دراسة: هذا هو الوقت المثالي لتناول الطعام لفقدان الوزن

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وطن-لا شك في أن الوقت الذي نتناول فيه وجباتنا له تأثير على وزننا. وهذا ما تؤكده دراسة جديدة كشفت عن أفضل الأوقات في اليوم لتناول الوجبات، خاصة إذا كنت تريد إنقاص الوزن.

ووفقًا لتقرير لمجلة “فام أكتيال“الفرنسية، فإن الصيام المتقطع طريقة جيّدة للغاية لفقدان الوزن الزائد. والمبدأ يقوم أولاً على حرمان نفسك طواعية من الطعام لعدة ساعات متتالية. لكن هل هذا القيد فعال حقًا في إنقاص الوزن؟ هذا ما أراد باحثون من جامعة ألاباما في برمنغهام (الولايات المتحدة) التحقق منه من خلال دراسة جديدة.

إن تناول جميع وجباتك بين الساعة 7 صباحًا و 3 مساءً سيكون مثاليًا لفقدان الوزن.

نُشرت نتائج أبحاث هؤلاء الباحثين في مجلة JAMA Internal Medicine في 8 أغسطس الماضي، تم تجنيد لها ما مجموعه 90 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 25 و 75 عامًا ويعانون من السمنة، في هذه التجربة السريرية العشوائية التي استمرت أربعة عشر أسبوعًا؛ كان الهدف هو مقارنة ما إذا كان “النظام الغذائي المقيَّد بالوقت” أي خلال فترة تتراوح من 7 صباحًا إلى 3 مساءً، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بسرعة أكبر من الأكل على مدى اثنتي عشرة ساعة أو اكثر، بحسب ما ترجمته “وطن“.

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من جهتهم، يقول العلماء: “تناول الفطور في وقت مبكّر مع تقييد الوقت، نظام فعّال لفقدان الوزن، حيث ساعد النظام المشاركين على فقدان 6.3 كيلوغرامات في المتوسط​​، مقابل 4 كيلوغرامات في النظام الغذائي غير الخاضع للقيود. من ناحية أخرى، بالنسبة لفقدان دهون الجسم، كانت النتائج أقل أهمية بكثير.

الصيام المتقطع من شأنه أيضًا تحسين بعض اضطرابات المزاج

ومع ذلك، لم يقم الباحثون فقط بتحليل عملية إنقاص الوزن، حيث أنه من أجل تحديد الفوائد الأخرى المحتملة لتقييد الطعام مثل الصيام المتقطع، نظروا أيضًا في ضغط الدم ومستويات الجلوكوز في الدم أو حتى معدل ضربات القلب.

وفي هذا السياق، شهد الأشخاص الذين تناولوا الطعام ما بين الساعة 7 صباحًا و 3 مساءً تحسنًا ملحوظًا في ضغط الدم الانبساطي وبعض اضطرابات المزاج لديهم.

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ومع ذلك، لم يلاحظ أي فروق على مستوى عوامل خطر الإصابة بالأمراض الاستقلابية أو أمراض القلب أو اضطراب النوم. وبالتالي، فإن ممارسة الصيام المتقطع يساعد على إنقاص الوزن، وله أيضًا فوائد لصحتنا العامة. في المقابل، هناك حاجة لدراسات أكثر أهمية حول فقدان الدهون، بحسب ما أورده العلماء.