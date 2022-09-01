معجزة تنقذ حياة فتاة سعودية سقطت من الطابق التاسع في إسطنبول (فيديو)

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن– سقطت فتاة سعودية، من نافذة شقة في الطابق التاسع في مدينة إسطنبول التركية.

أفادت بذلك وسائل إعلام سعودية، قائلة، إن الفتاة تبلغ 14 عاماً، وتمّ نقلها إلى المستشفى وهي في حالة صحية مستقرة.

وتداول ناشطون، مقطع فيديو على موقع “تويتر”، يوثق اللحظات الأولى للحادثة، وسط تعاطف كبير مع الفتاة الصغيرة.

وشوهدت الفتاة، بعد سقوطها من الدور التاسع وهي معلقة على أعمدة متواجدة في الطابق السادس.

ساهم ذلك في إنقاذ الفتاة من الموت وعدم ارتطامها بالأرض.

- Advertisement -

وقالت صحيفة “سبق” السعودية، إن العناية الإلهية أنقذت الفتاة التي توقف سقوطها على الأعمدة في الدور السادس.

- Advertisement -

ووصلت قوات الشرطة والمسعفون الذين قاموا بنقل الفتاة إلى المستشفى على الفور.

مقتل سعودي في المغرب

وكان مواطن سعودي قد قُتل قبل أيام في دولة المغرب بعد تعرّضه للضرب المبرح حتى الموت، على يد حراس أحد الفنادق، في واقعة أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقعت الجريمة بأحد الفنادق المغربية، والقتيل مواطن سعودي يدعى موسى العنزي، وحدث ذلك بعد مشاجرة مع عدد من الأشخاص.

بحسب عائلة القتيل، فقد توجّه العنزي، إلى المغرب مرافِقاً لأحد أصدقائه المصابين بمرض السرطان لتلقي العلاج.

وقالت تقارير سعودية، إن سبعة أشخاص قاموا بضرب المواطن السعودي بشكل عنيف، ما تسبب في تدهور حالته الصحية حتى فارق الحياة.

وأحال الأمن المغربي عدة أشخاص متهمين بالقضية يعلمون في المؤسسة الفندقية للسجن بأمر النيابة المختصة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ووضع اثنين منهم بسجن انفرادي.

مقتل سعودي ذبحاً في تونس

حدثت تلك الواقعة في أعقاب مقتل مواطن سعودي ذبحا أثناء وجوده في مدينة بنزرت التونسية.

وقتل المجني عليه على يد شقيق زوجته التونسية، بحسب السفارة السعودية التي أوضحت أن القضية منظورة في المحاكم التونسية، مؤكّدة أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي.

وصرّح مصدر أمني تونسي، بأن القاتل شاب تونسي عمره 40 عاماً، وتعقب الضحية حتى تمكن منه وذبحه أمام المارة على مدخل مدينة “العتيقة”، بدافع الشرف.