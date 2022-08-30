تمرين روتيني غير جسد فيكتوريا بيكهام.. وما رأي زوجها دافيد في ذلك؟

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وطن-منذ ظهورها الأول مع فرقة سبايس غيرلز “Spice Girls” في منتصف التسعينيات، تميزت فيكتوريا بيكهام بجسمها ورشاقتها، وهما ميزتان مازالت زوجة اللاعب الإنجليزي الشهير تحتفظ بهما إلى الآن، لاسيما وهي في عمر يناهز 48 عامًا.

لا تقتصر رشاقة ونظارة فيكتوريا على اتباعها نظام غذائي دقيق فحسب، بل هي أيضًا تقوم بنظام تدريب شاق، ففي السنوات الأخيرة، بدلاً عن اتباعها نظام تدريبي قائم على فقدان الوزن أصبحت تسعى إلى أن تصبح امرأةً بجسم قوي، بحسب ما نشرته مجلة “فيدا سانا” الإسبانية.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، شوهدت فيكتوريا بيكهام مؤخرًا بجسم أكثر تناغمًا. وفيما يلي تحدّث مدربها بوبي ريتش لصحيفة “ذي صن“، عما تمارسه فيكتوريا بيكهام.

وقال بوبي في هذا السياق،: “تعتمد منهجيتي وتطبيقي لتدريب فيكتوريا على برمجة التكييف الخاصة بي التي استخدمتها عندما كنت أتنافس”.

وأوضح: “تتدرّب فيكتوريا، 5 مرات في الأسبوع وخلال الإجازات تحافظ على روتينها من خلال الجلسات عبر الإنترنت”.

وأورد: “تتركّز التدريبات على مجموعات مختلفة من التمارين وتحديد فترات الذروة ومراحل التعافي لتحقيق أقصى استفادة من الجهود المذهلة التي تبذلها فيكتوريا في كل جلسة، عقليًا وجسديًا”.

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ومن خلال فيديو نشره زوج المغنية اللاعب الإنجليزي الشهير دافيد بيكهام، على حسابه على تطبيق الانستغرام، تأكّد أن فيكتوريا مولعة بالرياضة وكانت تُمارسها حتى داخل يخت خاص كانا يقضيان فيه الإجازة الصيفية، وكان يتذمر لأنه بصدد شرب القهوة الصباحية بمفرده.

هذه هي التمارين التي تقوم بها فيكتوريا بيكهام

هذا وأكّد بوبي أن تمارين فيكتوريا، تقوم على تدريبات القوة والحركات الوظيفية مثل القرفصاء وغيرها من الحركات الكلاسيكية الرياضية وجلسات الكروس فت.

كما يوضح بوبي: “لا يتعلق الأمر فقط برفع الأثقال والحركات المعقدة. نركز كثيرًا على الحركات الصغيرة والعمل الإضافي، والتي من شأنها أن تكمل مجموعات العضلات الرئيسية وتركز على صحة المفاصل”.

ويضيف: “يأتي هذا في شكل حركات وظيفية باستخدام وزن الجسم والدعائم مثل الأربطة وأوزان الكاحل. بهذه الطريقة تعمل فيكتوريا على تشغيل عضلات القلب والكتفين والأرداف”.

وأخيرًا” يقول المدرّب” باختصار تتدرّب فكتوريا بقوة، لكنها بذكاء”.

وختامًا، يتيح لك نمط الحياة هذا الاستمتاع بحالة صحية وعقلية جيدة. ولا شك في أن روتين التمارين هذا الذي تتبعه فيكتوريا بانضباط، هو سببا رشاقتها وجسمها المتناسق، إلى جانب بعض المكملات الغذائية للعناية بالوجه والشعر والبشرة.