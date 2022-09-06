ما الذي يجب إضافته إلى الحليب للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة؟

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وطن– لا شك في أن الحليب منتج طبيعي له فوائد متعددة، لاسيما بالنسبة للأطفال، وهذا ما يجعلنا نستهلكه بكثرة. لكن عملية المحافظة على جودته، صعبة خاصة في فصل الصيف وعمومًا في كل المواسم، فالحليب منتج يفسد بسرعة كبيرة بمجرد فتح العبوة.

وبحسب تقرير لمجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، هناك خدعة تُبقي الحليب طازجًا لفترة طويلة بعد فتحه.

ولتتجنب اهدار كميات كبيرة من هذا المنتج، يمكنك اتباع هذه الحيلة للحفاظ على الحليب طازجًا لفترة أطول. فمنتجات الألبان بصفة عامة، أطعمة لا تدوم طويلاً.

وفيما يلي نصيحة مهمة تسمح لك بالاحتفاظ بالحليب بعد الفتح لفترة أطول.

ما الحيلة لتخزين الحليب بعد الفتح؟

لتخزين الحليب بشكل صحيح، من المستحسن تركه في مكان في درجة حرارة الغرفةعندما لا يزال مغلقًا، وخاصةً إذا كان حليبًا معقمًا. ثم بعد فتح عبوة الحليب، من الأفضل الاحتفاظ بها في الثلاجة وإلا سيتحول إلى حامض ولن تتمكن من استهلاكه بعد الآن.

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ووفقًا لترجمتها، توضح “وطن“، أنه يجب تخزين الحليب المكشوف في درجة حرارة تتراوح بين 0 و 4 درجات مئوية في أبرد جزء من الثلاجة . يجب أيضًا تجنب وضعه في باب الثلاجة وإبعاده عن الأطعمة الأخرى ذات الرائحة الكريهة.

أضف القليل من الملح بعد فتح الحليب للحفاظ عليه

في الحقيقة، هناك حيلة تسمح لك بالحفاظ على الحليب لأطول فترة ممكنة، وهكذا سوف تتجنب إهدار منتجات الألبان. لحفظ الحليب جيدًا بعد الفتح، يمكنك إضافة قليل من الملح إلى زجاجة الحليب. سيؤدي ذلك إلى مضاعفة وقت التخزين ولن تتذوق الملح في الحليب.

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ينبغي أن تعلم أن الملح مضاد للميكروبات ويمكنه أن يعيق نمو البكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الملح في الحفاظ على الأطعمة القابلة للتلف مثل اللحوم أو الأسماك، نظرًا لقدرته على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها.

كيف يتم تخزين الحليب بشكل صحيح؟

إذا كانت زجاجة الحليب المعقم UHT لا تزال مغلقة، يمكنك الاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أشهر في درجة حرارة الغرفة وفي مكان جاف. وإذا كان الحليب مبسترًا، فيجب تخزينه في الثلاجة ويكون تاريخ انتهاء صلاحيته بشكل عام بين 15 و 20 يومًا.

للحفاظ على الحليب طازجًا لأطول فترة ممكنة، اتركه في عبوته الأصلية وضعه بعيدًا عن الأطعمة الأخرى ذات الرائحة الكريهة. خلاف ذلك، فإنك تخاطر بإضعاف نكهة الحليب.

علاوة على ذلك، للحفاظ على الحليب لأطول فترة ممكنة، يمكنك أيضًا تجميده، لكن هذا قد يؤثر على طعم وجودة الحليب.

الآن، أنت تعرف جيدًا كيفية للحفاظ على الحليب لأطول فترة ممكنة لتجنب هدر الطعام. ومن خلال هذه الحيل البسيطة وغير المكلفة، ستتمكن من شرب الحليب لفترة أطول دون تجاوز تاريخ الاستخدام.