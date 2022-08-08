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حياتنا

حيلة ماكرة من مسافرة للتخلص من وزن الأمتعة الزائد (فيديو)

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
حيلة ماكرة من مسافر للتخلص من وزن الأمتعة الزائد watanserb.com
حيلة ماكرة من مسافر للتخلص من وزن الأمتعة الزائد
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وطن-تعتبر الرحلات الجوية بحد ذاتها باهظة الثمن، لكن ماذا إذا أضيفت اليها رسوم الأمتعة الزائدة الثقيلة؟ ولذلك ليس من المستغرب أن يقوم أحد المسافرين بحيلة ماكرة للتخلص من وزن حقيبته الزائدة وتجنب دفع المزيد من الرسوم.

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ووفق ما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية، انتشر فيديو على تيك توك، على نطاق واسع وتم تقديم من خلاله نصيحة فعالة للتخلص من وزن الأمتعة الزائد.

ولتجنب أي خيبة أمل، كشفت لاريسا من خلال حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك، عن نصيحة جيّدة لتجنب الإحراج الذي يحدث في المطار بسبب الأمتعة الزائدة.

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وبحسب ما ترجمته “وطن“، نشرت الشابة مقطع فيديو -سرعان ما أصبح منتشرا على نطاق واسع وشاهده ما يقارب من 4.6 مليون شخص- توضح فيه ببساطة كيف يمكنك ملء غطاء الوسادة بالملابس ووضعها في حقيقة السفر.

@is.me.larry

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طريقة لوضع المزيد من الملابس في حقيبتك.

ووفقًا للاريسا، كان من شأن هذه الحيلة أن توفر لها أكثر من 80 يورو إضافية، كان يتوجب عليها أن تدفعها على وزن الأمتعة الزائدة.

بالإضافة إلى هذه النصيحة، لا يسعنا إلا أن ننصحك أيضا بمتابعة معلمة الترتيب والتنظيم ماري كوندو، لتخزين الأمتعة في حقيبتك.

حقيبة السفر
حقيبة السفر

هذا ويُذكر أنه في أحد مقاطع الفيديو الأكثر شهرة، قدمت ملكة الترتيب، 10 نصائح بسيطة لتنظيم أمتعتك بشكل أفضل.

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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