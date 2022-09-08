تجنب الاستحمام إذا حدث معك هذا في الشارع!

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وطن-يمكن أن تحدث العواصف الرعدية على مدار العام، ولكنها تتكرر بشكل خاص في أشهر الصيف.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو“، الإسبانية، هناك سلسلة من توصيات السلامة، من المهم أخذها في الاعتبار وهي كالآتي:

لا تحتمي تحت شجرة ولا تتحدث على الهاتف الأرضي لأنه يجذب النشاط الكهربائي، بالإضافة إلى ذلك، هناك نصائح أخرى لا يعرفها أحد تقريبًا، يمكن أن تُعرض الحياة للخطر.

خطر الاستحمام أثناء عاصفة رعدية

يحذر مقال نُشر مؤخرًا في مجلة “Science Alert” من خطورة الاستحمام عند حدوث عاصفة رعدية وبحسب هذا المقال، عندما تتحرك سحب العاصفة فوق الأرض، فإنها تولد شحنة كهربائية معاكسة للأرض.

وهكذا تسعى العاصفة الكهربائية إلى تحقيق التوازن بين شحناتها، فتصرف الطاقة إلى حيث يمكن تغذيتها، أي إلى مواد أو عناصر الأرض الأكثر موصلة للكهرباء، مثل المعدن”.

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وطبقًا لترجمة “وطن“، تعمل الكابلات والأنابيب السلكية التي تمر عبر المباني على توصيل الكهرباء، وهذا هو سبب خطورة الاستحمام أثناء العاصفة الرعدية.

لهذا يجب أن نعلم أن الماء هو أحد موصلات الكهرباء، لذلك إذا ضرب البرق منزلك، فإن الحمام هو أفضل مكان لتصريف الطاقة.

كيف تحافظ على سلامتك؟

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وحسبما ذكرته الصحيفة، إذا سمعت برقًا، فابدأ في العد حتى الـ30. إذا سمعت الرعد قبل أن تصل إلى 30، فابحث عن مكان آمن تلجأ إليه. وإذا كنت في مكان مفتوح؟ يجب أن تبتعد عن الخطر أو انحني إلى الأرض لتقليل فرص التعرض للضرب من البرق.

أما إذا كنت في الشارع، لا تحتمي أبدًا تحت شجرة، كما أنه من المهم أن تبتعد عن المسطحات المائية مثل البرك والبحيرات. وإذا كنت في المنزل، ابتعد عن كل ما هو مصدر للمياه لأنها قد تجذب البرق، ما من شانه أن يصيبك بصعق كهربائي.

وقم بتأمين الأبواب والنوافذ بشكل صحيح، وإذا كان هناك خطر حدوث صدمة كهربائية قوية، افصل جميع الأجهزة الكهربائية.

كما ينبغي أن تتذكّر أن غسل الأطباق يمكن أن يكون بنفس خطورة الاستحمام، لذا فهو عمل روتيني يجب عليك تجنبه حتى تمر العاصفة الرعدية. وإلا فقد تصعق نفسك بالكهرباء.

وختامًا، هذه هي توصيات السلامة الرئيسية، التي يجب أن تأخذها في الاعتبار للبقاء آمنًا عند حدوث عاصفة كهربائية، سواء داخل المنزل أو خارجه.