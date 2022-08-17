الرئيسيةحياتنالماذا يصاب الرجال بالسرطان أكثر من النساء ؟ دراسة جديدة تحل اللغز
حياتنا

لماذا يصاب الرجال بالسرطان أكثر من النساء ؟ دراسة جديدة تحل اللغز

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الاختلافات البيولوجية بين الجنسين قد تكون السبب ، watanserb.com
الاختلافات البيولوجية بين الجنسين قد تكون السبب ،
- Advertisement -

وطن-تشير البحوث الطبية إلى أن سبب ظهور مرض السرطان لا يقتصر على الاختلافات السلوكية المتعلقة بالتدخين وتعاطي الكحول والنظام الغذائي فحسب، بل الاختلافات البيولوجية بين الجنسين قد تكون السبب في ظهوره على حد سواء.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، فإن معدل الإصابة بمعظم أنواع السرطان أعلى لدى الرجال مقارنة بالنساء، ولأسباب غير واضحة حقًا. ولكن بحث جديد نُشر في مجلة الجمعية الأمريكية للسرطان، أكد السبب بعد دراسة بحثية معمقة وطويلة.

في ذات السياق، يشير التحليل  الذي نُشر في المجلة الطبية للسرطان، إلى أن السبب قد يكون الفروق البيولوجية بين الجنسين وليس الاختلافات السلوكية المتعلقة بالتدخين واستهلاك الكحول والنظام الغذائي وعوامل أخرى.

شاي شعبي يزيد من إحتمال الإصابة بالسرطان .. إحذروا منه

ووفقا لما ترجمته “وطن“، فإن معرفة كيف تؤدي الفروق بين الجنسين إلى مخاطر الإصابة بالسرطان، يمكن أن يوفر معلومات مهمة لتحسين عملية الوقاية والعلاج.

للقيام بذلك، قام الباحثون بتقييم الاختلافات في المخاطر لكل من 21 نوعًا من السرطان، بمشاركة 171.274 رجلاً و 122.826 امرأة بالغة، تتراوح أعمارهم بين 50 و 71 عامًا، هؤلاء كانوا ضمن دراسة NIH-AARP للنظام الغذائي والصحة بين عامي 1995 و 2011.

إن معرفة كيف تؤدي الفروق بين الجنسين إلى مخاطر الإصابة بالسرطان، يمكن أن يوفر معلومات مهمة لتحسين الوقاية والعلاج.
إن معرفة كيف تؤدي الفروق بين الجنسين إلى مخاطر الإصابة بالسرطان، يمكن أن يوفر معلومات مهمة لتحسين الوقاية والعلاج.

خلال ذلك الوقت، كان هناك 17951 حالة سرطان جديدة بين الرجال و 8742 بين النساء. وبحسب النتائج فإن الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والمرارة هو نوع السرطان الوحيد الذي كان معدله أقل لدى الرجال بالمقارنة مع النساء وكانت مخاطر الإصابة بباقي أنواع سرطان أعلى بنسبة 1.3 إلى 10.8 مرة لدى الرجال مقارنة بالنساء.

هذا ولوحظت أكبر المخاطر المتزايدة لدى الرجال، في سرطان المريء (خطر متزايد بمقدار 10.8 أضعاف)، والحنجرة (خطر متزايد بمقدار 3.5 أضعاف) والمعدة (خطر متزايد بمقدار 3.5 أضعاف) وسرطان المثانة (3.3 مرة).

اختراع ثوري…الخبراء يجدون طريقة لاكتشاف السرطانات وأمراض القلب

بشكل عام، كان الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان. وفي الواقع، شكلت الاختلافات في درجة الخطورة والتعرض للسرطان بين الجنسين نسبة متواضعة أمام هيمنة الذكور على معظم أنواع السرطان (تتراوح من 11٪ لسرطان المريء إلى 50٪ لسرطان الرئة).

علاوة على ذلك، تشير النتائج إلى أن الاختلافات البيولوجية بين الجنسين، مثل الاختلافات الفيزيولوجية والمناعية والجينية وغيرها، تؤدي دورًا مهمًا في مدى قابلية الرجال للإصابة بالسرطان بالمقارنة مع النساء. تظهر نتائجنا أن هناك اختلافات في الإصابة بالسرطان لا يقتصر تفسيرها على الاختلافات البيئية فقط.

