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دراسة: العلاقة الحميمة تزيد من الانتاجية والرفاهية في العمل

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الحياة الجنسية تساعد على الانتاجية في العمل watanserb.com
الحياة الجنسية تساعد على الانتاجية في العمل
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وطن-وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته شركة Ipsos مؤخرًا، فإن التمتع بحياة جنسية مَرْضِيّةٍ وجيدة سيسمح بتحقيق نجاحات أفضل في العمل بالإضافة إلى الرفاهية والسعادة.

وإذا لم يكن هناك علاج سحري، فهناك الكثير من الممارسات التي تساعدك على الشعور بالسعادة وتحقيق الرفاهية في عملك وتطوير قدراتك الانتاجية، ومن بين هذه الممارسات الحياة الجنسية الناجحة.

ووفقا لمجلة “فيمينا” الفرنسية، خلصت دراسة أجرتها شركة Ipsos لاستطلاع الرأي، فإن العلاقات الحميمة المَرْضية تعد أحد أهم مفاتيح الشعور بتحسن في العمل.

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للوصول إلى هذا الاستنتاج، أجرى الباحثون مقابلات مع 1000 شخص. وأكد ما يقارب من نصف المشاركين أن نجاح الحياة الجنسية يؤثر بشكل مباشر على رفاهيتهم في العمل، وفقا لما ترجمته “وطن“.

هذا وصرّح 62 ٪ منهم أن العلاقة الحميمة ستقلل من ضغوطهم المهنية بشكل ملحوظ. وقال النصف الآخر من المشاركين، إنهم يشعرون بأن لديهم طاقة أكبر و 47٪ قالوا إنهم كانوا يشعرون بثقة أكبر في العمل.

العلاقة الجنسية الجيدة تحسن الانتاجية وتزيد من شعور الرفاهية في العمل
العلاقة الجنسية الجيدة تحسن الانتاجية وتزيد من شعور الرفاهية في العمل

الأشخاص غير الراضين جنسيًا هم أقل إنتاجا في العمل

ووفقًا لمسح أجرته شركة الاستطلاع Ipsos أيضًا، تُظهر الأرقام أن الحياة الجنسية للمشاركين يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير سلبي على العمل. فـ 40٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، والذين يعانون من مشاكل على مستوى الإشباع الجنسي يقولون إنهم يشعرون بتوتر في أثناء العمل، و أكد 36٪ أنهم أقل ديناميكية و 37٪ منهم كانوا أكثر غضبًا في تعاملاتهم مع زملائهم.

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ومع ذلك، حتى لو كانت هذه النتائج صحيحة، فهي ليست مؤكدة من قبل الجميع. ففي هذا الاستطلاع، قال 90٪ من الأشخاص الذين تم سؤالهم، إنهم يمارسون العلاقة الحميمة مرة واحدة في الأسبوع فقط وهذا أمر مرْضي وكاف بالنسبة لهم. من جهة اخرى، أفاد 83٪ من المشاركين أنهم جربوا ممارسات جديدة ليشعروا بالرفاهية في العمل.

وختاما، من الممكن بالطبع الشعور بالراحة في العمل دون الحاجة إلى ممارسة الجنس بانتظام.

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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