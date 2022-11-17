نشاط يومي قد يفقدك 200 سعرة حرارية في الساعة دون أن تذهب إلى قاعة الألعاب الرياضية

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وطن-لا شك في أننا نحتاج بصفة يومية إلى السعرات الحرارية، فمن خلالها يكون لدينا الطاقة الكاملة للقيام بأنشطتنا اليومية. لكن، عندما يحل الشتاء، غالبًا ما تزيد الأطباق الموسمية الشهية، سواء كانت حلوة أو مالحة، من معدل السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة طفيفة في الوزن خلال موسم البرد.

وبحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، فإنه بالنسبة لجميع النساء اللواتي لا يرغبن في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لممارسة الرياضة، وجدنا أن هناك أنشطة يومية نفقد من خلالها عددًا لا بأس به من السعرات الحرارية وكأنك في قاعة الرياضة.

لكن، كن حذرا، لا تحرم نفسك من الأنشطة الرياضية أواتباع نظام غذائي غني ومتوازن.

حرق السعرات الحرارية: هذه الأنشطة للممارسة

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يجب أن تعلم أننا من خلال أبسط أنشطتنا اليومية، نستطيع أن نخسر بعض السعرات الحرارية دون أن ندرك ذلك، فالتنظيف بالمكنسة الكهربائية والنوم والطبخ والضحك والعلاقة الحميمة أيضًا، تجعلنا نحرق السعرات الحرارية وأكثر بكثير مما نعتقد، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

من ناحية أخرى، لا يقتصر النوم لمدة 8 ساعات فقط على المحافظة على صحتك والاستيقاط بكامل نشاطك في الصباح فحسب، بل النوم جيّدًا أيضًا يُفقدك ما معدّله 300 سعرة حرارية بشكل طبيعي.

وإذا كان من المحتمل جدًا أن ننغمس لفترة أطول قليلاً في هذه الأنشطة التي تتخلل أيامنا الأساسية من الصباح إلى المساء، فاعلم أنه لا شيء يتفوق على جلسة رياضية حقيقية لتقوية وبناء العضلات وتشكيل شخصيتك!