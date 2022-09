لحظة إطلاق ضابط تونسي النار على بائع.. والشوارع تتحول لساحة حرب (شاهد)

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو على موقع “تويتر”، يوثق لحظة إطلاق ضابط شرطة النار على أحد البائعين، في منطقة الباساج في العاصمة.

وأظهر مقطع الفيديو، الضابط وهو يفر من مكان الحادث بعد أن قتل الرجل بالرصاص.

Warning!!! ⚠️

Tunisia Customs officer shoots and kills a man in Passage, Tunis.

They alleged the man was a "smuggler" who didn't stop.

The video shows the officer fleeing the scene after having fatally shot the man.

The area was filled with bystanders…#PoliceBrutality pic.twitter.com/p5RhclT6FG

— Souhail Khmira (@SKhmira) September 7, 2022