السبت, سبتمبر 10, 2022
الرئيسيةالهدهد"من ميكانيكي إلى ملك السيارات" .. صور تبرز عشق الملكة إليزابيث للقيادة...
الهدهد

“من ميكانيكي إلى ملك السيارات” .. صور تبرز عشق الملكة إليزابيث للقيادة (شاهد)

كانت أول امرأة في العائلة المالكة تخدم بدوام كامل في القوات المسلحة

كتب أنس السالم
عشق الملكة إليزابيث للقيادة والسيارات watanserb.com
عرف عن الملكة إليزابيث عشقها للقيادة والسيارات
- Advertisement -

وطن– عُرفت الملكة إليزابيث الثانية بأنها من عشاق السيارات، حيث لم تُضطرّ  إلى القيادة يومًا واحدًا في حياتها، لكنها فعلت ذلك بقدر ما تستطيع.

الملكة إليزابيث وعشق السيارات

بدأ شغف الملكة الراحلة بالسيارات عندما تطوعت -كأميرة- للانضمام إلى الخدمة الإقليمية المساعدة خلال الحرب العالمية الثانية في سن 19 عاماً، وتدريبها لتصبح ميكانيكيًا وسائقًا، بحسب “foxnews“.

كانت الملكة إليزابيث الثانية أولَ امرأة في العائلة المالكة تخدم بدوام كامل في القوات المسلحة، حيث قضت يومًا كاملاً في المنشأة العسكرية قبل العودة إلى قلعة وندسور ليلاً.

- Advertisement -

تضمّنت دراساتها نظرية الميكانيكا، وقراءة الخرائط، وتعلّمت كيفية صيانة وقيادة الشاحنات الثقيلة، وفقًا لمتحف الحرب الإمبراطوري.

عُرفت الملكة إليزابيث الثانية بأنها من عشاق السيارات
تعلمت إليزابيث إصلاح الشاحنات وقيادتها واستمرت في القيادة حتى التسعينيات من عمرها (برين كولتون وماكس مومبي / إنديغو Getty Images)

أطلقت عليها الصحافة البريطانية لقب “ملكة ميكانيكيي السيارات”، وكثيرا ما صُوّرت وهي تقوم بخدماتها وقيادتها للمركبات العسكرية.

الملكة إليزابيث الثانية
درست إليزابيث نظرية الميكانيكا وقراءة الخرائط في القوات المسلحة (أرشيف التاريخ العالمي / مجموعة الصور العالمية Getty Images)

وحتى بعد أن أصبحت ملكة، لم تتخلَّ إليزابيث عن مقعد السائق بالكامل.

- Advertisement -

وكثيرًا ما شوهدت وهي تقود العائلة والأصدقاء لمسافة سبعة أميال بين وندسور ومضمار أسكوت للسباق، في حدث رويال أسكوت السنوي.

الملكة إليزابيث تقود سيارات
قادت الملكة إليزابيث الثانية أطفالها الأمير تشارلز والأميرة آن إلى حدث رويال أسكوت عام 1957

كانت مجموعة سياراتها بريطانية إلى حد كبير، وتضمنت سيارات من معظم العلامات التجارية المحلية، بما في ذلك Daimler وVauxhall.

أرسل العديد من كبار صانعي السيارات تعازيَهم بعد وفاتها يوم الخميس، بما في ذلك جاكوار لاند روفر، التي صنعت بعض سياراتها المفضلة.

وكتبت الشركة، “لقد تركت وفاة جلالة الملكة حزنًا عميقًا للجميع في جاكوار لاند رور، ونتشارك تعازينا مع العائلة المالكة في هذا الوقت”.

سيارات الملكة إليزابيث
تم تجهيز العديد من سيارات إليزابيث بزخارف مخصصة على شكل كلاب (نيك أنسيل / PA – Getty Images)

جنبًا إلى جنب مع رحلاتها إلى السباقات، كانت إليزابيث تقود سيارتها لاند روفر ديفندرز ورينج روفرز بانتظام حول العقارات الملكية.

تم تجهيز العديد من المركبات بزخارف مخصصة على غطاء المحرك من صنع Louis Lejeune، مصمّمة لتبدو مثل الكلاب.

وبيّن المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، أنّ الملكة معروفة بتشخيص وإصلاح المحرّكات المعيبة في التسعينيات من عمرها.

آخر مرة قادت فيها إليزابيث، كانت إلى حدث رويال سكوت في عام 2021 بسيارة Jaguar X-Type في وندسور.

الملكة إليزابيث
قادت إليزابيث سيارة رينج روفر الخاصة بها إلى رويال أسكوت عام 2021

ومعروف أنّ إليزابيث حصلت على رتبة قائد مبتدئ، أي ما يعادل القبطان، خلال خدمتها في الحرب العالمية الثانية.

المصدرfoxnews - ترجمة وتحرير وطن + مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

بعد وفاة الملكة إليزابيث..هذا ما سيحدث في أيام الحداد العشرة

الهدهد

رد فعل غير متوقع من ترامب فور تلقيه خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية (شاهد)

تقارير

ما قصة عاشق الملكة إليزابيث السوري والأموال التي حصل عليها؟

الهدهد

آخر ظهور للملكة إليزابيث واللحظات الأخيرة في حياتها (شاهد)

تقارير

تشارلز ملكا لبريطانيا.. وريث العرش بعمر 3 سنوات وجدل زواجه من ديانا

تقارير

“جسر لندن وعملية الريشة”.. أسرار اللغة الملكية لمراسم دفن الملكة إليزابيث

الهدهد

حقيقة وفاة الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يهرع إلى مقر إقامتها

حياتنا

كم تبلغ ثروة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية؟!

حياتنا

لماذا تحتفل الملكة إليزابيث بعيد ميلادها مرتين في العام؟

حياتنا

كيف تحافظ الملكة إليزابيث على صحتها؟ إليك ما تأكله من الفطور إلى العشاء

حياتنا

تسريب خطة جنازة الملكة إليزابيث .. لن تُدفن إلا بعد 10 أيام من وفاتها!

حياتنا

ماذا سيحدث عند وفاة الملكة إليزابيث؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مسيرة حافلة بالإنجازات .. من هو مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد؟!

نادين نجيم غاضبة من إعلامي لبناني بعدما كشف هوية حبيبها الجديد! (شاهد)

ليلة دامية في لبنان .. مشاهد من سطو مسلح انتهى بـ4 قتلى (فيديو)

السويدان يحدد ثلاث حلي تزين تاج الملكة إليزابيث.. ما القصة؟

الأردن .. شاهد أول صورة للشاب الذي قتلته حماته وأحرقت جثته في معان

تشكيلة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني الممتاز

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 10 سبتمبر 2022.. انخفاض طفيف

الهلال يُتوج بكأس سوبر لوسيل 2022 على حساب الزمالك (فيديو)

محكمة سعودية تصدر حكما صادما بحق الشيخ ناصر العمر!

بسبب مقالة عن ” دقلة النور” صحفي جزائري مُهدد بالسجن

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC