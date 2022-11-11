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رياضة

رونالدو على رأس القائمة .. تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر

المدرب سانتوس يكشف عن قائمة منتخب البرتغال المشاركة في مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- أزيل الستار بشكل نهائي عن تشكيلة منتخب البرتغال، المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر إقامتها في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتواجد صاورخ ماديرا وأسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، على رأس القائمة، ليشارك بذلك في النسخة ال5 في تاريخ البطولة العالمية.

رقم قياسي لرونالدو في كأس العالم 2022

كما أن الدون رونالدو بانتظاره رقم فريد من نوعه بتاريخ كرة القدم، في حال تمكن اللاعب من تسجيل هدف وحيد فقط في مونديال كأس العالم 2022 قطر، ليكون بذلك الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة شارك فيها مع منتخب بلاده.

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من جانبه، قال الدون رونالدو في منشور نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، بعد الإعلان الرسمي عن تشكيلة منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم 2022، ” مرة أخرى، مستعد لرفع اسم البرتغال عالياً جداً”.

كما وأضاف رونالدو، “هناك 26 اسماً على قائمة السيد فرناندو سانتوس، ولكننا جميعاً مستدعون! هيا البرتغال!”.

تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022

وكشف المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس، عن تشكيلة منتخب البرتغال الرسمية في مونديال كأس العالم 2022 قطر، التي تضم 26 لاعباً، كما يلي:

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حراسة المرمى: ديوجو كوستا، روي باتريسيو، خوسيه سا.

دفاع الملاحون: ديوغو دالوت، جواو كانسيلو، أنطونيو سيلفا، دانيلو بيريرا. بيبي، روبن دياز، نونو مينديز، رافياييل جيريرو.

خط الوسط: روبن نيفيز، جواو بالينها، جواو ماريو، أوتافيو، فيتينها. ماتيوس نونيز، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، ويليام كارافاليو.

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فليكيس، رافاييل لياو. أندري سيلفا. جونكالو راموس، ريكاردو هورتا.

مجموعة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022

كما وأسفرت نتائج قرعة منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، عن تواجد منتخب البرتغال (الملاحين) في المجموعة الثامنة، برفقة غانا. والأوروغواي، وكوريا الجنوبية.

كما وسيفتتح منتخب البرتغال أولى مواجهاته في مونديال كأس العالم 2022، أمام نظيره غانا، الخميس، في ال24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب (استاد 974) في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدروطن + الاتحاد البرتغالي لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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