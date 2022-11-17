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نشاط يومي قد يفقدك 200 سعرة حرارية في الساعة دون أن تذهب إلى قاعة الألعاب الرياضية

"التسوق يمكن أن يحرق ما يصل إلى 200 سعرة حرارية في الساعة"

كتب معالي بن عمر
الأنشطة تدريبية تفقدك الوزن watanserb.com
الأنشطة تدريبية تفقدك الوزن
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وطن-لا شك في أننا نحتاج بصفة يومية إلى السعرات الحرارية، فمن خلالها يكون لدينا الطاقة الكاملة للقيام بأنشطتنا اليومية. لكن، عندما يحل الشتاء، غالبًا ما تزيد الأطباق الموسمية الشهية، سواء كانت حلوة أو مالحة، من معدل السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة طفيفة في الوزن خلال موسم البرد.

وبحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، فإنه بالنسبة لجميع النساء اللواتي لا يرغبن في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لممارسة الرياضة، وجدنا أن هناك أنشطة يومية نفقد من خلالها عددًا لا بأس به من السعرات الحرارية وكأنك في قاعة الرياضة.

لكن، كن حذرا، لا تحرم نفسك من الأنشطة الرياضية أواتباع نظام غذائي غني ومتوازن.

بدون ممارسة الرياضة .. تعرف على طرق التخلص من الوزن الزائد

حرق السعرات الحرارية: هذه الأنشطة للممارسة

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يجب أن تعلم أننا من خلال أبسط أنشطتنا اليومية، نستطيع أن نخسر بعض السعرات الحرارية دون أن ندرك ذلك، فالتنظيف بالمكنسة الكهربائية والنوم والطبخ والضحك والعلاقة الحميمة أيضًا، تجعلنا نحرق السعرات الحرارية وأكثر بكثير مما نعتقد، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

تنظيف المنزل يفقدك بعض السعرات الحرارية
تنظيف المنزل يفقدك بعض السعرات الحرارية

من ناحية أخرى، لا يقتصر النوم لمدة 8 ساعات فقط على المحافظة على صحتك والاستيقاط بكامل نشاطك في الصباح فحسب، بل النوم جيّدًا أيضًا يُفقدك ما معدّله 300 سعرة حرارية بشكل طبيعي.

وإذا كان من المحتمل جدًا أن ننغمس لفترة أطول قليلاً في هذه الأنشطة التي تتخلل أيامنا الأساسية من الصباح إلى المساء، فاعلم أنه لا شيء يتفوق على جلسة رياضية حقيقية لتقوية وبناء العضلات وتشكيل شخصيتك!

دراسة..ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة في الأسبوع ستطيل متوسط العمر المتوقع

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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