تشكيلة منتخب الأرجنتين والسعودية في مونديال كأس العالم 2022

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وطن- يستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة السعودية، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب “استاد لوسيل”.

وستنطلق مباراة الأرجنتين ضد السعودية، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، وقطر.

توقيت مباراة الأرجنتين والسعودية

كما وسيكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، فيما سيكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً.

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بينما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فسيكون عند الساعة الثانية مساءً، لنقل أحداث المباراة القوية والصعبة على الأخضر السعودي.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد السعودية

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام نظيره السعودية، كما يلي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي.

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دفاع راقصو التانغو: ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي (نيكولاس تاليافيكو).

خط الوسط: أليخاندرو غوميز، لياندروباريديس، رودريغو دي بول (جايدو رودريغيز).

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوليان ألفاريز (آنخل دي ماريا).

تشكيلة منتخب السعودية ضد الأرجنتين

وسيلعب المدرب الفرنسي هيرفي رونار، المباراة القوية والصعبة أمام منافسه الأرجنتين، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي.

دفاع الأخضر السعودي: ياسر الشهراني، عبد الله مادو، سلطان الغانم، علي البليهي (سعود عبد الحميد).

تصبحون على خــير 😴 pic.twitter.com/IIlxMGlt8o — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 20, 2022

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري.

مركز الهجوم: سالم الدوسري، هيثم عسيري ( فراس بريكان).

معلق مباراة الأرجنتين والسعودية

وستبث أحداث مباراة الأرجنتين والسعودية، على قناة (beIN Sports Max 1)، الرياضية القطرية، وكذلك قنوات الكأس.

كما وسيعلق على المباراة عبر شبكة قنوات (beIN Sports)، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما ويتواجد منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، في المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة السعودية والمكسيك وبولندا.