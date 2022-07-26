الفوائد الصحية للبطيخ: سبعة أسباب وجيهة لتناوله

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وطن– تعتبر هذه الفاكهة رمز موسم الصيف وسعادة بعض الناس المغرمين بها، كما أنها تساعد وظائف الجسم أيضًا على العمل بشكل جيد.

فيما يلي استعرضت مجلة “سانتي ماغازين” الفوائد الصحية للبطيخ:

الفوائد الغذائية للبطيخ

هذه الفاكهة اللذيذة مليئة بالماء والسكر والألياف والعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A و B6 و C ومضادات الأكسدة والليكوبين والأحماض الأمينية والبوتاسيوم. بذورها غنية بالبروتينات والمغنيسيوم وفيتامين ب والدهون الجيدة. لكن يجب أن تشتري البطيخ العضوي للاستفادة الكاملة من مغذياته.

العناصر الغذائية

محتوى البطيخ لكل 100 جرام

ماء:91 جرام

البروتينات:0.69 جرام

الكربوهيدرات:8.33 جرام

-منها السكريات:7.9 جرام

– ومنها نشاء:<0.35 جرام

– ومنها الألياف الغذائية/0.5 جرام

الدهون:<0.5 جرام

– الدهون المشبعة:<0.01 جرام

أحماض دهنية أحادية غير مشبعة:<0.01 جرام

أحماض دهنية غير مشبعة:<0.01 جرام

فيما يلي أسباب أكل البطيخ في الأيام الحارة:

1. فاكهة صحية للقلب

وفقا لما ترجمته “وطن“، يعتبر البطيخ غذاء غني بالسيترولين. وهو حمض أميني، له خصوصية زيادة حيوية الأوعية الدموية وتعزيز اتساعها. وبالتالي فإن البطيخ هو حليف نظام الأوعية الدموية.

يلعب السيترولين أيضًا دورًا مفيدًا في المناعة.

بفضل العناصر الغذائية، يساعد البطيخ على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لدراسة استشهد بها موقع Live Science الأمريكي.

أظهرت أبحاث أخرى تأثيرًا في خفض ضغط الدم المرتفع، لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة. ستكون منافعه مهمة بشكل خاص للنساء بعد انقطاع الطمث.

يحتوي كيلو البطيخ على حوالي 2 مجم من السيترولين. وهناك أصناف منها البرتقالية والصفراء مثل Sungold و Jaroski، والتي تحتوي معظمها على السيترولين.

2. الخصائص المضادة للالتهابات المعترف بها

يعمل الليكوبين الذي يعطي البطيخ لونه الأحمر الجميل، على إبطاء عملية الالتهاب وتحييد الجذور الحرة المسؤولة عن أكسدة الخلايا. تساعد هذه المغذيات جنبًا إلى جنب مع الكولين على تقليل مستوى الالتهاب في الجسم وبالتالي تحسين الصحة العامة والرفاهية.

3. الفاكهة المدرة للبول مثالية للترطيب

تعطينا الفواكه بصفة عامة ما بين 20 و 30٪ من احتياجاتنا اليومية من الماء من خلال نظامنا الغذائي. والفواكه مثل البطيخ تقدم لنا جزء كبير من جاجتنا للماء في اليوم. ففي الصيف، مجرد شريحة من البطيخ تمنحنا الطاقة.

إذا كان البطيخ يتكون من 91٪ ماء، فإنه يحتوي أيضًا على سعرات حرارية قليلة جدًا: 38.9 سعرة حرارية لكل 100 جرام. إنها واحدة من الفواكه التي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية. لذلك فهو مثالي للترطيب بطريقة تُنسينا المشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى.

كن حذرًا، تنبه فلورنس فوكو، أخصائية التغذية في باريس: “يعتقد الناس أن البطيخ يحتوي على الماء فقط، لكن هذا غير صحيح، فتناوله بكميات كبيرة جدًا يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة جدًا من السكر، لذلك يوصى بعدم تجاوز 100 إلى 150 جرام من البطيخ مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم”.

4. طعام للأكل في حالة احتباس الماء

يعد البطيخ أحد الأطعمة المدرة للبول بفضل محتواه العالي من الماء والبوتاسيوم (129 مجم من البوتاسيوم لكل 100 جرام) ومستوى الصوديوم المنخفض فيه. يساعد البوتاسيوم على تصريف السموم من الجسم والقضاء على الماء الزائد. إنه حليف الإنسان إذا كان يعاني من السيلوليت أو احتباس الماء.

5. فيتامين أ والليكوبين للشباب والحيوية

لا شك في أن فيتامين أ ممتاز للبشرة والشعر. تساعد هذه المكونات على البقاء رطبًا ويحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين. البطيخ مصدر جيد لهذا الفيتامين، فضلا عن الليكوبين الذي يحتوي عليه وهو أيضًا أحد مضادات الأكسدة المعترف بها.

كما أنه غني جدًا بالبيتا كاروتين، وهو مقدمة لفيتامين أ، الذي يشارك في تخليق الميلانين ويحمي الجلد من الآثار الضارة للشمس.

6. مغذيات مفيدة في حالة آلام الجسم

إن الرياضيين الذين يحبون البطيخ محظوظون: إن تناوله قبل التدريب سيساعد في تقليل آلام الجسم في اليوم التالي والحفاظ على معدل ضربات قلب مستقر.

7. فوائد قشر البطيخ للوجه

هل تعلم ؟ أن قشرة البطيخ تُشوى قليلاً ثم يقدم في طبق ويكون جاهزا للقرمشة. ولكنه قبل كل شيء غني بالمواد المغذية والليكوبين والفيتامينات.

بعد تناول البطيخ، يمكنك أيضًا استخدام الجزء الداخلي من قشرته لتطهير وجهك والاستفادة من خصائصه القابضه للتخلص من جميع الشوائب، فضلًا عن قوته المضادة للأكسدة؛ وهو مضاد طبيعي 100٪ للتجاعيد.

إجابات على أسئلة التغذية الخاصة بك حول البطيخ

هل يجعلك البطيخ تذهب إلى المرحاض؟

يحتوي البطيخ على خصائص مدرة للبول، ما يعني أنه يساعد على تصريف السموم من الجسم والتخلص من الماء الزائد. لذا نعم، يمكننا القول أن البطيخ يجعلك تذهب إلى المرحاض.

لماذا لا تأكل البطيخ في الليل؟

بسبب خصائصه المدرة للبول، لا ينصح بتناول البطيخ بكميات كبيرة في المساء، لكي تتفادى الذهاب إلى المرحاض عدة مرات للتبول في أثناء الليل. ومع ذلك، تظهر بعض الدراسات أن البطيخ غني بالسكريات الكربونية، ما يساعد على تقليل التوتر وبالتالي يجعل النوم أسهل.

هل من الجيد تناول الكثير من البطيخ؟

مثل أي طعام؛ يوصى بتناول البطيخ باعتدال. ينصح بعدم تجاوز 100 إلى 150 جرام من البطيخ مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

هل البطيخ يسبب الإسهال؟

يمكن أن يؤدي استهلاك البطيخ بكميات كبيرة إلى تعطيل الجهاز الهضمي والتسبب في آلام المعدة والإسهال. هذا هو السبب في أنه من المستحسن عدم تجاوز الكميات الموصى بها.

فوائد عصير البطيخ

مثل جميع أنواع الفاكهة، من الأفضل تناول البطيخ نيئًا دون معالجته. ومع ذلك، فإن إضافة قطع من البطيخ إلى الماء يمكن أن يكون حافزًا لشرب المزيد من الماء وبالتالي يكون مفيدًا جدًا.

ومع ذلك، فإن عصير البطيخ المستخرج من الفاكهة، سيوفر لك جميع فوائدها، وهي الفيتامينات ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة للقلب والدورة الدموية والشيخوخة والجلد. ولمزيد من الفوائد، يمكنك مزجه مع الخيار.