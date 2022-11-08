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رياضة

وصفة سحرية لإيقاف البرغوث ميسي في مونديال كأس العالم 2022

لاعب سعودي يطلب دعاء الوالدين كوصفة سحرية لإيقاف البرغوث ميسي

كتب فارس أبو شيحة
إيقاف ميسي في كأس العالم 2022 watanserb.com
لاعب المنتخب السعودي يطلب دعاء الوالدين لإيقاف ميسي
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وطن- وضع لاعب نادي التعاون السعودي “معتز هوساوي”، الوصفةَ السحرية من أجل إيقاف الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، أمام منتخب بلاده في أولى المواجهات في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

إيقاف ميسي في مونديال كأس العالم 2022

وقال نجم المنتخب السعودي معتز هوساوي، في تصريح صحفي مع شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، خلال ردّه على سؤال المذيع عن هوية اللاعب السعودي القادر على إيقاف ميسي، “إيقاف ليو ميسي يحتاج إلى دعاد الوالدين .. والله دعاء الوالدين يحتاج إلى معجزة”.

كما وأضاف السعودي هوساوي، “اللاعب يعتبره الكثيرين من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولا يزال في قمة مستواه. رغم تقدمه في السن”.

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وتابع حديثه، “الحل الوحيد بالتأكيد هو توجيه اللكمات له، هو قويّ في كل شيء. كما ويحتاج إلى تكليم، وربما هذه يمكن أن يسلم منها”.

السعودية ضد الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2022

كما وأسفرت نتائج قرعة دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، عن وقوع منتخب الأرجنتين (راقصي التانغو) في المجموعة الثالثة، برفقة السعودية والمكسيك وبولندا.

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وسيخوض منتخب السعودية (الصقور)، أولى المواجهات في المواجهة الصعبة عليه، أمام نظيره الأرجنتين المرشّح بقوة للفوز بلقب مونديال كأس العالم 2022 في نسخته ال22، المقرر إقامتها الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما وسيلتقي منتخب السعودية الودية أمام منافسه كرواتيا، الأربعاء، في ال16 من الشهر ذاته.

إصابة ميسي

ولا تزال الشكوك تحيط حول مصير مشاركة “ليونيل ميسي” قائد المنتخب الأرجنتيني، عقب إعلان إصابته في منطقة عرقوب الركبة بقدمه، دون الكشف على تفاصيل أكثر عن طبيعة إصابته ومدة غيابه.

افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر

ومن المقرّر أنّ تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر، في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب (استاد البيت)، في العاصمة القطرية (الدوحة).

كما وستكون المواجهة النهائية من البطولة العالمية، في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، على ملعب (استاد لوسيل).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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