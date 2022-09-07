الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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الهدهد

هكذا ستؤمن قطر حضور الفلسطينيين كأس العالم جوا وبشكل مباشر

كتب سالم حنفي
حضور الفلسطينيين كأس العالم watanserb.com
قطر طلبت من إسرائيل السماح للفلسطينين بالسفر جوا وبشكل مباشر لحضور كأس العالم
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وطن – أشارت مصادر إعلامية إسرائيلية منها صحيفة “هآرتس” العبرية، إلى أن قطر طلبت من إسرائيل السماح للفلسطينين بالسفر جوا وبشكل مباشر لحضور كأس العالم.

قطر في خدمة الفلسطينين

وبحسب الصحيفة، فإن الطلب القطري جاء خلال محادثات جرت بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين في الدوحة، مؤخرًا لتنسيق المواقف قبل مونديال قطر 2022.

وأشارت الصحيفة إلى ” رغبة إسرائيل في إنشاء مكتب “مَصالح” في قطر، لكن الأخيرة تتعامل مع الطرح ببرود.”

ولا تزال المحادثات جارية ولم يتم التوصل لحل، من أجل السماح للإسرائيليين بالوصول إلى قطر مباشرة من أجل حضور المباريات بحسب ما ذكرت الصحيفة.

يُذكر أيضاً أن قناة “كان” العبرية كانت قد أشارت كذلك إلى طلب المسؤولين القطريين في هذا الشأن.

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قطر التي ترى في كأس العالم، بحسب القناة العبرية، فرصة لتعزيز حضورها في المنطقة، ترى فيه أيضاً فرصة من أجل تعزيز موقفها من أجل إيجاد حل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

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وفقا لـ قناة “كان” العبرية هناك 10000 إسرائيلي سوف يزورون قطر خلال كأس العالم 2022.

وسيتمكن الصحفيون الإسرائيليون أيضا من الذهاب إلى قطر خلال كأس العالم، لكن سيُطلب منهم ملء تأشيرة صحفي خاص، وفق ما ذكرت القناة.

قطر البلد المُنظم لـ مونديال 2022

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمكن بموجبه للإسرائيليين السفر ومشاهدة مباريات كأس العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.

إذ أنه وفقا لقواعد الفيفا، كان القطريون ملزمون بالموافقة على دخول أي إسرائيلي قدم تأشيرة لحضور المباريات، لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وألغوا الحاجة إلى هذا الإجراء، وفق ما نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وتأتي هذه التصريحات التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي بالتزامن مع تواتر الأخبار، التي تقول إن هناك توجها نحو تطبيع كامل للعلاقات بين دولة قطر والكيان العبري.

حيث زعمت صحيفة “israelhayom” العبرية، في وقت سابق وجودَ ما وصفته بسلسلة من الإشارات المُشجعة القادمة من قطر، خلال الفترة الماضية، تدلُّ على وجود احتمال حقيقي لتطبيع الدوحة علاقاتها مع الاحتلال.

وذكرت الصحيفة أنها نقلت هذه المعلومات عن أوساط سياسية ودبلوماسية في إسرائيل، والتي أكّدت أن ذلك يحدث، رغم أن هذه المرحلة تشهد استمرارَ وجود عقبات تمنع ما وصفتْه بـ”الدفء في علاقات قطر مع الاحتلال”.

المصدرهآرتس + israelhayom
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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