وهذا يشير إلى أن هناك اختلافات بيولوجية جوهرية بين الرجال والنساء تؤثر على القابلية للإصابة بالسرطان، بحسب ما أوضحته مديرة الدراسة، سارة إس جاكسون.

هناك اختلافات بيولوجية جوهرية بين الرجال والنساء تؤثر على القابلية للإصابة بالسرطان
هناك اختلافات بيولوجية جوهرية بين الرجال والنساء تؤثر على القابلية للإصابة بالسرطان

وخلصت الدراسة إلى أنه من المهم تطبيق نهج متعدد الأوجه لمعالجة الفوارق بين الجنسين عند الإصابة بمرض السرطان. وكتب المؤلفون في هذا الصدد: “يجب تطبيق الإدماج الاستراتيجي للجنس كمتغير بيولوجي عند الإصابة بمرض السرطان، وذلك من خلال التنبؤ بالمخاطر والوقاية الأولية من السرطان واكتشافه والوقاية منه ثم علاج المريض”.

زيوت نباتية شائعة الاستخدام لها علاقة بمرض السرطان!

وأوضحوا: “إن دراسة ومعالجة الفوارق بين الجنسين في مرض السرطان والأمراض الأخرى هي مهمة مستمرة. إن تجارب المرضى، تحول نتائج الأبحاث الحالية بشكل فعال إلى ممارسة إكلينيكية لتسهل الوصول إلى سبب المرض.

من جهتها، تشرح روث فيرا، رئيسة خدمة الأورام في مستشفى جامعة نافارا للصحيفة: “حتى وقت قريب، لم يتم إعطاء أهمية كبيرة للدور الذي يمكن أن يلعبه الجنس في السرطان، سواء في مظهره أو في علاجه”.

وتضيف: “بالإضافة إلى ذلك، استخلصوا في هذه الدراسة أنه مع وجود نفس عوامل الخطر، فإنه لا يزال المرض متكررا أكثر  عند الرجال. فعلى سبيل المثال، مع نفس مجموعة المشاركين المدخنين الذكور ومجموعة النساء المدخنات، لا يزال الرجال معرضين لخطر أكبر للمعاناة من مرض السرطان “.

المدخنين الرجال أكثر عرضة للإصبة بالسرطان من النساء المدخنات
المدخنين الرجال أكثر عرضة للإصبة بالسرطان من النساء المدخنات

وتقول اختصاصية الأورام: “هذه دراسة مهمة للغاية نظرًا لعدد المرضى المشاركين فيها، حيث يقودنا هذا إلى إجراء المزيد من الدراسات والوقاية والعلاج مع مراعاة عامل الجنس”.

وتضيف: “الشيء المهم الآن هو إجراء دراسات مستقبلية، حيث يمكننا إجراء تدخلات مختلفة، على سبيل المثال النظر في عوامل الخطر المختلفة أو التشخيص أو العلاج”.

هل الهواتف المحمولة تسبب السرطان؟ دراسة تجيب

المصدرالكونفيدنسيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

شاي شعبي يزيد من إحتمال الإصابة بالسرطان .. إحذروا منه

حياتنا

علامة مفاجئة للسرطان قد تبدأ في ملاحظتها فور الإستيقاظ من النوم

حياتنا

هل يمكن للجراد شم الخلايا السرطانية؟ دراسة تجيب

الهدهد

لماذا الهوس بصحة بوتين؟!

تقارير

بوتين سيغيب عن المشهد ويخضع لتدخل جراحي .. اختار هذا الشخص ليكمل الحرب

الهدهد

شاهد يد وساق بوتين ترتعشان في مشهد صادم جديد! (فيديو)

حياتنا

زيوت نباتية شائعة الاستخدام لها علاقة بمرض السرطان!

حياتنا

آلام في 4 مناطق من الجسم يمكن أن تشير إلى الإصابة بالسرطان

الهدهد

مرض بوتين .. طبيب أورام سرطانية زاره 35 مرة خلال فترة وجيزة فما الذي يعانيه؟

حياتنا

فاكهة قد تحمي الجسم من السرطان .. تعرف عليها

حياتنا

علامات تُنَبئك بضرورة تشخيص للسرطان قبل ثلاث سنوات من الإصابة

حياتنا

هل يوجد علاقة بين تناول اللحوم وزيادة خطر الإصابة بالسرطان؟ دراسة تكشف مفاجأة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا