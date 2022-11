رونالدو على رأس القائمة .. تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر

- Advertisement -

وطن- أزيل الستار بشكل نهائي عن تشكيلة منتخب البرتغال، المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر إقامتها في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتواجد صاورخ ماديرا وأسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، على رأس القائمة، ليشارك بذلك في النسخة ال5 في تاريخ البطولة العالمية.

كما أن الدون رونالدو بانتظاره رقم فريد من نوعه بتاريخ كرة القدم، في حال تمكن اللاعب من تسجيل هدف وحيد فقط في مونديال كأس العالم 2022 قطر، ليكون بذلك الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة شارك فيها مع منتخب بلاده.

من جانبه، قال الدون رونالدو في منشور نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، بعد الإعلان الرسمي عن تشكيلة منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم 2022، ” مرة أخرى، مستعد لرفع اسم البرتغال عالياً جداً”.

كما وأضاف رونالدو، “هناك 26 اسماً على قائمة السيد فرناندو سانتوس، ولكننا جميعاً مستدعون! هيا البرتغال!”.

وكشف المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس، عن تشكيلة منتخب البرتغال الرسمية في مونديال كأس العالم 2022 قطر، التي تضم 26 لاعباً، كما يلي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا، روي باتريسيو، خوسيه سا.

دفاع الملاحون: ديوغو دالوت، جواو كانسيلو، أنطونيو سيلفا، دانيلو بيريرا. بيبي، روبن دياز، نونو مينديز، رافياييل جيريرو.

