السبت, سبتمبر 10, 2022
الرئيسيةالهدهدالسويدان يحدد ثلاث حلي تزين تاج الملكة إليزابيث.. ما القصة؟
الهدهد

السويدان يحدد ثلاث حلي تزين تاج الملكة إليزابيث.. ما القصة؟

كتب خالد السعدي
طارق السويدان والملكة إليزابيث watanserb.com
طارق السويدان والملكة إليزابيث
- Advertisement -

وطن- شنّ الداعية الكويتي الشهير الدكتور طارق السويدان، هجوماً ضارياً على ملكة بريطانيا الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

وكتب السويدان، عبر صفحته بموقع فيسبوك، أنّ أهم ثلاث حلي تُزيّن تاج الملكة إليزابيث “مسروقة”، مضيفاً -في اتهام مباشر للملكة الراحلة-: “كل الشواهد تقول لك إن هذه ليست ملكة.. بل زعيمة عصابة من اللصوص”.

وفنّد السويدان الحلي الثلاثة، التي قال إنها مسرقة، وأولها ماسة كوهينور، متحدّثاً عن أنها كانت جزءاً من تاج السلطان المغولي المسلم “جيهان سلطان”، قبل أن يتناقلها عدة سلاطين في الهند، قبل أن تحصل عليها بريطانيا بعد قتل ملك البنجاب واحتلال الهند عام 1849، وظلت الهند تطالب بالجوهرة حتى تنازلت عنها مؤخراً.

- Advertisement -

“الثانية”، هي الياقوتة الحمراء، وقال السويدان إنها إحدى جواهر الأمير “أبي سعيد الأنصاري” من ملوك غرناطة، حيث قام “بيدرو الرهيب” ملك إشبيلية، بقتله غدراً بعد استضافته للحصول على جواهره،

وفاة الملكة إليزابيث.. سبب الوفاة وقصر باكنجهام أعلن الخبر رسمياً

وأضاف: “أحد إخوة بيدرو الخائن تمرّد عليه، فاستنجد بالأمير الإنجليزي إدوارد وودستوك، وقدّم هذا الأخير المساعدة العسكرية المطلوبة؛ مشترِطاً الحصول على الياقوتة الحمراء، فكان له ما أراد بعد”.

“ماسة كولنيان”، هي قطعة الحلي الثالثة التي وصفها السويدان بأنها مسرقة، وقال إنها درة التاج البريطاني، التي استخرجت عام 1905 من منجم في جنوب إفريقيا، واستُعبد الأفارقة لحفر هذا المنجم، ومات منهم المئات في حفره.

- Advertisement -

ومساء الخميس، توفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك المملكة المتحدة في بالمورال عن عمر ناهز 96 عامًا، بعد أن حكمت لمدة 70 عامًا.

إليزابيث الثانية.. لماذا لم يحضر سلطان عمان الأسبق سعيد بن تيمور حفل تنصيبها؟!

ومعروف عن إليزابيث أنّها كانت تحب المجوهرات، ويسعدها التباهي بالكنوز من مجموعتها الشخصية، إضافة إلى خزينة التاج الرسمية.

وبحسب شبكة “bbc”، فقد امتلكت إليزابيث مجموعة تاريخية من الجواهر، بعضُها ملك لها والآخر موروث من أفراد العائلة، لكن يظل أصل مجموعة المجوهرات الملكية غامضاً، على الرغم من أنه يُعتقد بأن أصل المجوهرات يعود إلى القرن السادس عشر.

وهناك العديد من القطع تمّ استقدامها من الخارج، وإحضارها إلى المملكة المتحدة نتيجة لحروب أهلية أو انقلابات أو ثورات، أو تم الحصول عليها كهدايا للملك، حيث يرجع تاريخ معظم المجوهرات إلى القرنين التاسع عشر والعشرين.

وكان لدى الملكة الراحلة، أكثر من 300 قطعة من المجوهرات، بما في ذلك 98 بروشًا، 46 عقدًا، 37 سوارًا، 34 زوجًا من الأقراط، و15 خاتمًا، 14 ساعة، 5 دلايات.

وقدِّرت ثروة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بـ370 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 420 مليون دولار).

لكنّ هذه الثروة لم تكن كافية لمنحها موقعاً على قائمة “صنداي تايمز” لأثرى 250 شخصية في المملكة المتحدة، عام 2022.

ورغم أن جميع القصور الملكية تابعة “لممتلكات التاج”، فإن إليزابيث الثانية كانت تملك عقَارين بصفتها الخاصة.

أحد هذين العقارين، هو قصر بالمورال في أسكتلندا الذي تُقدر قيمته بـ100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار).

والآخر، هو مقر ساندرينغهام الذي تقدّر قيمته بنحو 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 57 مليون دولار)، ولا يذهب أي تمويل عام لهذين المقرين.

وكانت الملكة تملك -بصفتها الخاصة- بعض المقتنيات ضمن “المجموعة الملكية”، بما في ذلك مجموعة طوابع بريدية كانت لجدها الملك جورج الخامس، تُقدّر قيمتها بـ100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار).

وجنَت الملكة أيضاً جوائز، تتجاوز قيمتها 7 ملايين جنيه إسترليني (نحو 8 ملايين دولار)؛ من شغفها في سباقات الخيل، رغم أن الرقم يستثني كلفة رعاية الخيول الباهظة.

المصدرفيسبوك ، bbc ،رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

سعودي يدشن سقيا ماء كصدقة جارية عن روح الملكة إليزابيث الثانية ويثير موجة غضب!(شاهد)

الهدهد

إليزابيث الثانية.. لماذا لم يحضر سلطان عمان الأسبق سعيد بن تيمور حفل تنصيبها؟!

الهدهد

تغييرات جذرية شاملة ستطال بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث.. تعرف عليها

تقارير

ما قصة عاشق الملكة إليزابيث السوري والأموال التي حصل عليها؟

الهدهد

آخر ظهور للملكة إليزابيث واللحظات الأخيرة في حياتها (شاهد)

تقارير

تشارلز ملكا لبريطانيا.. وريث العرش بعمر 3 سنوات وجدل زواجه من ديانا

تقارير

وفاة الملكة إليزابيث.. سبب الوفاة وقصر باكنجهام أعلن الخبر رسميا

تقارير

“جسر لندن وعملية الريشة”.. أسرار اللغة الملكية لمراسم دفن الملكة إليزابيث

الهدهد

حقيقة وفاة الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يهرع إلى مقر إقامتها

حياتنا

خلال 70 عامًا من حكمها .. الملكة إليزابيث الثانية عيّنت 15 رئيسًا للوزراء!

تقارير

ما لا تعرفه عن “ليز تراس” ثالث امرأة بتاريخ بريطانيا تتولى منصب رئيس الحكومة

تقارير

سبب مغادرة “تلفزيون العربي” بريطانيا إلى قطر ودلالة هذه الخطوة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مسيرة حافلة بالإنجازات .. من هو مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد؟!

نادين نجيم غاضبة من إعلامي لبناني بعدما كشف هوية حبيبها الجديد! (شاهد)

ليلة دامية في لبنان .. مشاهد من سطو مسلح انتهى بـ4 قتلى (فيديو)

“من ميكانيكي إلى ملك السيارات” .. صور تبرز عشق الملكة إليزابيث للقيادة (شاهد)

الأردن .. شاهد أول صورة للشاب الذي قتلته حماته وأحرقت جثته في معان

تشكيلة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني الممتاز

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 10 سبتمبر 2022.. انخفاض طفيف

الهلال يُتوج بكأس سوبر لوسيل 2022 على حساب الزمالك (فيديو)

محكمة سعودية تصدر حكما صادما بحق الشيخ ناصر العمر!

بسبب مقالة عن ” دقلة النور” صحفي جزائري مُهدد بالسجن

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC