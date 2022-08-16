ملك وملكة بلجيكيا وأطفالهما الأربعة في إجازة سرية في كرواتيا.. حصل ما لم يتوقَّعه أحد!

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وطن-على غير العادة ارتدى ملوك بلجيكيا ملابس رياضية وسافروا دون أن يلاحظهم أحد على متن عبّارة إلى جزيرة ملجيت الجميلة، وهي حديقة وطنية تقع بالقرب من دوبروفنيك (مدينة في جنوب كرواتيا).

كان الملك والملكة البلجيكيان في إجازة في كرواتيا مع أطفالهما الأربعة، ومثل بعض السياح الآخرين، كانا يقومان برحلة على متن قارب في جزيرة ملجيت الخضراء بأكثر الطرق سرية إلى أن تعرف عليهم أحد الكرواتيين كان بصدد قضاء إجازة سياحية أيضاً.

وبحسب صحيفة “الكونفيدنسيال-فانيتاس” الإسبانية، فإن شاهد العيان كان في حيرة من أمره في البداية، هل هي حقا العائلة المالكة؟ لم يتوقع السائح أن العائلة بأكملها بصدد قضاء عطلة صيفية على متن قارب سياحي وهم مرتدين ملابس رياضية.

ولكن بحسب ما ترجمته “وطن“، سرعان ما تأكد البلجيكي من ذلك وكان المسؤول عن إبلاغ المحطة الإعلامية RTL التي نشرت يوم الخميس المنقضي لقطات للملك وزوجته وأطفالهما الأربعة، ثم انتشر الخبر كالنار في الهشيم.

يُذكر أنه عندما سمع صوت الملكة ماتيلد أدرك تماماً أنه بصدد رؤية العائلة المالكة؛ لأن ارتداء ملابس رياضية مثل أي مواطن عادي يجعل من الصعب التعرف عليهم.

استمتع الملك فيليبي والملكة ماتيلدا بيوم مشمس وبحر منعش في جزيرة ملجيت الجميلة، بالإضافة إلى مشاهدة المعالم السياحية مع أطفالهما إليزابيث وغابرييل وإيمانويل وإيلونور. تم تصوير الملوك الستة وهم جالسون على متن قارب سياحي على بعد حوالي ساعتين من دوبروفنيك.

وجلست الوريثة في الجزء الأمامي الأيمن من القارب السياحي بجانب والديها، بينما جلس أشقائها الثلاثة الصغار خلفها مباشرةً.