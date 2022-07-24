الأحد, يوليو 24, 2022
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حياتنا

لماذا لا تعوّضك شركات الطيران إذا كُسر مقبض أو عجلات حقيبتك

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
لن تعوضك شركات الطيران إذا انكسر مقبض أو عجلات حقيبتك عند السفر بالطائرة watanserb.com
لن تعوضك شركات الطيران إذا انكسر مقبض أو عجلات حقيبتك عند السفر بالطائرة
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وطن-تتعدد رحلات السفر خلال فصل الصيف، كما أن هناك العديد من الأشخاص الذين يسافرون يوميًا ويستقلون الطائرة للوصول إلى وجهاتهم؛ ولكن يمكن أن يقضي المسافر إجازة سيئة إذا كُسرت الحقيبة ولم يعد بالإمكان استعمالها بأريحية.

وفي هذه اللحظة يُخيّل إليه أنه يمكنه مطالبة شركة الطيران بالتعويض؛ ولكن في الحقيقة من المفاجئ أنه ليس كل الحوادث التي تنكسر فيها حقائب السفر داخل الطائرة يمكن أن يُعَوض صاحبها.

فيما يلي كشفت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، عن سبب عدم قيام شركات الطيران بتعويضك في حالة كسر المقبض أو عجلات حقيبتك:

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وفق ما ترجمته “وطن“، عندما تسافر وتحجز رحلتك مع إحدى شركات الطيران العديدة، يجب أن تنتبه جيدا إلى أمر ما لم تفكر فيه كثيرًا، وهو أنه إذا غادرت الحقيبة الطائرة مع مقبض أو عجلات مكسورة، لن يكون لك أي تعويض (محتمل).

المختلف هو أنه عند التقاطك لحقيبة ووُجد بها كسر في هيكلها ؛ أي إذا رأيت خدش أو عطب أو كسر أو نتوء على “صندوق” الحقيبة، فلن تواجهك مشكلة في المطالبة بشركة الطيران والحصول على تعويض عنها.

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لكن من المعلوم أن الوضع يتغير مع كل ما يبرز في الحقيبة، أي المقبض والعجلات والسبب ليس سوى أن هذه العناصر تُستعمل كثيرا ولهذا السبب تتدهور بسهولة أكبر، لذلك إذا كان عند تسجيل الحقائب وُجد بها المقبض والعجلات المثالية وعندما وصلنا إلى وجهتنا، فإننا نلاحظ أن هذه الأجزاء مكسورة، بالتأكيد سترفض شركة الطيران تعويضك في حالة رغبتك في الحصول عليه.

من المفاجئ أنه ليس كل الحوادث التي تنكسر فيها حقائب السفر داخل الطائرة يمكن أن يُعَوض صاحبها بمبلغ مادي.
من المفاجئ أنه ليس كل الحوادث التي تنكسر فيها حقائب السفر داخل الطائرة يمكن أن يُعَوض صاحبها بمبلغ مادي.

كيف تطالب شركة الطيران إذا كسرت الحقيبة

لكن هذا لا يعني أنه يتعين علينا البقاء دون عمل أي شيء. في الواقع، أفضل ما يمكننا فعله هو الذهاب إلى مكتب شركة الطيران التي تعاقدنا معها والمطالبة بالتعويض عن كسر الحقيبة.

للقيام بذلك، سيتعين علينا طلب تقرير وتعميره بمجرد استلام الحقيبة ومعرفة أنها مكسورة، لأنه إذا قمت بذلك لاحقًا، فمن المرجح أن ترفض شركة الطيران ذلك، لأن الضرر يمكن أن يحدث بعد أن تكون الحقيبة خارج الطائرة أو عندما لا تكون في عهدتك.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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