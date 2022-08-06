7 شائعات حول العلاقات الزوجية

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وطن-لطالما انتشرت الشائعات حول العلاقات الزوجية، ما أدى إلى بروز الأكاذيب إلى درجة أنها باتت حقيقة في وعي بعض الناس.

ويمكن لهذه الأساطير أن تحدد الطريقة التي نرى بها الناس وكيف نتفاعل مع شريكنا في المستقبل، ويتسبب هذا في إضعاف العلاقة وفقدان السعادة، بالإضافة إلى ظهور الإحباط بين الشريكين وتفكك العلاقة.

نتيجة لذلك، من المهم معرفة بعض الأساطير التي تحيط بالعلاقات الزوجية وأن تكون على دراية بمدى تأثيرها على إدراكنا.

فيما يلي استعرضت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية بعض الشائعات الكاذبة حول العلاقة الزوجية:

دع العلاقة تسير بشكل طبيعي

يجب أن تسير العلاقة الجيدة بشكل طبيعي، فضلا عن ذلك، فإن الحب لا يكفي لنجاح العلاقة بين الشريكين، فالعلاقة تحتاج حقًا إلى عمل شاق للحفاظ على تماسكها.

وعلى العكس من ذلك، يجب ألا تجبر شريكك على أي شيء إذا لم يبدي حماسه نحو تطوير العلاقة، في هذه الحالة يمكن أن يؤدي العمل الجاد من طرف واحد إلى نتائج عكسية.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، إذا شعرت أنك تقضي وقتًا أطول في محاولة الاهتمام بعلاقتك مقارنة بالوقت الذي تستمتع به أو إذا حاول أحد الشركاء التغيير، لكن الآخر لا يزال مكتوف الأيدي، فقد يشير ذلك إلى أنك تعمل بجد لكن الآخر يتجاهل جهدك. وهكذا لن تسير العلاقة على النحو الذي ترضاه.

إذا أحب شخصان بعضهما بعضا، فإنهما سيعرفان لا محالة مشاعر واحتياجات بعضهما

في أحيانا كثيرة، يجب ألا يعرف شريكك ما تريده طوال الوقت أو أن تعرف ما الذي يضايقه. وبصفتنا بالغين، علينا واجب التعبير عن مشاعرنا متى أردنا بطريقة محترمة وحازمة.

لا يتلاشى الشغف أبدًا، إذا كان الحب حقيقيا

قد تكون هذه أسطورة تغذيها الأفلام، حيث يُخيل لبعض الناس أن العاطفة لا تتلاشى ولا تختفي أبدًا في العلاقة، لكن على العكس من ذلك، هذا ما يحدث في الحقيقة. .يمكن أن يتلاشى الشغف بسبب المسؤوليات أو الأعمال الروتينية المختلفة.

من المهم معرف أن الحفاظ على الشغف، يتطلب أيضًا جهدًا ورغبة من كلا الشريكين.

إنجاب طفل سوف يقوي العلاقة

هناك بعض الدراسات التي بحثت في سعادة العلاقات الزوجية، وأظهرت أن السعادة تنقص بمجرد إنجاب الأطفال. هذا يعني أنه إذا كان الزوجان يعانيان بالفعل من مشاكل، فلن يكون الطفل هو الحل، بل يمكن أن يزيدها.

الغيرة علامة حب

الغيرة هي علامة على عدم الثقة وانعدام الأمن، وليست علامة على الحب أو المودة. يمكن أن تؤدي الغيرة إلى تآكل العلاقة ويمكن أن تؤثر نفسياً على الشريكين، ما يولد رابطة من التبعية والهيمنة.

النزاع بين الشريكين يفسد العلاقات.

ما يدمر العلاقات حقًا؛ هو انعدام أسس الحوار وهذا لا يساعد على حل مشاكل العلاقة، بل يزيد منها. يمكن أن تكون محاولة حل مشاكل الزوجين أمرًا صحيًا جدًا للعلاقة، طالما يتم ذلك بطريقة محترمة وحازمة.

يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى انفصال الزوجين وزيادة المصاعب واستحالة العيش مع بعضهما بعضا.

يجب أن يتغير أحدهما

في كثير من الأحيان، يتحكم أحد الأشخاص في العلاقة ويلقي باللوم على الآخر، لاسيما في المشكلات التي يعاني منها. لا بد من معرفة أن العلاقة الزوجين بمثابة معادلة متساوية بين الشريكين. فإن مطالبة شريكك بالتغيير دون التأمل في نفسك لن يساعدك على تحقيق ما هو متوقع.