الخميس, نوفمبر 10, 2022
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داء السكري من نوع 2: أفضل وقت وعمر لممارسة الرياضة بحسب دراسة جديدة

من الأفضل ممارسة التمارين الرياضية بعد وقت العشاء، بالنسبة الأشخاص المصابين بداء السكري 2.

كتب معالي بن عمر
ممارسة الرياضة للتغلب على داء السكري watanserb.com
ممارسة الرياضة للتغلب على داء السكري
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وطن– هل تعاني من مرض السكري من النوع 2؟ تنصحك هذه الدراسة الجديدة بممارسة الرياضة في المساء، لتنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

وبحسب ما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإنّ النشاط البدني يُعتبر جزءًا من العلاج، عندما تكون مصابًا بداء السكري من النوع 2 (T2D)، إذ إن ممارسة الرياضة تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، كما تقلّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية والسكتة الدماغية…)، وتحدّ من خطر الإصابة بالمضاعفات، (مثل: اعتلال الشبكية السكري).

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يمكنك القيام بالتمارين الرياضية، ولكن متى؟

في دراسة جديدة (نُشرت في المجلة العلمية Diabetologia)، تساءل الباحثون الأوروبيون، عن أفضل وقت في اليوم لممارسة الرياضة، عندما يعاني شخص ما من مرض السكري من النوع 2.

تقليل مقاومة الأنسولين
تقليل مقاومة الأنسولين

ممارسة الرياضة في المساء أو بعد العشاء، لتقليل مقاومة الأنسولين

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لهذا، درس الباحثون البيانات الطبية المتعلقة بـ 775 شخصًا، من الرجال والنساء الذين تبلغ أعمارهم 56 عامًا في المتوسط. علمًا بأنهم كانوا يمارسون الرياضة بانتظام، إما في الصباح (بين الساعة 6 صباحًا والظهيرة)، أو في فترة ما بعد الظهر (بين الظهر والسادسة مساءً)، أو في المساء (بين الساعة 6 مساءً ومنتصف الليل). كانت هذه البيانات مرتبطة بشكل خاص بمستوى السكر في الدم لدى المشاركين ومؤشر كتلة الجسم.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في المساء (أي بعد الساعة 6 مساءً)، انخفض مستوى مقاومتهم للأنسوولين بنسبة 25٪، وهي الظاهرة التي تسبب داء السكري من النوع 2. نفس النشاط البدني الذي يمارَس خلال فترة ما بعد الظهر، يقلل أيضًا من نسبة مقاومة الأنسولين بـ18٪ فقط. لذلك خلص الباحثون إلى أنه من الأفضل تنظيم التمارين الرياضية بعد وقت العشاء، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري 2.

من الأفضل تنظيم التمارين الرياضية بعد وقت العشاء، بالنسبة الأشخاص المصابين بداء السكري 2
من الأفضل تنظيم التمارين الرياضية بعد وقت العشاء، بالنسبة الأشخاص المصابين بداء السكري 2

لكن من جهة أخرى، أطهرت دراسة نُشرت في فبراير 2022، أنّه يفضّل ممارسة النشاط البدني في الصباح، لتكون الفوائد الصحية أفضل. وبشكل عام، من المهم ممارسة الرياضة عندما ترغب في البقاء متحمسًا على المدى الطويل.

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المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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