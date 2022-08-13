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محمد أبو تريكة: هذا اللاعب سيرفع مع فريقه الفائز كأس العالم في قطر (فيديو)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
محمد أبو تريكة watanserb.com
محمد أبو تريكة
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وطن – عبّر النجم المصري السابق محمد أبو تريكة عن أمله في أن يفوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم في قطر، التي تنطلق في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل .

وكشف محمد أبو تريكة في تصريح لشبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية عن أمنيته برؤية منتخب الأرجنتين بقيادة نجم باريس سان جارمان الفرنسي، ليونيل ميسي، وهو يحمل لقب كأس العالم بملعب لوسيل.

وقال نجم منتخب مصر السابق “إن شاء الله بعد 100 يوم من الآن سيكون مونديال قطر في أعلى جاهزية فنية. وأتمنى أمنية يا رب أن تتحقق، أن يحمل ميسي كأس العالم في ملعب لوسيل”.

كما نشر محمد أبو تريكة، صورة له داخل استوديهات مجموعة “بين سبورت” الرياضية في مدينة الدوحة بقطر برفقة كاس العالم.

وكتب محبوب الجماهير” مرفقاً للصور على حسابه الرسمي في فيسبوك” 100يومٍ على كأس العالم”.

كأس العالم في قطر 

وتنطلق مباريات كأس العالم 2022 يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني قبل الموعد المحدد لانطلاقها، بمباراة تواجه فيها قطر، المضيفة للبطولة، الإكوادور.

وكان جدول المباريات الأصلي يقضي بإقامة المباراة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني باعتبارها المباراة الثالثة، على أن تكون المباراة الافتتاحية بين السنغال وهولندا في وقت سابق من ذلك اليوم.

وعلى الرغم من ذلك قدم الذراع الإداري للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مقترحا لتقديم موعد مباراة قطر.

وستكون البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش. وهو ما يعني استمرار التقليد المعروف بأن تبدأ الدولة المضيفة أو حاملة اللقب البطولة.

ولن يؤثر تغيير موعد المباراة على المواعيد المعلنة، وستكون مباراة السنغال ضد هولندا، بعد القرار الأخير، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، على اعتبار أن ثلاث مباريات فقط ستلعب بدلا من أربع مباريات.

المصدررصد مواقع التواصل - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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