز، لياندروباريديس، رودريغو دي بول (جايدو رودريغيز).

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوليان ألفاريز (آنخل دي ماريا).

تشكيلة منتخب السعودية ضد الأرجنتين

وسيلعب المدرب الفرنسي هيرفي رونار، المباراة القوية والصعبة أمام منافسه الأرجنتين، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي.

دفاع الأخضر السعودي: ياسر الشهراني، عبد الله مادو، سلطان الغانم، علي البليهي (سعود عبد الحميد).

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري.

مركز الهجوم: سالم الدوسري، هيثم عسيري ( فراس بريكان).

معلق مباراة الأرجنتين والسعودية

وستبث أحداث مباراة الأرجنتين والسعودية، على قناة (beIN Sports Max 1)، الرياضية القطرية، وكذلك قنوات الكأس.

كما وسيعلق على المباراة عبر شبكة قنوات (beIN Sports)، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما ويتواجد منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، في المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة السعودية والمكسيك وبولندا.

المصدروطن + صفحة منتخب الأرجنتين + صفحة منتخب السعودية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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