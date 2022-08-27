السبت, أغسطس 27, 2022
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ما كمية الأمطار التي يجب أن تهطل للتخفيف من حدة الجفاف في أوروبا؟ هذا ما يقوله الخبراء

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
بحسب الخبراء يجب أن تهطل الأمطار لمدة شهر كامل دون توقف لمحاربة الجفاف في المناطق الأوروبية watanserb.com
بحسب الخبراء يجب أن تهطل الأمطار لمدة شهر كامل دون توقف لمحاربة الجفاف في المناطق الأوروبية
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وطن– كشف موسم الحر الشديد وأزمة الجفاف التي حلّت بربع الإقليم الأوروبي، عن تحدياتٍ وتدابير طارئة اتخذتها الحكومات الأوروبية وبعض البلدان مثل إسبانيا، لا سيما وأنها تعاني أكثر من أي بلد أوروبي آخر من أزمة الجفاف.

وفي الحقيقة، فإن انخفاض منسوب الأنهار ووصوله إلى الحد الأدنى وبداية نفاذ الخزانات المائية في أوروبا، يؤكد أن الوضع لن يتغير في القريب العاجل. فما مقدار كميات الأمطار التي ينبغي أن تهطل للتقليل من تأثير هذه المشكلة البيئية الكبيرة؟.

بحسب تقرير لصحيفة “أتينا3” الإسبانية، فإنّ الجفاف اليوم أصبح يُعتبر بالفعل من بين أكبر مخاوف الدول الأوروبية.

ولا شك في أن وضع إسبانيا هو الأسوأ في القارة الأوروبية، ناهيك عن أن وضع خزناتها المائية في طريقه إلى النفاد، إلى درجة أن الخبراء أكدوا أن الوضع طارئ ومخيف، وأن أوروبا بحاجة إلى أن تهطل الأمطار فيها بانتظام لمدة شهر كامل؛ من أجل التخفيف من آثار وحدّة حالات الجفاف الشديدة.

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لكن للأسف تستمر الشمس في السطوع في جميع أنحاء إسبانيا والقارة الأوروبية، ما تسبّب في انخفاض احتياطيات الخزانات، التي تنخفض في كل أسبوع أكثر .

وفي الحقيقة، كان هذا الصيف شديد الحرارة إلى درجة أن المستنقعات فرغت وجفت الأنهار. لذلك لسائل أن يسأل ما كميات الأمطار التي تحتاجها المنطقة لتفادي مشاكل الجفاف؟.

الجفاف في المناطق الأوروبية
الجفاف في المناطق الأوروبية

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن غزارة الأمطار وانتظامها ضروريان للغاية الآن، على الرغم من أن المناطق الأوروبية، بدأت تعاني من حالة الجفاف منذ الصيف الماضي.

كما أن التنبؤات اليوم سيئة جدًا، حيث إنه من المتوقّع أن تهطل أمطار قليلة في فصل الخريف. وبالتالي سيكون من الصعب إعادة ملء تلك الخزانات.

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لهذا السبب؛ يتمّ تطبيق إجراءات الطوارئ؛ مثل: فتح الآبار أو تفعيل محطات التحلية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنّ العواصف ستكون أقلّ، وأنّ الأمطار ستكون جارفة وهذا خطير. ناهيك عن تعاقب مواسم الجفاف، الأمر الذي سيسبب العديد من المشاكل ليس فقط للمجتمع الإسباني والأوروبي، ولكن أيضًا على الصعيد الدولي.

سيتعيّن علينا محاولة تسوية الأمطار اللحظية التي يتمّ توزيعها في جميع أنحاء مناطق مختلفة من إسبانيا، والبحث عن حلول وتطبيق التدابير اللازمة في المنطقة الأوروبية بصفة عامة، لمحاولة تقليل حدة الآثار البيئية السيئة.

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المصدرأتينا3-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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