الهلال يُتوج بكأس سوبر لوسيل 2022 على حساب الزمالك (فيديو)

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وطن – توج فريق الهلال السعودي بكأس سوبر لوسيل 2022، بعد فوزه على منافسه الزمالك المصري بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، على ميدان (استاد لوسيل) الموندلي في دولة قطر.

وسجل فريق الهلال ( الزعيم الآسيوي)، أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال18 عن طريق اللاعب النيجيري أوديون إيغالون.

كما وأدرك الزمالك هدف تقليص الفارق والتعادل عند الدقيقة ال33 من توقيع اللاعب أحمد سيد زيزو.

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الهلال بطل كأس سوبر لوسيل 2022

وانتهت المباراة بين الهلال والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، ليحتدم كلا الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم لقب بطولة سوبر لوسيل 2022، ليحقق الزعيم الآسيوي الهلال الفوز على الزمالك الفارس الأبيض بنتيجة 4-1.

ملخص مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي | الهلال بطلاً لكأس سوبر لوسيل عقب فوزه على الزمالك.#كأس_سوبر_لوسيل #الزمالك_الهلال#LusailSuperCup pic.twitter.com/khLp7quTwh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2022

ركلات الترجيح

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وأهدر هداف فريق الزمالك والدوري المصري أحمد سيد زيزو ركلة الجزاء، إلى جانب إهدار زميله محمود الونش قائد الفارس الأبيض. على عكس لاعبي الفريق المنافس الذي استغل ذلك ليعزز التقدم في النتيجة في تسديد ركلات الترجيح.

كما ونال حارس فريق الهلال السعودي عبد الله المعيوف، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تصديه للعديد من الكرات في ركلات الترجيح، إلى جانب تألق زميله القائد سلمان الفرج في اللقاء الودي للأندية.

📄أبطال #كأس_سوبر_لوسيل مع صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله بن فرحان آل سعود سفير المملكة لدى دولة قطر pic.twitter.com/M2ZympIyyf — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 9, 2022

تعليق مرتضى منصور على خسارة الزمالك

من جهته، قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عقب خسارة الزمالك كأس سوبر لوسيل 2022، أمام الهلال بطل الدوري السعودي للموسم المنصرم، ” الفريق والنادي حققوا العديد من المكاسب من المباراة أمام الهلال على الرغم من الهزيمة”.

كما وأضاف منصور، ” هذه هي المرة الثانية التي نلعب فيها في دولة قطر، بعد مباراة السوبر الأفريقي 2020، وكسبنا الأهلي في الإمارات”.

وأردف، ” واحد يقول أنني خربت النادي، خربت النادي ازاي. ولسا جايب 19 مليون جنيه مصري مكافأة للنادي من مباراة السوبر المصري السعودي، بحب أطمئن الجمهور صفقات النادي ستكون أقوى الصفقات في تاريخ النادي”.

ويستعد فريق الزمالك في المواجهة القادمة، أمام منافسه إليكت سبورت التشادي، في مستهل مشواره في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 على ميدان ملعب (أحمدو أهيدجو) في دولة الكاميرون.