الخميس, سبتمبر 8, 2022
الرئيسيةحياتناتجنب الاستحمام إذا حدث معك هذا في الشارع!
حياتنا

تجنب الاستحمام إذا حدث معك هذا في الشارع!

كتب معالي بن عمر
لا تستحم في أثناء العاصفة الرعدية watanserb.com
لا تستحم في أثناء العاصفة الرعدية
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن-يمكن أن تحدث العواصف الرعدية على مدار العام، ولكنها تتكرر بشكل خاص في أشهر الصيف.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو“، الإسبانية، هناك سلسلة من توصيات السلامة، من المهم أخذها في الاعتبار وهي كالآتي:

لا تحتمي تحت شجرة ولا تتحدث على الهاتف الأرضي لأنه يجذب النشاط الكهربائي، بالإضافة إلى ذلك، هناك نصائح أخرى لا يعرفها أحد تقريبًا، يمكن أن تُعرض الحياة للخطر.

ما الذي عليك فعله أثناء العاصفة الرعدية وأنت في السيارة

يحذر مقال نُشر مؤخرًا في مجلة “Science Alert” من خطورة الاستحمام عند حدوث عاصفة رعدية

خطر الاستحمام أثناء عاصفة رعدية

يحذر مقال نُشر مؤخرًا في مجلة “Science Alert” من خطورة الاستحمام عند حدوث عاصفة رعدية وبحسب هذا المقال، عندما تتحرك سحب العاصفة فوق الأرض، فإنها تولد شحنة كهربائية معاكسة للأرض.

وهكذا تسعى العاصفة الكهربائية إلى تحقيق التوازن بين شحناتها، فتصرف الطاقة إلى حيث يمكن تغذيتها، أي إلى مواد أو عناصر الأرض الأكثر موصلة للكهرباء، مثل المعدن”.

- Advertisement -

وطبقًا لترجمة “وطن“، تعمل الكابلات والأنابيب السلكية التي تمر عبر المباني على توصيل الكهرباء، وهذا هو سبب خطورة الاستحمام أثناء العاصفة الرعدية.

لهذا يجب أن نعلم أن الماء هو أحد موصلات الكهرباء، لذلك إذا ضرب البرق منزلك، فإن الحمام هو أفضل مكان لتصريف الطاقة.

كيف تحافظ على سلامتك؟

- Advertisement -

وحسبما ذكرته الصحيفة، إذا سمعت برقًا، فابدأ في العد حتى الـ30. إذا سمعت الرعد قبل أن تصل إلى 30، فابحث عن مكان آمن تلجأ إليه. وإذا كنت في مكان مفتوح؟ يجب أن تبتعد عن الخطر أو انحني إلى الأرض لتقليل فرص التعرض للضرب من البرق.

أما إذا كنت في الشارع، لا تحتمي أبدًا تحت شجرة، كما أنه من المهم أن تبتعد عن المسطحات المائية مثل البرك والبحيرات. وإذا كنت في المنزل، ابتعد عن كل ما هو مصدر للمياه لأنها قد تجذب البرق، ما من شانه أن يصيبك بصعق كهربائي.

وقم بتأمين الأبواب والنوافذ بشكل صحيح، وإذا كان هناك خطر حدوث صدمة كهربائية قوية، افصل جميع الأجهزة الكهربائية.

لا تستخدم مياه الحنفية ومياه الحمام لتتجنب صواعق البرق
لا تستخدم مياه الحنفية ومياه الحمام لتتجنب صواعق البرق

كما ينبغي أن تتذكّر أن غسل الأطباق يمكن أن يكون بنفس خطورة الاستحمام، لذا فهو عمل روتيني يجب عليك تجنبه حتى تمر العاصفة الرعدية. وإلا فقد تصعق نفسك بالكهرباء.

وختامًا، هذه هي توصيات السلامة الرئيسية، التي يجب أن تأخذها في الاعتبار للبقاء آمنًا عند حدوث عاصفة كهربائية، سواء داخل المنزل أو خارجه.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ما الذي عليك فعله أثناء العاصفة الرعدية وأنت في السيارة

حياتنا

لماذا يجب ألا تستحم بعد الأكل مباشرة؟

حياتنا

ماذا يحدث لجسمك عندما تستحم بالماء البارد في جو حار جدا

حياتنا

الخبراء يحذرون: لا تغسل وجهك أثناء الاستحمام؟

حياتنا

النظافة الشخصية: كم مرة يجب أن تستحم حسب فئتك العمرية ولماذا؟

حياتنا

احذر من الاستحمام قبل النوم.. هذا ما سيحدث لجسدك لو فعلتها!

حياتنا

غسل هذه الأجزاء الثلاثة فقط من جسدك يغنيك عن الاستحمام يومياً!

حياتنا

كم من الوقت يجب أن يستغرق استحمامك؟ خبيرة تجيب

حياتنا

6 فوائد ستحدث لجسمك عند الاستحمام بماء بارد

حياتنا

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام!

حياتنا

3 خطوات “هامّة جداً” يجب أن يقوم بها الثنائي بعد ممارسة العلاقة الحميمة

أرشيف - المجلة

للمدخنين ومدمني الشاي بعد الأكل .. هذه الأمراض في انتظاركم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أنجلينا جولي تقاضي براد بيت وتطالبه بتعويض هائل!

تشكيلة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل 2022

جنون.. مغربي يخاطر بحياته مرتين من أجل ثمرة اليوسفي

رجوة آل سيف.. صور لم تنشر سابقا تكشف كيف تعامل الملكة رانيا زوجة ابنها المستقبلية!

موقع استخباري: السيسي يتفاوض لشراء غواصات بـ6 مليار يورو من فرنسا

جلسة تدليك وصور عارية.. طبيب سعودي يتعرض للاختطاف والابتزاز في مصر.. تفاصيل!

ما لا تعرفه عن مزايا مهرجان الفيفا للمشجعين في كأس العالم 2022

لحظة إطلاق ضابط تونسي النار على بائع.. والشوارع تتحول لساحة حرب (شاهد)

ما الذي عليك فعله أثناء العاصفة الرعدية وأنت في السيارة

هكذا يستقبل سكان فلوريدا بداية موسم صيد التماسيح

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC