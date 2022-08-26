موفق دواه.. سفاح “اليرموك الفلسطيني” الذي ارتكب جرائم حرب وتحاكمه ألمانيا

- Advertisement -

وطن- من المتوقع أن يواجه الفلسطيني “موفق دواه” العنصر السابق في مليشيا أحمد جبريل في دمشق حكماً بالمؤبد أمام محكمة ألمانية بعد إدانته بقتل 7 مدنيين في مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني بدمشق.

إضافة إلى مشاركته بمحاصرة وتجويع المدنيين عام 2014 أثناء قتاله في حركة “فلسطين حرة” التي تقاتل هي الأخرى إلى جانب قوات الأسد.

والمدعو “موفق دواه” الملقب بـ “أبوعكر” 57 عاماً من سكان مخيم اليرموك- شارع صفد، ويعرف عنه قبل الثورة أنه كان عامل بناء “نجار باطون”، كما أنه من أصحاب السوابق ودخل سجن عدرا عدة مرات بعد إدانته بجرائم مختلفة.

تقصي مجرمي الحرب

وكان فريق تقصي مجرمي الحرب في موقع “زمان الوصل” السوري المعارض قد حصل على شهادة جديدة خاصة وحصرية تؤكد ما نشر في التقرير السابق حول “موفق دواه” الذي قام بإطلاق قذيفة من قاذف (ار بي جي) على المدنيين من أهالي مخيم “اليرموك” أثناء توزيع المساعدات الغذائية عليهم في أواخر شهر آذار مارس/2014 قبل أن يلجأ إلى ألمانيا 2018 ضمن برنامج لم الشمل بعد أن سبقته عائلته إلى هناك، مدعياً أنه مدني هارب من الحرب.

القبض عليه في ألمانيا

وتم إلقاء القبض في آب أغسطس 2021 بعد أن تقدم شهود بدعاوى ضده متهمين إياه بارتكاب جرائم حرب عندما كان قائدا في الجناح العسكري لميليشيا (فلسطين حرة) التي يتزعمها كل من “ياسر قشلق” و”سائد عبد العال”.

وكانت مليشيا عبد العال تتألف من أكثر من 200 عنصراً يعملون بإمرة المخابرات الجوية، إضافة إلى عناصر مدربة كقناصة من عناصر الصاعقة البالغ عددهم 22 بين مرافق وحارس وقناص، و7 نساء إحداهن كانت تقف على حاجز طلعة الإسكان في المزة. واثنتان منهما تقفان على حاجز اليرموك إحداهما مقنعة وأخرى تدعى منى طاها تدير كل العمليات اللوجستية.

المدعي العام الاتحادي

وأعلن بيان رسمي صادر عن مكتب المدعي العام الاتحادي. حينها أن اعتقال دواه جاء بناء على مذكرة توقيف من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الاتحادية صدرت في 30 تموز/يوليو وأكد البيان أن “موفق” اعتقل في العاصمة الألمانية، على يد مجموعة من مكتب شرطة ولاية برلين الجنائية، تولت تفتيش شقته.

وأشار البيان الرسمي أن موفق يواجه عدة تهم تندرج تحت إطار جرائم الحرب، من بينها التورط في 7 قضايا قتل، والإيذاء الجسدي الخطير لثلاث أشخاص على الأقل.

ويأتي اعتقال دواه، يأتي في إطار حملة ملاحقات يحركها ناشطون ومنظمات حقوقية سورية معارضة، تستهدف عددا من مجرمي الحرب الموالين للنظام والفارين من سوريا.

وتهدف تلك الحملة الحقوقية، أيضا إلى عرض قضايا مجرمي الحرب أولئك أمام محاكم دول الاتحاد الأوروبي، والتي أسفرت بالفعل عن اعتقال عدد منهم ومحاكمتهم بالفعل.

وبدأت ألمانيا أولى محاكمات الشبيحة على مستوى العالم حيث وصل الكثير من المطلوبين والمدانين بجرائم حرب في سورية إلى أوربا متخفين بين اللاجئين.

وكان موقع “العربية” قد نشر فيلما في يوليو الماضي أعده الصحفي “محمد نجمة” وأفرد فيه حيزا واسعا لجرائم موفق داوه ، حيث أكد خلال الفلم تعرفه على الشبيح داوه ، ومعرفة أهالي مخيم اليرموك فيه، وحذر الشاهد من بعض المساندين الشبيحة للدفع ببراءة المتهم المذكور.