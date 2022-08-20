دراسة: العلاقة الحميمة تزيد من الانتاجية والرفاهية في العمل

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وطن-وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته شركة Ipsos مؤخرًا، فإن التمتع بحياة جنسية مَرْضِيّةٍ وجيدة سيسمح بتحقيق نجاحات أفضل في العمل بالإضافة إلى الرفاهية والسعادة.

وإذا لم يكن هناك علاج سحري، فهناك الكثير من الممارسات التي تساعدك على الشعور بالسعادة وتحقيق الرفاهية في عملك وتطوير قدراتك الانتاجية، ومن بين هذه الممارسات الحياة الجنسية الناجحة.

ووفقا لمجلة “فيمينا” الفرنسية، خلصت دراسة أجرتها شركة Ipsos لاستطلاع الرأي، فإن العلاقات الحميمة المَرْضية تعد أحد أهم مفاتيح الشعور بتحسن في العمل.

للوصول إلى هذا الاستنتاج، أجرى الباحثون مقابلات مع 1000 شخص. وأكد ما يقارب من نصف المشاركين أن نجاح الحياة الجنسية يؤثر بشكل مباشر على رفاهيتهم في العمل، وفقا لما ترجمته “وطن“.

هذا وصرّح 62 ٪ منهم أن العلاقة الحميمة ستقلل من ضغوطهم المهنية بشكل ملحوظ. وقال النصف الآخر من المشاركين، إنهم يشعرون بأن لديهم طاقة أكبر و 47٪ قالوا إنهم كانوا يشعرون بثقة أكبر في العمل.

الأشخاص غير الراضين جنسيًا هم أقل إنتاجا في العمل

ووفقًا لمسح أجرته شركة الاستطلاع Ipsos أيضًا، تُظهر الأرقام أن الحياة الجنسية للمشاركين يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير سلبي على العمل. فـ 40٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، والذين يعانون من مشاكل على مستوى الإشباع الجنسي يقولون إنهم يشعرون بتوتر في أثناء العمل، و أكد 36٪ أنهم أقل ديناميكية و 37٪ منهم كانوا أكثر غضبًا في تعاملاتهم مع زملائهم.

ومع ذلك، حتى لو كانت هذه النتائج صحيحة، فهي ليست مؤكدة من قبل الجميع. ففي هذا الاستطلاع، قال 90٪ من الأشخاص الذين تم سؤالهم، إنهم يمارسون العلاقة الحميمة مرة واحدة في الأسبوع فقط وهذا أمر مرْضي وكاف بالنسبة لهم. من جهة اخرى، أفاد 83٪ من المشاركين أنهم جربوا ممارسات جديدة ليشعروا بالرفاهية في العمل.

وختاما، من الممكن بالطبع الشعور بالراحة في العمل دون الحاجة إلى ممارسة الجنس بانتظام.