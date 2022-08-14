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حياتنا

محمد رمضان غاضب بعد تداول الفيديو الإباحي فكيف رد؟ (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
محمد رمضان غاضب بعد تداول الفيديو الإباحي فكيف رد؟ watanserb.com
محمد رمضان
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وطن– خرج الفنان المصري محمد رمضان، عن صمته، ورد على الفيديو الإباحي المتداول لشخص يمارس الشذوذ الجنسي مع آخر، وقيل إنه يعود له.

إِشاعة لا يسكت عنها

وقال محمد رمضان بفيديو عبر حسابه على “انستجرام”، تحت عنوان “حق الرد”: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الحملة دي“.

وتابع رمضان: “حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع ارد عليها لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها“.

 

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وأضاف رمضان: ”انتصارا لجمهوري وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لاسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ“.

وختم رمضان بالقول: ”جمهوري الغالي محمد رمضان يركب برايفت جيت، يركب لامبورجيني، يركب فيراري، لكن ما يركبش”.

وكان ناشطون وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت فيديو إباحياً، لشاب يمارس العلاقة الحميمية مع شاب آخر. وأشارت إلى أن هذا الشاب هو الفنان رمضان.

كنز محمد رمضان

وعاد رمضان لممارسة نشاطه عبر السوشيال ميديا، واحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى، التي تدعى كنز، وتبلغ من العمر خمس سنوات.

ونشر رمضان فيديو، معلقاً عليه بالقول: “خامس عيد ميلاد لحبيبتي كنز محمد رمضان، آخر عنقود أبنائي، ربنا يحفظها ويرعاها هي وإخواتها وأطفالهم جميعًا”.

 

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شبيه رمضان

وفي سياق آخر، أحيا رمضان حفلا بالعلمين الجديدة، استعان خلالها بشبيه له، وشارك فيديو وهما يرقصان معاً. وعلق عليه قائلا: أنا ومحمد رمضان الصغير من حفلة العلمين.

وقدم رمضان خلال الحفل باقة من أعماله الغنائية، منها: مافيا، نمبر وان، مصباح علاء الدين، بلالين، الملك وغيرها، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه في هذا الحفل.

 

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وبدأ رمضان تصوير فيلمه الجديد عالزيرو، الذي تشاركه فيه الفنانة نيللي كريم، والطفل منذر مهران، وهو من إخراج ماندو العدل.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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