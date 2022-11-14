تعرف على لقب منتخبك المفضَّل الذي ستشجعه في كأس العالم 2022

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وطن- أيامٌ تفصلنا على افتتاح بطولة كأس العالم 2022، بنسختها ال22، والتي من المقرر استضافتها في دولة قطر الأسبوعَ القادم.

لكن دعونا نتعرف على ألقاب المنتخبات ال32 المشارِكة في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، حتى يتسنى للمشجعين معرفة لقب منتخبهم المفضل في المونديال، من أجل تشجيعه ودعمه.

ألقاب المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

ونرفق لكم ألقاب المنتخبات ال32 المشارِكة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

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(1) منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو): وتعود تسمية هذا اللقب إلى رقصة التانغو الشهيرة التي تعرف بها البلاد، كما وتلقب أيضاً بـ”الألبسيليستي”، نسبة إلى قميص المنتخب الأبيض والأزرق السماوي.

(2) منتخب البرازيل (السيلسياو) أو ( راقصو السامبا): ويعود سبب تسمية هذا اللقب إلى الرقصة الشهيرة في بلادها.

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(3) منتخب المكسيك (الألوان الثلاثة) أو (تري كولر): ويعود سبب التسمية إلى الألوان الثلاثة الموجودة في علم بلادها.

(4) منتخب الأوروغواي (السماوي): ويعود سبب التسمية إلى لون علم البلاد الأزرق السماوي.

(5) الإكوادور (الصفر): يعود ذلك إلى اللغة العربية، كما وتلقب بـ”أماريليوس”، نسبة إلى لون علم بلادها.

(6) كوستاريكا (لوس تيكوس): ويرجع سبب التسمية بهذا اللقب إلى السكان الأصليين في البلاد.

(7) الولايات المتحدة الأمريكية (اليانكيز): وجاءت التسمية بهذا اللقب إلى أسلوب حياة الشعب الأمريكي.

(8) منتخب كندا (الحمر): ويرجع ذلك إلى القميص الذي يرتديه اللاعبون، والمشتق من علم بلادهم.

ألقاب المنتخبات العربية في مونديال كأس العالم 2022

(9) منتخب قطر المستضيف (العنابي): وجاءت التسمية بهذا اللقب إلى اللون الذي يرتديه المنتخب، والمشتق من علم بلادهم.

(10) منتخب السعودية (الأخضر أو الصقور الخضر): وترجع التسمية إلى لون علم بلادهم، واللون الذي يرتديه اللاعبون بشكل أساسي.

(11) منتخب تونس (نسور قرطاج): ويعود سبب التسمية بهذا اللقب إلى مدينة قرطاج، التي تقع شمال دولة تونس.

(12) منتخب المغرب (أسود الأطلس): وجاء سبب التسمية إلى الأُسود، التي كانت تعيش في جبال الأطلس حتى القرن ال20 الميلادي.

ألقاب المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2022 قطر

(13) منتخب السنغال (أسود التيرانغا): وتعود تلك التسمية إلى اللغة المحلية للبلاد، والتي تعني كرم الضيافة.

(14) منتخب الكاميرون (الأسود): وجاءت التسمية نسبة إلى القوة التي يتمتع بها المنتخب، وهو أكثر المنتخبات الأفريقية مشاركةً في كأس العالم، برصيد 8 مرات.

(15) منتخب غانا (النجوم السوداء): وهذا اللقب الذي تشتهر به البلاد على مرّ التاريخ والعصور.

ألقاب المنتخبات الآسيوية في كأس العالم 2022

(16) منتخب اليابان (محاربو الساموراي): وهذا اللقب يعود إلى محاربي الساموراي القدماء في اليابان.

(17) منتخب كوريا الجنوبية (محاربو التانجوك): ويعود سبب التسمية إلى تأسيس رياضة التاكوندو في البلاد.

(18) منتخب إيران (أسود فارس): ويرجع ذلك إلى التسمية التاريخية للبلاد (بلاد فارس).

(19) منتخب أستراليا (الكانغارو أو الكنغر): ويعود إلى الحيوان الذي تشتهر به البلاد.

ألقاب المنتخبات الأوروبية في كأس العالم 2022

(20) منتخب فرنسا (الديوك): ويعود ذلك إلى الرمز الذي يضعه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للمنتخبات الخاصة به، كما ويلقّب بـ”الزرق”، نسبة إلى اللون الأزرق في علم بلادهم.

(21) كرواتيا (الناريون): ويعود سبب التسمية إلى الألوان المشتقّة من علم بلادهم والحماس كذلك.

(22) منتخب هولندا (الطواحين): ويعود ذلك إلى تأسيس أول طاحونة هوائية لضخّ المباراة في البلاد، منذ نحو 600 سنة من الآن.

أعلنت المكسيك قائمتها لكأس العالم FIFA قطر 2022 📋 ولا داعي للقلق فنجم كؤوس العالم جييرمو أوتشوا سيشارك في بطولته الخامسة تواليًا رفقة منتخب بلاده 🧤🇲🇽@miseleccionmxEN | @yosoy8a | #قطر2022 pic.twitter.com/vIiM9fVOhS — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 14, 2022

(23) منتخب بولندا (النسور البيضاء): ويرمز هذا اللقب إلى النسور البيضاء.

(24) منتخب الدنمارك (الديناميت): وهذا اللقب مشتق من أغنية خُصّصت للمنتخب قبل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يورو)، في عام 1984م.

(25) منتخب إسبانيا (الماتادور): ويرجع سبب هذا اللقب إلى المصارع الذي يقود الثيران، وهي لعبة تشتهر بها البلاد (مصارعة الثيران)، وكذلك (لاروخا) أو (الأحمر)، نسبةً إلى لون علم بلادهم.

(26) منتخب ألمانيا (الماكينات): يرمز ذلك إلى قوة الصناعة الألمانية على مستوى العالم، وكذلك بلقب (المانشافت) لنفس السبب.

(27) منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة): وجاءت تلك التسمية إلى شعار المنتخب الإنجليزية، الذي يعتبر الأسد من الحيوانات التي ارتبطت بتاريخ البلاد.

(28) منتخب ويلز (التنانين الحمراء): ويرجع ذلك إلى حيوان التنين المرسوم على علم بلادهم.

(29) منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر).

(30) منتخب البرتغال (برازيل أوروبا أو الملاحون): ويرجع ذلك إلى الطريقة المميزة التي يلعب بها كرة القدم، فهو مدرسة في الكرة المستديرة على غرار البرازيل.

شاركوا في احتفالية الكأس 🏆🔥 ١٥ – ١٨ نوفمبر

٤ عصراً

حديقة أسباير#قطر2022#عالوعد pic.twitter.com/6BVkjOwFlH — Road to 2022 (@roadto2022) November 14, 2022

(31) منتخب سويسرا (الساعات): ويعود ذلك إلى اشتهار البلاد على مستوى العالم بصناعة الساعات الفاخرة، وكذلك الدقة والانضباط.

(32) منتخب صربيا (النسور): ويرمز ذلك إلى طائر النسر.

وستنطلق مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال20 من شهر نوفمبر الجاري، كما وستكون ختام فعاليات البطولة العالمية، في 18 من شهر ديسمبر القادم.