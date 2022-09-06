الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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حياتنا

ما الذي يجب إضافته إلى الحليب للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة؟

كتب معالي بن عمر
إضافة الملح إلى الحليب يمكن أن تساعد في تخزينه watanserb.com
إضافة الملح إلى الحليب يمكن أن تساعد في تخزينه
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وطن– لا شك في أن الحليب منتج طبيعي له فوائد متعددة، لاسيما بالنسبة للأطفال، وهذا ما يجعلنا نستهلكه بكثرة. لكن عملية المحافظة على جودته، صعبة خاصة في فصل الصيف وعمومًا في كل المواسم، فالحليب منتج يفسد بسرعة كبيرة بمجرد فتح العبوة.

وبحسب تقرير لمجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، هناك خدعة تُبقي الحليب طازجًا لفترة طويلة بعد فتحه.

ولتتجنب اهدار كميات كبيرة من هذا المنتج، يمكنك اتباع هذه الحيلة للحفاظ على الحليب طازجًا لفترة أطول. فمنتجات الألبان بصفة عامة، أطعمة لا تدوم طويلاً.

وفيما يلي نصيحة مهمة تسمح لك بالاحتفاظ بالحليب بعد الفتح لفترة أطول.

الحليب الخالي من الدسم يسبب البدانة

ما الحيلة لتخزين الحليب بعد الفتح؟

لتخزين الحليب بشكل صحيح، من المستحسن تركه في مكان في درجة حرارة الغرفةعندما لا يزال مغلقًا، وخاصةً إذا كان حليبًا معقمًا. ثم بعد فتح عبوة الحليب، من الأفضل الاحتفاظ بها في الثلاجة وإلا سيتحول إلى حامض ولن تتمكن من استهلاكه بعد الآن.

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ووفقًا لترجمتها، توضح “وطن“، أنه يجب تخزين الحليب المكشوف في درجة حرارة تتراوح بين 0 و 4 درجات مئوية في أبرد جزء من الثلاجة . يجب أيضًا تجنب وضعه في باب الثلاجة وإبعاده عن الأطعمة الأخرى ذات الرائحة الكريهة.

الملح لا يضر بطعم الحليب
الملح لا يضر بطعم الحليب

أضف القليل من الملح بعد فتح الحليب للحفاظ عليه

في الحقيقة، هناك حيلة تسمح لك بالحفاظ على الحليب لأطول فترة ممكنة، وهكذا سوف تتجنب إهدار منتجات الألبان. لحفظ الحليب جيدًا بعد الفتح، يمكنك إضافة قليل من الملح إلى زجاجة الحليب. سيؤدي ذلك إلى مضاعفة وقت التخزين ولن تتذوق الملح في الحليب.

الملح
الملح
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ينبغي أن تعلم أن الملح مضاد للميكروبات ويمكنه أن يعيق نمو البكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الملح في الحفاظ على الأطعمة القابلة للتلف مثل اللحوم أو الأسماك، نظرًا لقدرته على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها.

هل تشربون الشاي بعد إضافة الحليب إليه؟! .. إليكم هذا الخبر الصاعق

كيف يتم تخزين الحليب بشكل صحيح؟

إذا كانت زجاجة الحليب المعقم UHT لا تزال مغلقة، يمكنك الاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أشهر في درجة حرارة الغرفة وفي مكان جاف. وإذا كان الحليب مبسترًا، فيجب تخزينه في الثلاجة ويكون تاريخ انتهاء صلاحيته بشكل عام بين 15 و 20 يومًا.

للحفاظ على الحليب طازجًا لأطول فترة ممكنة، اتركه في عبوته الأصلية وضعه بعيدًا عن الأطعمة الأخرى ذات الرائحة الكريهة. خلاف ذلك، فإنك تخاطر بإضعاف نكهة الحليب.

علاوة على ذلك، للحفاظ على الحليب لأطول فترة ممكنة، يمكنك أيضًا تجميده، لكن هذا قد يؤثر على طعم وجودة الحليب.

الحليب
الحليب

الآن، أنت تعرف جيدًا كيفية  للحفاظ على الحليب لأطول فترة ممكنة لتجنب هدر الطعام. ومن خلال هذه الحيل البسيطة وغير المكلفة، ستتمكن من شرب الحليب لفترة أطول دون تجاوز تاريخ الاستخدام.

أيهما الأفضل لصحتك الحليب البارد أو الساخن؟

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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