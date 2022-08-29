الإثنين, أغسطس 29, 2022
الرئيسيةالهدهد"ماكرون ركع أمام الجزائر وأهان باريس".. تصريحات نائب فرنسي تثير جدلا
الهدهد

“ماكرون ركع أمام الجزائر وأهان باريس”.. تصريحات نائب فرنسي تثير جدلا

وطن
كتب وطن
زيارة ماكرون إلى الجزائر watanserb.com
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يستقبل نظيره الفرنسي ماكرون في الجزائر
- Advertisement -

وطن – تداول نشطاء فرنسيون و جزائريون، على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات للنائب الفرنسي عن حزب التجمع الوطني، سيباستيان شينو، شن فيها هجوما عنيفا على الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب زيارته للجزائر.

ماكرون ركع أمام الجزائر

وصرح “شينو” المتحدث باسم حزب التجمع الوطني الفرنسي، بأن ” الرئيس إيمانويل ماكرون ركع أمام الجزائر في زيارته الأخيرة”.

وأضاف النائب الفرنسي أنّ “زيارة الجزائر مثلت إهانة للفرنسيين.. لاسيما فيما يتعلق بقضية المهاجرين الجزائريين”.

إلى ذلك، فقد ذكر النائب الفرنسي “أنه لا يؤمن على الإطلاق بالاتفاق الذي أبرمه إيمانويل ماكرون والذي يستند إلى “أقوال” ” حسب وصفه.

وقد أدلى شينو، بهذه التصريحات، مساء الأحد، خلال مداخلة مع إذاعة “أوروبا 1“.

توقيع اتفاقيات بين الرئيس تبون ونظيره ماكرون

وفيها ذكر أن ” الرئيس الفرنسي قد التزم بمنح المزيد من التأشيرات والترحيب بالمهاجرين الجزائريين.”

لكن ماكرون على حد قوله “ذهب للركوع مرة أخرى أمام بلد لا يعترف بأي شيء”.

انتقادات لـ ماكرون عقب زيارته إلى الجزائر

كذلك، شدد شينو، على أن ” هذه الرحلة إلى الجزائر كانت غير مجدية باستثناء مجرد فتح الباب أمام الهجرة التي قبلها إيمانويل ماكرون”.

وأوضح أن فرنسا “ليس لديها ما تكسبه من هذه الرحلة.. حتى الغاز”.

يُشار إلى أن الرئيس الفرنسي لم يغادر الجزائر خالي الوفاض بحسب ماذكر النائب سيباستيان شينو.

حيث أنه “تلقى وعدا شفهيا بأن الجزائر ستدرس زيادة شحناتها من الغاز إلى فرنسا بنسبة 50%، بالإضافة إلى التوقيع على إعلان تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكانت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، قد شغلت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. خاصة تصريحاته التي أدلى بها ووجهته غير التقليدية في مدينة وهران.

هناك في “وهران” حيث زار محل “ديسكو مغرب” والذي يحمل مكانة خاصة في عالم الموسيقى والثقافة الجزائرية.

واستُقبل الرئيس الفرنسي بهتافات “وان تو ثري، فيفا لالجيري” والتي وقع تداولها بكثافة عبر السوشيال ميديا في الجزائر.

المصدرإذاعة أوروبا 1 + يوتيوب + تويتر
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
الهدهد

المرزوقي يحذر من سيناريو مدمر للجزائر والمغرب ويكشف عن حل وحيد أمام الصحراويين

الهدهد

زيارة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر تُعيدها من جديد إلى الساحة الدولية

الهدهد

ماكرون للجزائريين في إشارة لجرائم الاستعمار: “لم نختر الماضي، بل ورثناه”

الهدهد

هتافات الجزائريين تُحرج ماكرون في وهران وتستفز حراسته (فيديو)

الهدهد

صحيفة إسبانية تُفجّر مفاجأة حول سبب زيارة ماكرون إلى الجزائر

الهدهد

صحفي بريطاني صُدِم بعد تعقّب حاسوبه المسروق.. ما علاقة الجزائر؟

الهدهد

لماذا ألغى كبير حاخامات اليهود في فرنسا زيارته للجزائر برفقة “ماكرون” في آخر لحظة؟!

الهدهد

“نور الدين بدوي”.. القضاء الجزائري يلاحق ثالث رئيس وزراء في عهد بوتفليقة!

الهدهد

عبد الحق الخيام.. ما لا تعرفه عن مدير “البسيج” السابق وأبرز ضباط المخابرات المغربية

حياتنا

جزائري يتقدّم بطلب رسمي للحصول على “رخصة” حمار (شاهد)

الهدهد

حرائق الجزائر.. أم تعانق ابنتها وتتفحمان وأب يحتضن أولاده الثلاثة ويتحوّلون إلى رماد!

الهدهد

صحيفة إسبانية تشمت بحرائق الجزائر.. دفعت ثمناً باهظاً لرفضها قَبول مساعدة إسبانية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

عقوبة مُغتصب الطفل داخل خيمة تثير حفيظة السعوديين

محل لبيع الخمور بجوار مسجد في المغرب يفجر غضب المغاربة

هدية “خاصة جدا” للملكة رانيا في عيد ميلادها تلفت الأنظار (شاهد)

موعد زفاف ولي عهد الأردن على رجوة آل سيف كشفته الملكة رانيا (فيديو)

آخر ما كتبه سوري مات عطشا في غابة أثناء رحلة اللجوء.. هل تنبأ بوفاته؟

مغاربة يحتفون بتصريحات وزيرة تونسية سابقة.. ماذا قالت؟

حقيقة فيديو جنين ولدته أمه بفيضانات باكستان فنجا هو ولا أثر لها

استقالة الصدر وفوضى العراق.. قتلى واشتباكات مسلحة وحظر تجول شامل

المغرب يُصعد ضد تونس بقرار خطير يمهد لقطع العلاقات

ربى طوابيني ومطعم “سهول سحاب”.. “بوست” أبكى الأردنيين وغير حياة عائلة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC