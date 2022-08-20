“ارحبوا” .. انطلاق أغنية مونديال كأس العالم 2022 قطر (شاهد)

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وطن – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، عن الأغنية الرسمية الثانية لمونديال كأس العالم 2022 قطر، بعنوان (ارحبوا)، ضمن سلسلة ألبوم أغاني المونديال في نسخته ال22.

وكان اتحاد الفيفا، عن اسم الأغنية الثانية لمونديال قطر 2022 قبل نحو أسبوع من الآن، قبل أن ينشر الأغنية كاملة عبر صفحته على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب).

#مونديال_قطر : فيفا تعلن عن أغنية #كأس_العالم في #قطر 2022 والتي أطلق عليها إسم #إرحبوا .. الأغنية من إبداع المخرج الكويتي جاسم الحربان 🇰🇼🇶🇦 pic.twitter.com/Lr2vLKzx6i — Visit Kuwait (@VisitTheKuwait) August 20, 2022

أغنية كأس العالم 2022 قطر

وحظيت الأغنية الرسمية الثانية (ارحبوا)، ضمن سلسلة أغاني ألبوم المونديال، التفاعل الواسع من قبل عشاق كرة القدم في أنحاء دول العالم عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما وتخطى عدد المشاهدات للأغنية الرسمية لمونديال قطر 2022. حاجزة 150 ألف مشاهدة، خلال ساعات قليلة على نشرها.

أغنية هيا هيا

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أولى أغاني مونديال كأس العالم 2022، في شهر إبريل/ نيسان الماضي، والتي حملت عنوان ( هيا هيا)، خلال حفل قرعة المونديال في العاصمة القطرية الدوحة.

🎶ارحبوا🎶 الأغنية الثانية ضمن سلسلة ألبوم الأغاني الرسمية لمونديال #قطر2022 ! 🤩 مُتاحة الآن عبر يوتيوب 🎧 https://t.co/crMtkKYHiX pic.twitter.com/ZoNMZyso7g — Road to 2022 (@roadto2022) August 20, 2022

كما واشترك في الأغنية الرسمية الأولى للمونديال ( هيا هيا)، المغني الأمريكي الشهير ترينيداد كاردونا، والأفريقي دافيدو، والمغنية القطرية عائشة.

موعد افتتاح مونديال قطر 2022

كما ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر لأول مرة في تاريخ الوطن العربي، بطولة كأس العالم 2022، في نستختها ال22 على أرضها، بمشاركة 32 منتخباً من كافة أنحاء دول العالم، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.