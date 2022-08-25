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ما المشاكل الصحية التي تظهر عند النساء بعد سن الخمسين؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
مشاكل صحية تظهر عند النساء بعد سن الخمسين watanserb.com
مشاكل صحية تظهر عند النساء بعد سن الخمسين
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وطن-تسعة من كل عشرة أشخاص من كبار السن لديهم نوع من أنواع الأمراض المزمنة، وحوالي ثمانية من كل عشرة يعانون من أكثر من مرض واحد.

وبحسب الخبراء، من المرجح أن يُصاب الناس في مرحلة عمرية معينة بمرض من الأمراض المزمنة ولكن من خلال اتباع نمط حياة صحي يمكن التصدي لبعض المشاكل الصحية.

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أكثر المشاكل الصحية شيوعًا بعد سن الـ50 عامًا

وفقا لماأوردته مجلة “فيدا لوثيدا“، الإسبانية، يمكن أن تحدث هذه المشاكل الصحية بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، لذلك من المهم أخد الاحتياطات اللازمة مع تقدمنا ​​في العمر لتجنب هذه الأمراض.

1. ارتفاع ضغط الدم

مع تقدمك في العمر، تصبح الأوعية الدموية أقل مرونة وهذا يضغط على النظام الذي ينقل الدم إلى جميع أنحاء جسمك. وطبقا للإحصائيات، فإن اثنين من كل ثلاثة بالغين فوق سن الخمسين يصابون بمشاكل ارتفاع ضغط الدم.

وطبقًا لما ترجمته “وطن“، هناك عدد من العادات التي يمكن أن تساعد في منعه على سبيل المثال:

  • التحكم في وزنك
  • مارس الرياضة
  • الإقلاع عن التدخين
  • إيجاد طرق لإدارة التوتر
  • تناول الطعام الصحي.
مرض السكري watanserb.com
مرض السكري

2- مرض السكري

يعاني واحد من كل عشرة أشخاص تقريبًا من مرض السكري. ولا شك في أن فرص الإصابة بهذا المرض تزداد مع تقدمك في السن. يمكن أن يسبب مرض السكري أمراض القلب وأمراض الكلى والعمى ومشاكل أخرى. لذلك يُنصح بالتحدث إلى طبيبك حول كيفية التحكم في مستويات السكر في الدم.

3. أمراض القلب

يعتبر تراكم الترسبات في الشرايين السبب الرئيسي لأمراض القلب. ويمكن أن تبدأ هذه المشكلة الصحية في الظهور في مرحلة الطفولة وتزداد سوءًا مع تقدم العمر. كما يعاني 6.3٪ من الرجال بين 40 إلى 59 سنة من أمراض القلب وكذلك 5.6٪ من النساء. أما بين سن 60 و 79، تحدث حالات الإصابة بأمراض القلب في حوالي 20٪ من الرجال و 9.7٪ من النساء.

النساء المصابات بالتوتر والأرق والتعب أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية

4. السمنة

إذا كان وزنك غير ملائم لطولك، فقد تُعتبر بدينًا. وهذا لا يسبب السمنة فحسب، بل يرتبط بإمكانية إصابتك بما لا يقل عن 20 مرضًا مزمنًا، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل.

5. هشاشة العظام

عزا الأطباء في وقت ما ارتباط هذا المرض بالعمر، وهذا أيضًا عامل مهم. ولكن من المحتمل أن يكون للجينات وأسلوب الحياة علاقة بهشاشة العظام أيضًا. ويمكن أن تلعب إصابات المفاصل السابقة وقلة التمارين والسكري وزيادة الوزن دورًا في تطورها.

تؤدي هشاشة العظام إلى إضعاف العظام ويمكن أن تؤدي إلى حدوث كسور. هناك أمران يمكن أن يساعدا في محاربة هذا المرض، اتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم وفيتامين د (تحتاجهما لعظام قوية)، وممارسة تمارين المقاومة بصفة منتظمة مثل الرقص أو الركض أو صعود السلالم.

نظام غذائي صحي
نظام غذائي صحي

6. مرض الانسداد الرئوي المزمن

يسبب هذا المرض التهابًا ويمنع تدفق الهواء إلى الرئتين. إنه مرض يتطور ببطء، علاوة على ذلك، يمكن أن تصاب به منذ سنوات دون أن تدرك ذلك، ثم تظهر الأعراض عادة بين سن 40 و 50.

هذا ويمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التنفس ويمكن أن يسبب السعال والصفير والبلغم. يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين وتجنب التلوث على منع ظهوره.

7. فقدان السمع

يمكن أن تسبب بعض الأدوية أيضًا مشاكل في السمع. من الضروري مراجعة طبيبك إذا شعرت أنك لم تعد تستطيع الاستماع جيدا كما اعتدت، لاسيما في مرحلة معية من العمر.

8. مشاكل في الرؤية

مع تقدمنا ​​في العمر، يمكن أن يؤدي إعتام عدسة العين (الذي يحجب عدسة العين) والزرق (مجموعة من أمراض العيون التي تتلف العصب البصري) إلى الضرر بجودة بصرنا، لذلك من الضروري أن تذهب إلى طبيب العيون بانتظام لإجراء الفحوصات اللازمة.

9. الاكتئاب

يُعد الاكتئاب أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. يصاب بعض الأشخاص بالاكتئاب مع تقدمهم في العمر، لاسيما عند ظهور مشاكل صحية وفقدان الأحباء، بالإضافة إلى وقوع تغيرات أخرى في الحياة.

وختامًا، بعد سن اليأس عمومًا، تحدث العديد من التغييرات التي تواجهها المرأة، من الاختلالات الهرمونية والمشاكل التي تحدث عادة في الأسرة، لا سيما بعد استقلال الأطفال عن العائلة وبداية المرحلة الجديدة للمرأة.

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المصدرفيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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