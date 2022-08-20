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رياضة

“ارحبوا” .. انطلاق أغنية مونديال كأس العالم 2022 قطر (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ارحبوا الأغنية الرسمية لمونديال قطر 2022 watanserb.com
ارحبوا الأغنية الثانية لمونديال كأس العالم 2022 قطر
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وطن – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، عن الأغنية الرسمية الثانية لمونديال كأس العالم 2022 قطر، بعنوان (ارحبوا)، ضمن سلسلة ألبوم أغاني المونديال في نسخته ال22.

وكان اتحاد الفيفا، عن اسم الأغنية الثانية لمونديال قطر 2022 قبل نحو أسبوع من الآن، قبل أن ينشر الأغنية كاملة عبر صفحته على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب).

أغنية كأس العالم 2022 قطر

وحظيت الأغنية الرسمية الثانية (ارحبوا)، ضمن سلسلة أغاني ألبوم المونديال، التفاعل الواسع من قبل عشاق كرة القدم في أنحاء دول العالم عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما وتخطى عدد المشاهدات للأغنية الرسمية لمونديال قطر 2022. حاجزة 150 ألف مشاهدة، خلال ساعات قليلة على نشرها.

أغنية هيا هيا

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أولى أغاني مونديال كأس العالم 2022، في شهر إبريل/ نيسان الماضي، والتي حملت عنوان ( هيا هيا)، خلال حفل قرعة المونديال في العاصمة القطرية الدوحة.

كما واشترك في الأغنية الرسمية الأولى للمونديال ( هيا هيا)، المغني الأمريكي الشهير ترينيداد كاردونا، والأفريقي دافيدو، والمغنية القطرية عائشة.

موعد افتتاح مونديال قطر 2022

كما ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر لأول مرة في تاريخ الوطن العربي، بطولة كأس العالم 2022، في نستختها ال22 على أرضها، بمشاركة 32 منتخباً من كافة أنحاء دول العالم، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

المصدروطن + الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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