الخميس, سبتمبر 8, 2022
الرئيسيةتقاريرليلة ساخنة .. شهيد برام الله وإصابة جندي باشتباكات عنيفة في جنين...
تقارير

ليلة ساخنة .. شهيد برام الله وإصابة جندي باشتباكات عنيفة في جنين (شاهد)

كتب خالد السعدي
شهيد رام الله watanserb.com
جنود الاحتلال يقتلون شابا فلسطينيا قرب مدخل قرية بيتين شرق رام الله
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – في ليلة ملتهبة بالمواجهات، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي رام الله، في حين أصيب جندي إسرائيلي خلال اشتباكات مع مقاومين في جنين ومخيمها.

في التفاصيل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن مواطنا استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال على مدخل بيتين برام الله فجر اليوم، دون معرفة هويته.

وزعم جيش الاحتلال أن الجنود أطلقوا النار نحوه بعد أن ألقى الحجارة عليهم.

وقالت إذاعة الجيش العبرية الرسمية، إن حادثة غير عادية وقعت في مدينة رام الله، حيث قام فلسطيني برشق جندي إسرائيلي بالحجارة وضربه في وجهه.

- Advertisement -

وأضافت أن الجندي الإسرائيلي أطلق النار على الشاب الفلسطيني وقتله بالقرب من حاجز بيت إيل.

في حين قالت السابعة العبرية، إن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح طفيفة، بعد رشقه بالحجارة من قبل الشاب الفلسطيني.

- Advertisement -

وهذا هو الشهيد الفلسطيني الثاني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضي.

وكان الشاب يونس غسان تايه، قد استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

الشاب تايه (21 عاماً) استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي.

الشهيد يونس غسان تايه

إصابة جندي خلال اشتباكات مع مقاومين في جنين

على صعيد الاشتباكات أيضا، أصيب جندي من جيش الاحتلال خلال اشتباكات مع مقاومين في جنين ومخيمها، الليلة الماضية.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمدينة، بعد منتصف الليل، حيث نفذت حملة اعتقالات واسعة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي الهدف ووادي برقين بمدينة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من أقارب منفذي عملية الأغوار، وهم عبد السلام غوادرة تركمان وزوجته إنشراح تركمان، وأحمد ماهر غوادرة تركمان ووالدته، ووليد غوادرة تركمان وزوجته.

وبثت وسائل إعلام لقطات تظهر جانبا من الاشتباكات العنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في حي الهدف ومحيط مخيم جنين.

وجرى إطلاق نار بشكل كثيف تجاه قوات الاحتلال في منطقة الاشتباك.

وعملت قوات الاحتلال على نشر عدد من القناصة، أعلى عدة بنايات خلال اقتحامها حي الهدف.

كما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام، تظهر عددا من المقاومين وهم يلاحقون مركبات جيش الاحتلال بإطلاق النار صوبها خلال انسحابها من جنين، فجر اليوم.

الوضع الميداني بالضفة “معقد”

سياسيا، كشف تقرير إسرائيلي، أن مسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال أعربوا عن “خوفهم” من تعقيدات الميدان في الضفة المحتلة، في ظل صعود المقاومة، وتراجع سيطرة السلطة الفلسطينية، حسب وصفهم.

ونقلت شبكة “قدس” عن المراسل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد، قوله إن المسؤولين الإسرائيليين عبروا عن مخاوفهم هذه خلال لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف.

وبحسب هذا المصدر، فقد أكد رئيس مخابرات الاحتلال “الشاباك” رونين بار، خلال اللقاء مع المسؤولة الأمريكية، على “المخاوف الإسرائيلية من فقدان السلطة سيطرتها على الضفة”.

وأشار إلى أنه يدعم “خطوات دعم السلطة” التي صرح مسؤولون في دولة الاحتلال حولها مؤخراً، وتتمحور هذه الخطوات حول تقديم “مشاريع اقتصادية” مقابل ضمان “الأمن والاستقرار” في المنطقة.

وقال رئيس الشاباك، خلال اللقاء، إن “الوضع على الأرض في الضفة أسوأ مما يبدو”.

المصدرشبكة قدس الإخبارية
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

تحليل: تصعيد المقاومة في الضفة .. جيل جديد فقد الثقة بأي مسار سياسي وبات يحتضن السلاح

الهدهد

ظهور مقاتلي القسام في جنين .. مشاهد مقلقة للاحتلال (فيديو)

الهدهد

شهيدان في الضفة الغربية.. والأسرى يبدؤون جولة جديدة من معركة الأمعاء الخاوية

الهدهد

فيديو من داخل مدرعة إسرائيلية.. جنود الاحتلال يوثقون لحظة هروبهم من حجارة شبان جنين

حياتنا

فلسطيني يقتل والده ويدفنه أسفل أسمنت مسلح ويبلغ عن نفسه.. فيديو للحفر وأول صورة لهما

الهدهد

منع حفل للمثليين جنسياً في رام الله .. نجل الشيخ بسام جرار تقدّم الغاضبين (شاهد)

الهدهد

قصف مدفعي لجيش الاحتلال شمال غزة بعد سقوط منطاد مراقبة واستيلاء المقاومة عليه

تقارير

فجر الشهداء .. جنين تودّع 3 من أبنائها اغتالتهم قوات اسرائيلية خاصة (شاهد)

تقارير

فلسطين تنزف مجددا.. شهيدان في جنين وبيت لحم وتفجير منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة

الهدهد

شيرين أبو عاقلة تتحدث عن ما تمثله لها مدينة جنين التي استشهدت على أبوابها!

تقارير

مخيم جنين يوجّه ضربة لـ”اليمام” .. مقتل ضابط خدم في الوحدة 23 عامًا

الهدهد

مخيم جنين.. تفجير منزل يتحصن فيه مطاردان وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ترتيب جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022.. ارتفاع محدود

تسريب خطير.. تورط ضباط مصريين بتجارة الحشيش والآثار والجيش يستنفر (شاهد)

عن عاملات المنازل الوافدات في سلطنة عمان .. “الغارديان” تنشر تقريراً “صادماً”

سعر الدولار في السودان الخميس 8 سبتمبر 2022.. ارتفاع صادم جداً للجنيه الإسترليني!

هاتريك ليفاندوفسكي في دوري الأبطال يُدخله التاريخ من أوسع أبوابه (فيديو)

هكذا ستؤمن قطر حضور الفلسطينيين كأس العالم جواً وبشكل مباشر

جدري القرود يثير الذعر في مصر وتحذير هام للمصريين من الصحة

رسالة قيادي بحماس لملك المغرب بعد تحرش “غوفرين” بمغربيات

فيديو لضابط تونسي يقتل شابا بوسط الشارع وموجة غضب تجتاح تونس

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC