الخميس, سبتمبر 1, 2022
الرئيسيةالهدهدمعجزة تنقذ حياة فتاة سعودية سقطت من الطابق التاسع في إسطنبول (فيديو)
الهدهد

معجزة تنقذ حياة فتاة سعودية سقطت من الطابق التاسع في إسطنبول (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سقوط فتاة سعودية watanserb.com
سقوط فتاة سعودية من الطابق التاسع في إسطنبول
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن– سقطت فتاة سعودية، من نافذة شقة في الطابق التاسع في مدينة إسطنبول التركية.

أفادت بذلك وسائل إعلام سعودية، قائلة، إن الفتاة تبلغ 14 عاماً، وتمّ نقلها إلى المستشفى وهي في حالة صحية مستقرة.

وتداول ناشطون، مقطع فيديو على موقع “تويتر”، يوثق اللحظات الأولى للحادثة، وسط تعاطف كبير مع الفتاة الصغيرة.

وشوهدت الفتاة، بعد سقوطها من الدور التاسع وهي معلقة على أعمدة متواجدة في الطابق السادس.

ساهم ذلك في إنقاذ الفتاة من الموت وعدم ارتطامها بالأرض.

- Advertisement -

وقالت صحيفة “سبق” السعودية، إن العناية الإلهية أنقذت الفتاة التي توقف سقوطها على الأعمدة في الدور السادس.

- Advertisement -

ووصلت قوات الشرطة والمسعفون الذين قاموا بنقل الفتاة إلى المستشفى على الفور.

مقتل سعودي في المغرب

وكان مواطن سعودي قد قُتل قبل أيام في دولة المغرب بعد تعرّضه للضرب المبرح حتى الموت، على يد حراس أحد الفنادق، في واقعة أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقعت الجريمة بأحد الفنادق المغربية، والقتيل مواطن سعودي يدعى موسى العنزي، وحدث ذلك بعد مشاجرة مع عدد من الأشخاص.

بحسب عائلة القتيل، فقد توجّه العنزي، إلى المغرب مرافِقاً لأحد أصدقائه المصابين بمرض السرطان لتلقي العلاج.

وقالت تقارير سعودية، إن سبعة أشخاص قاموا بضرب المواطن السعودي بشكل عنيف، ما تسبب في تدهور حالته الصحية حتى فارق الحياة.

وأحال الأمن المغربي عدة أشخاص متهمين بالقضية يعلمون في المؤسسة الفندقية للسجن بأمر النيابة المختصة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ووضع اثنين منهم بسجن انفرادي.

مقتل سعودي ذبحاً في تونس

حدثت تلك الواقعة في أعقاب مقتل مواطن سعودي ذبحا أثناء وجوده في مدينة بنزرت التونسية.

وقتل المجني عليه على يد شقيق زوجته التونسية، بحسب السفارة السعودية التي أوضحت أن القضية منظورة في المحاكم التونسية، مؤكّدة أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي.

وصرّح مصدر أمني تونسي، بأن القاتل شاب تونسي عمره 40 عاماً، وتعقب الضحية حتى تمكن منه وذبحه أمام المارة على مدخل مدينة “العتيقة”، بدافع الشرف.

المصدرسبق + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“مجتهد” يكشف تفاصيل صادمة عن دور الرعاية بالسعودية وموقف “ابن سلمان” مما حدث!

الهدهد

ماذا يفعل حاخام اليهود الأكبر هرتسوغ بمدينة “العلا” السعودية؟ (شاهد)

الهدهد

سعودي يدهس جواز سفره بقدمه تنديداً بالاعتداء على يتيمات خميس مشيط (فيديو)

الهدهد

“كوشنر” يكشف عن دور السعودية في حرمان المغرب من تنظيم مونديال 2026!

تقارير

وثائق سرية تكشف موافقة الشيخ زايد آل نهيان على تسليم الجزر الإماراتية لإيران

الهدهد

أيتام خميس مشيط.. فيديوهات صادمة لضرب وسحل قوات الأمن السعودي ليتيمات في منطقة عسير!

الهدهد

فيديو سعوديات بملابس فاضحة في مقرّ هيئة الأمر بالمعروف يثير جدلاً

حياتنا

منديل محمد عبده الذي جفف به عرقه بآخر حفل يباع بسعر خيالي (شاهد)

تقارير

نورة القحطاني سعودية حُكم عليها بالسجن 45 عاماً بسبب تغريدة

الهدهد

هل تستعد السعودية لحملة قمع وابتزاز جديدة ضد رجال الأعمال؟

الهدهد

عقوبة مُغتصِب الطفل داخل خيمة تُثير حفيظة السعوديين

الهدهد

الكويتية حنان دشتي تغضب السعوديين بسبب “خاشقجي”.. القصة الكاملة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“مجتهد” يكشف تفاصيل صادمة عن دور الرعاية بالسعودية وموقف “ابن سلمان” مما حدث!

قصف إسرائيلي على مطار حلب وريف دمشق والدفاع السوري يتصدى (فيديو)

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

اكتشاف أقدم ديناصور في إفريقيا عاش منذ 230 مليون سنة

ميريام فارس تهدد فارس كرم بالقضاء بعدما ذكرها بما كانت تفعله “آخر الليل”!

أسامة الأزهري مستشار “السيسي” يصف جوجل بأنه سلفي الهوى وإخواني المزاج (شاهد)

شاكيرا تنتقم من بيكيه بسلسلة فضائح.. معركة قضائية شرسة على الأعتاب!

عليك التوقف عن أكل هذه الأطعمة إذا كان رأسك يؤلمك كثيرًا

ماذا يفعل حاخام اليهود الأكبر هرتسوغ بمدينة “العلا” السعودية؟ (شاهد)

هدافو الدوري الإنجليزي 2022 بعد هاتريك هالاند الثاني على التوالي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC