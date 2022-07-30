السبت, يوليو 30, 2022
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اغسل أسنانك باليد التي لا تستخدمها عادة…6 حيل من هارفارد لدماغ أكثر ذكاء

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
طرق من هارفارد لتكون أكثر ذكاء watanserb.com
طرق من هارفارد لتكون أكثر ذكاء
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وطن-إن امتلاك عقلٍ ذكيّ يعني أن ذاكرتك وقدرتك على التعلم والتفاعل سيكون قويًا جدًا.

هل تريد أن تكون ذكيا؟ في الحقيقة، يقولون أن الذكاء هدية، فهي ميزة تُولد به وليست مُتاحة للجميع، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتحسين هذه الملكة، وجزء من ذلك يتعلق بالطريقة التي تهتم وتدرب بها عقلك.

بحسب مجلة “جي كيو” المكسيكية، يعتقد بعض الخبراء أنك بحاجة إلى أن يكون لديك معدل ذكاء مرتفع لتكون ناجحًا في حياتك، لكنهم يقولون في ذات الوقت، إن هذا ليس الشيء الوحيد الذي سيساعدك في الحصول على ما تريد ولكن عليك أن تعرف كيف تستفيد مما لديك، لتتجنب التدهور المعرفي الذي يحدث مع تقدم العمر.

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ووفقا لما ترجمته “وطن“، لهذا السبب لا يجب أن تركز فقط على تطوير عقلك ولكن أيضًا على امتلاك “حيل” تساعدك على امتلاك ذاكرة قوية، وقدرة جيدة على التركيز والتعلم والانتباه، وتحافظ على نشاط عقلك. ولهذا، تقول جامعة هارفارد للصحة العامة، إنه يجب عليك تحدي عقلك بسلسلة من الإجراءات البسيطة التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في مهارات التفكير لديك على المدى الطويل.

في ذات السياق، توضح عالمة النفس العصبي كاثرين باب (وهي أيضًا واحدة من أساتذة كلية الطب بجامعة هارفارد في مجال علم الأعصاب): حتى منتصف التسعينيات، كنا نظن أن الناس يولدون بعدد خلايا الدماغ التي سيموتون بها. لكن نحن نعلم اليوم أن الخلايا تنمو وتتولّد من جديد، وهي عملية تسمى تكوين الخلايا العصبية، وتحدث طوال الحياة حتى في الشيخوخة.

امتلاك عقل ذكي يعني أن ذاكرتك وقدرتك على التعلم والتفاعل واهتمامك سيكون قويًا جدًا.
امتلاك عقل ذكي يعني أن ذاكرتك وقدرتك على التعلم والتفاعل واهتمامك سيكون قويًا جدًا.

دماغ ذكي: الحيل البسيطة التي توصي بها جامعة هارفارد

من جهتها، أوضحت هايدي غودمان، من كلية هارفارد للصحة العامة، أن العقل البشري لديه قدرة كبيرة على تحسين وإنشاء روابط جديدة، ولهذا بالتحديد من المهم تحديه.

بناءً على ما قاله العديد من الخبراء حول هذا الموضوع، فإنها توصي ببعض الحيل البسيطة التي يمكن القيام بها كل يوم، وهي كالآتي:

  • اغسل أسنانك باليد التي لا تستخدمها عادة (أو افعل أي شيء بهذه الطريقة)
  • اسلك طريقًا مختلفًا للعمل أو للذهاب إلى أماكنك المفضلة
  • تناول طعامك وعينيك مغمضتين (حتى لو كانت بضع لدغات)
  • ابحث عن موسيقى جديدة
  • مارس نشاطًا بدنيًا لمدة 60 ثانية في أوقات مختلفة من اليوم
  • اجلس في مكان مختلف في منزلك (غير مكانك المفضل أو المعتاد لتناول الإفطار أو قهوة الصباح)
  • تعلم مهارة جديدة (مثل لغة أو عرف على ما آلة أو كيفية الرسم)

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تبدو هذه التحديات بسيطة، لكنها تجعل الدماغ مرنا وتسهل الطريقة التي يصنع بها روابط مختلفة، وهذا يساعد في تقليل خطر تدهوره مع تقدم العمر.

في النهاية، لا شك في أن الدماغ عضلة، وإذا لم تقم بتمرينه، تقل قدرته. الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى القيام بأشياء ضخمة للحفاظ على قوته ومرونته، فشيء بسيط مثل الخروج من منطقة الراحة أو الروتين الخاص بك يمكن أن يكون له فوائد ضخمة.

الأشياء الصغيرة تحدث فرقا كبيرا
الأشياء الصغيرة تحدث فرقا كبيرا

توصي جامعة هارفارد أيضًا بالحفاظ على حياة اجتماعية نشطة (لا يعني ذلك أن تخرج للاحتفال كل يوم، ولكن أن تكون على اتصال بالعائلة والأصدقاء)، حيث ثبت أن العزلة يمكن أن يكون لها عواقب سلبية. أن تكون اجتماعيًا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، كما أنها طريقة جيدة لإدارة التوتر وحماية الوظائف المعرفية.

لن تصبح أكثر ذكاءً إذا لم تهتم بدماغك، وتوضح جامعة هارفارد أن الأشياء التي تبدو غير مهمة بالنسبة لك، مثل تغيير قائمة الأولويات الخاصة بك، هي الأكثر أهمية.

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المصدرجي كيو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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