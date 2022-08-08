حيلة ماكرة من مسافرة للتخلص من وزن الأمتعة الزائد (فيديو)

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وطن-تعتبر الرحلات الجوية بحد ذاتها باهظة الثمن، لكن ماذا إذا أضيفت اليها رسوم الأمتعة الزائدة الثقيلة؟ ولذلك ليس من المستغرب أن يقوم أحد المسافرين بحيلة ماكرة للتخلص من وزن حقيبته الزائدة وتجنب دفع المزيد من الرسوم.

ووفق ما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية، انتشر فيديو على تيك توك، على نطاق واسع وتم تقديم من خلاله نصيحة فعالة للتخلص من وزن الأمتعة الزائد.

ولتجنب أي خيبة أمل، كشفت لاريسا من خلال حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك، عن نصيحة جيّدة لتجنب الإحراج الذي يحدث في المطار بسبب الأمتعة الزائدة.

وبحسب ما ترجمته “وطن“، نشرت الشابة مقطع فيديو -سرعان ما أصبح منتشرا على نطاق واسع وشاهده ما يقارب من 4.6 مليون شخص- توضح فيه ببساطة كيف يمكنك ملء غطاء الوسادة بالملابس ووضعها في حقيقة السفر.

طريقة لوضع المزيد من الملابس في حقيبتك.

ووفقًا للاريسا، كان من شأن هذه الحيلة أن توفر لها أكثر من 80 يورو إضافية، كان يتوجب عليها أن تدفعها على وزن الأمتعة الزائدة.

بالإضافة إلى هذه النصيحة، لا يسعنا إلا أن ننصحك أيضا بمتابعة معلمة الترتيب والتنظيم ماري كوندو، لتخزين الأمتعة في حقيبتك.

هذا ويُذكر أنه في أحد مقاطع الفيديو الأكثر شهرة، قدمت ملكة الترتيب، 10 نصائح بسيطة لتنظيم أمتعتك بشكل أفضل.